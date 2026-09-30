Le Vietnam contribue proactivement à la coopération dans la sous-région du Mékong

Quang Ninh (VNA) – La vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyên Minh Hang, a participé mercredi 30 septembre, dans la province de Quang Ninh (Nord-Est), aux réunions des hauts officiels des mécanismes de coopération Cambodge-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV) et Mékong-Japon.



Ces réunions ont rassemblé des hauts officiels et des représentants des ministères des Affaires étrangères ainsi que d’autres organismes du Cambodge, du Laos, du Myanmar, de la Thaïlande, du Vietnam et du Japon. Les participants ont passé en revue les opportunités et les défis, discuté des priorités de coopération pour la période à venir et préparé le 12e Sommet CLMV ainsi que le 13e Sommet Mékong-Japon.



Lors de la première réunion, la vice-ministre Nguyên Minh Hang a souligné que les évolutions survenues au cours des cinq dernières années avaient confirmé la valeur durable de la coopération CLMV pour réduire les écarts de développement, renforcer la connectivité économique et garantir que le processus d’intégration à l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) profite à tous ses membres.



En amont du 12e Sommet CLMV, elle a proposé aux hauts officiels de se concentrer sur trois axes, dont le premier consiste à finaliser les documents du Sommet en adoptant une nouvelle approche, une vision commune et des priorités adaptées aux nouvelles exigences du développement.



Le second axe vise à recommander des priorités et des initiatives pour la prochaine phase, notamment en matière de connectivité économique, de tourisme, de développement des ressources humaines et de gestion durable des ressources en eau. Le troisième porte sur le renouvellement des engagements de coopération afin de consolider la solidarité et d’améliorer la mise en œuvre des initiatives grâce à une responsabilité partagée, des feuilles de route claires et des évaluations régulières.



Le Vietnam coopérera avec les autres pays membres et le Secrétariat de l’ASEAN afin de renforcer la participation et le soutien des partenaires au développement et du secteur privé, a-t-elle déclaré.



Lors de la deuxième réunion, la vice-ministre Nguyên Minh Hang a souligné la contribution de ce partenariat à la connectivité, au développement durable, à la réponse aux défis de sécurité non traditionnels ainsi qu’à l’établissement d’une relation de confiance entre le Japon et les pays du Mékong.



Elle a salué la promotion de ce partenariat par le Japon selon le principe de co-création, et a indiqué que le prochain Sommet offrirait aux dirigeants l’occasion de réaffirmer l’importance stratégique du partenariat Mékong-Japon pour la stabilité, la coopération et la prospérité, tant dans la sous-région que dans la région.



Elle proposé que les hauts officiels des pays du Mékong et du Japon identifient chaque année plusieurs priorités de coopération à soumettre à leurs dirigeants pour adoption. Dans l’immédiat, les pays du Mékong et le Japon devraient privilégier le développement de chaînes d’approvisionnement intelligentes, les énergies renouvelables, l’application de l’intelligence artificielle et des technologies émergentes, ainsi que la lutte contre la criminalité transnationale.



La vice-ministre Nguyên Minh Hang a également plaidé pour une mobilisation accrue des ressources en faveur de la coopération Mékong-Japon, notamment par la promotion des cadres et initiatives japonais existants, tels que POWER ASIA.



Les participants ont soutenu les propositions concernant les domaines prioritaires et les initiatives envisagées par le Vietnam, qui seront présentées au 12e Sommet CLMV et au 13e Sommet Mékong-Japon. Ces réunions témoignent de la volonté du Vietnam de contribuer activement à l’amélioration de l’efficacité de la coopération sous-régionale et des relations entre les pays du Mékong et le Japon.



Le 13e Sommet Mékong-Japon devrait constituer la première rencontre entre les dirigeants du Mékong et du Japon depuis six ans et déboucher sur des résultats concrets ainsi que sur une nouvelle dynamique pour la prochaine étape du partenariat.



Parmi les autres sujets d’intérêt commun figuraient la transformation numérique et la transition écologique, la connectivité des corridors de transport, les systèmes d’alerte précoce en cas de catastrophe, la sécurité alimentaire et une participation accrue du secteur privé.



Les participants ont convenu de la nécessité de renforcer encore davantage le contenu et l’efficacité de ces deux cadres de coopération. – VNA



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