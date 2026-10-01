La présidente du FPV adresse ses vœux à Wang Huning pour la fête nationale chinoise

Hanoï (VNA) – À l’occasion du 77e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine (1er octobre 1949-2026), Mme Bui Thi Minh Hoai, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), a adressé un message de félicitations à Wang Huning, membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC).

Dans son message, la présidente du FPV a transmis ses vœux les plus chaleureux à son homologue chinois Wang Huning ainsi qu’à l’ensemble des membres de la CCPPC. Elle s’est réjouie des succès considérables accomplis par le peuple chinois dans l’œuvre de réforme et d’ouverture, ainsi que dans la construction du socialisme aux caractéristiques chinoises, sous la direction du Parti communiste chinois, avec le secrétaire général du PCC et président Xi Jinping comme noyau dirigeant, et auxquels la CCPPC a apporté une contribution essentielle.

Saluant l’excellente coopération entre le FPV et la CCPPC, Mme Bui Thi Minh Hoai a souligné que les contributions des deux institutions avaient contribué à consolider le partenariat de coopération stratégique intégral entre le Vietnam et la Chine. Elle a souhaité voir cette coopération se renforcer davantage, notamment à travers l’intensification des échanges de délégations de haut niveau et des activités de sensibilisation auprès des populations, en particulier des jeunes, afin de préserver et de transmettre la tradition d’amitié entre les deux pays.

Elle a également exprimé le souhait que les deux parties continuent de mettre en œuvre efficacement les accords et les perceptions communes dégagés par les hauts dirigeants vietnamiens et chinois.

En conclusion, Mme Bui Thi Minh Hoai a adressé ses vœux de santé, de bonheur et de réussite aux dirigeants et aux membres de la CCPPC, exprimant également l’espoir d’accueillir prochainement Wang Huning à Hanoï. -VNA

​