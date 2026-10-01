Une réception à Hanoi réaffirme les liens bilatéraux pour les 77 ans de la Chine

Hanoi (VNA) – La ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Lâm Thi Phuong Thanh, a assisté et pris la parole lors d’une réception organisée mercredi 30 septembre à Hanoi pour célébrer le 77e anniversaire de la fondation de la Chine (1er octobre 1949 – 2026).



L’événement, organisé par l’ambassade de Chine au Vietnam, a réuni des dirigeants d’organismes vietnamiens centraux et locaux, ainsi que des représentants du corps diplomatique et d’organisations internationales à Hanoi.



Dans son allocution, Mme Thanh a félicité la Chine pour les réalisations majeures accomplies par le Parti, l’État et le peuple chinois au cours de ces 77 années d’édification et de développement national.



Elle a souligné qu’au cours de la dernière décennie en particulier, sous la direction du Comité central du Parti communiste chinois ayant à sa tête le secrétaire général et président Xi Jinping, la Chine a réussi à bâtir une société de moyenne aisance à tous égards, à améliorer le bien-être de sa population et à sans cesse renforcer sa puissance. La Chine a également joué un rôle croissant dans la sécurité, le développement, la civilisation et la gouvernance à l’échelle mondiale.



La ministre a souligné l’amitié de longue date unissant les deux Partis, les deux pays et les deux peuples — une relation qualifiée à la fois de « camaraderie » et de « fraternité » —, cultivée par le président Hô Chi Minh et le président Mao Zedong, et devenue un bien précieux commun aux deux pays.



Elle a affirmé que le Parti et l’État vietnamiens considèrent le développement sain des relations Vietnam-Chine comme une priorité absolue et sont déterminés à œuvrer de concert avec le Parti et l’État chinois pour approfondir davantage les liens bilatéraux.



Saluant le développement vigoureux, substantiel et global des relations Vietnam-Chine, conformément aux orientations stratégiques définies par les hauts dirigeants des deux pays, Mme Thanh a déclaré que le Vietnam est prêt à continuer d’accompagner et de soutenir la Chine dans sa voie de développement, tout en s’associant à d’autres pays pour promouvoir le multilatéralisme, la solidarité et la coopération internationale, et pour répondre efficacement aux défis communs, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement de la région et du monde.



De son côté, Wang Qun, chargé d’affaires par intérim de l’ambassade de Chine au Vietnam, a passé en revue les réalisations majeures de son pays au cours des 77 dernières années, soulignant que la Chine demeure attachée à l’ouverture, à l’innovation et au développement pacifique, et qu’elle est prête à partager les opportunités de développement tout en apportant une contribution positive à la sécurité, au développement, à la civilisation et à la gouvernance à l’échelle mondiale.



Concernant les relations bilatérales, M. Wang a indiqué que la Chine et le Vietnam sont des voisins socialistes unis par une longue histoire de solidarité et des liens étroits. Sous l’impulsion stratégique des plus hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays, leurs relations n’ont cessé de se renforcer, enregistrant des résultats encourageants dans divers domaines et apportant des bénéfices concrets à leurs populations respectives.



Soulignant l’importance de la visite d’État très réussie effectuée en Chine en avril 2026 par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm, M. Wang a affirmé que les relations bilatérales sont florissantes et se trouvent désormais à un nouveau point de départ historique.



Il a réaffirmé la volonté de la Chine d’œuvrer avec le Vietnam pour poursuivre sans relâche les efforts d’industrialisation, de modernisation et d’édification du socialisme dans les deux pays et, grâce à une coopération de haute qualité et mutuellement bénéfique, de donner une nouvelle dynamique au développement de chaque pays tout en écrivant conjointement un nouveau chapitre de la construction d’une communauté d’avenir partagé Chine-Vietnam de portée stratégique. – VNA





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