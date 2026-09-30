Politique

Le leader demande aux forces de sécurité publique de concrétiser la sécurité proactive

Soulignant les tâches clés pour le reste de l’année, le secrétaire général et président Tô Lâm a demandé de passer résolument d’une logique de «réaction» à une démarche d’anticipation, de prévention et d’identification ; d’élever la qualité de la recherche stratégique, de la prévision et de l’alerte précoce ; ainsi que d’identifier les risques dès leur genèse pour les neutraliser à distance et directement à la source.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, s'exprime lors de la conférence du Comité central du Parti pour la Sécurité publique, à Hanoi, le 30 septembre. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, s'exprime lors de la conférence du Comité central du Parti pour la Sécurité publique, à Hanoi, le 30 septembre. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a exigé mercredi 30 septembre à Hanoi d’appliquer résolument le principe de «sécurité proactive» dans l’ensemble des missions de la sécurité publique pour le reste de l’année.

Le leader Tô Lâm a émis cette demande lors d’une conférence du Comité central du Parti pour la Sécurité publique du troisième trimestre 2026, à laquelle ont assisté notamment le Premier ministre Lê Minh Hung, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân, et le membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti Trân Câm Tu.

En accord avec les analyses du Premier ministre et du président de l’Assemblée nationale, le secrétaire général et président Tô Lâm a mis en lumière les réalisations majeures de la sécurité publique depuis le début de l’année 2026, avec une dynamique particulièrement forte au troisième trimestre.

Les forces de sécurité publique continuent d’affirmer leur rôle exemplaire dans la mise en œuvres des politiques et résolutions du Parti. Animées par un esprit proactif et un engagement indéfectible envers le Parti et le peuple, elles affichent des résultats concrets, s’est-il félicité.

Leurs travaux de conseil ont permis l’adoption de deux résolutions cruciales par le Comité central du Parti sur la stratégie de sécurité nationale et la construction d’une société ordonnée, sûre, civilisée, harmonisée et développée. Il s’agit là des résolutions historiques ; pour la première fois, le Comité central a adopté une résolution sur le développement social, a-t-il indiqué.

Les objectifs de sécurité publique ont été intégralement atteints ou dépassés, la sécurité nationale est solidement maintenue pour s’assurer de ne pas se laisser faire ni surprendre, a-t-il poursuivi.

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Vue d'ensemble de la conférence du Comité central du Parti pour la Sécurité publique, à Hanoi, le 30 septembre. Photo: VNA

Les infractions à l’ordre social affichent un net recul de 12,09%. Les efforts déployés pour lutter contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines ainsi que contre les crimes liés à la drogue, l’escroquerie en ligne et les atteintes à la propriété intellectuelle ont donné des résultats substantiels.

Les relations extérieures et l’intégration internationale en matière de sécurité et d’ordre public ont été mises en œuvre de manière proactive et efficace. Le travail de protection sociale ont enregistré des résultats remarquables. Les activités de reconnaissance envers les personnes méritantes, de soutien aux personnes en difficulté et vulnérables continuent d’être menées de manière dynamique, concrète et efficace.

Concernant les tâches clés pour le reste de l’année, le secrétaire général et président Tô Lâm a souligné la nécessité de passer résolument d’une logique de «réaction» à une démarche d’anticipation, de prévention et d’identification ; d’élever la qualité de la recherche stratégique, de la prévision et de l’alerte précoce ; ainsi que d’identifier les risques dès leur genèse pour les neutraliser à distance et directement à la source.

Il a chargé le Comité central du Parti pour la Sécurité publique de conseiller et d’agir en tant que noyau pour assurer la mise en œuvre vigoureuse et efficace des résolutions, conclusions et plans adoptés.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a demandé de se concentrer sur le traitement des questions complexes et émergentes liées à la sécurité et à l’ordre public, de bâtir un bouclier sécuritaire populaire moderne et structuré, et de conseiller sur la mise en œuvre de la feuille de route visant à renforcer la sécurité humaine.

Il a enfin exhorté à accélérer la mise en œuvre de la Résolution n°57-NQ/TW du Politburo sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale, à concentrer tous les efforts sur la construction d’une force de sécurité publique révolutionnaire, régulière, bien exercée et moderne. – VNA

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#Comité central du Parti pour la Sécurité publique #secrétaire général et président Tô Lâm #sécurité proactive
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