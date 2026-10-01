Politique

Hommage à Huynh Thuc Khang, grande figure patriotique, 150 ans après sa naissance

Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man a rendu hommage à Huynh Thuc Khang lors d’une cérémonie organisée le 1er octobre à Da Nang pour le 150e anniversaire de sa naissance.

Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man prend la parole lors de la cérémonie. Photo : VNA
Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man prend la parole lors de la cérémonie. Photo : VNA

Da Nang (VNA) – Une cérémonie marquant le 150e anniversaire de la naissance de Huynh Thuc Khang (1er octobre 1876 - 1er octobre 2026), figure du mouvement patriotique vietnamien, homme de culture et ancien président par intérim de la République démocratique du Vietnam, s’est tenue le 1er octobre à Da Nang.

Le membre du Bureau politique et président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, y a assisté et pris la parole.

Dans son discours, le plus haut législateur a rappelé que Huynh Thuc Khang avait été l’une des grandes figures patriotiques vietnamiennes du début du XXe siècle. Journaliste, homme politique et haut dirigeant de l’État, il s’est distingué par son patriotisme, son intégrité, son intelligence, son indépendance d’esprit et sa volonté de réforme, plaçant tout au long de sa vie les intérêts du pays et du peuple au premier plan.

Selon le président de l’Assemblée nationale, le Vietnam poursuit aujourd’hui son développement et son intégration internationale, dans un contexte marqué par de nouvelles opportunités et des exigences croissantes en matière de compétitivité, de qualité de la croissance, de sciences, de technologies, d’innovation, de transformation numérique et de gouvernance nationale.

Dans ce contexte, il a souligné l’importance des valeurs incarnées par Huynh Thuc Khang. Il a notamment cité l’esprit de grande union nationale comme l’un des principaux héritages laissés par Huynh Thuc Khang, estimant que cette valeur conservait toute son actualité et devait continuer à être promue.

Il a appelé à valoriser l’intelligence, la volonté et les aspirations du peuple vietnamien, à faire des ressources humaines une force de développement et des sciences, des technologies et de l’innovation un moteur de croissance, afin de concrétiser l’ambition de bâtir un pays prospère, civilisé et heureux.

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Programme artistique présenté à l’occasion de la cérémonie. Photo : VNA


Le 150e anniversaire de la naissance de Huynh Thuc Khang est l’occasion de rendre hommage à une grande figure patriotique et à une personnalité marquante de l’histoire nationale.

Évoquant Da Nang, le président de l’Assemblée nationale a estimé que la ville entrait dans une nouvelle phase de développement, avec de nouvelles opportunités et un potentiel important. Il a appelé les autorités et la population locales à saisir ces opportunités, à poursuivre leurs efforts d’innovation et à valoriser leurs atouts afin d’assurer un développement rapide et durable, tout en améliorant la qualité de vie de la population.

Auparavant, le secrétaire du Comité municipal du Parti de Da Nang, Le Ngoc Quang, avait souligné que commémorer le 150e anniversaire de la naissance de Huynh Thuc Khang invitait aussi à faire vivre son héritage par l’action, en transformant la reconnaissance envers le passé en responsabilité pour le présent et les aspirations en réalisations concrètes. -VNA

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