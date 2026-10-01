Hanoï enregistre une forte hausse des investissements directs étrangers en neuf mois

Hanoï (VNA) - Au cours des neuf premiers mois de 2026, Hanoï a enregistré des résultats positifs dans l’attraction des investissements directs étrangers (IDE), avec une forte hausse des flux de capitaux, notamment dans les secteurs de haute technologie et à forte valeur ajoutée.



Selon le Service municipal des finances, les activités des entreprises à capitaux étrangers sont restées stables en septembre, plusieurs d’entre elles ayant poursuivi leurs investissements, augmenté leur capital et développé leurs marchés. Les investissements se sont principalement concentrés dans l’immobilier, le commerce de gros et de détail, l’information et la communication, les activités spécialisées, scientifiques et techniques, ainsi que les services de soutien aux entreprises.



Concernant le capital réalisé, le montant pour septembre 2026 est estimé à 45,96 millions de dollars, soit 289,79% du niveau enregistré à la même période en 2025 (15,86 millions de dollars). En cumulé depuis le début de l’année, il a atteint environ 1,358 milliard de dollars, soit 127,52% du niveau enregistré à la même période en 2025 (1,065 milliard de dollars) et 84,87% de l’objectif annuel de 1,6 milliard de dollars.



Les apports de capital et les achats d’actions ont représenté 66,39% du total cumulé des investissements étrangers, notamment en raison de procédures rapides et flexibles. En septembre 2026, la ville a enregistré deux nouveaux projets immobiliers représentant un capital total de 93,70 millions de dollars et trois augmentations de capital dans des projets dans l’industrie manufacturière, pour un total de 188,49 millions de dollars, soit la plus forte augmentation enregistrée dans le secteur de la production depuis le début de l’année.



Par ailleurs, la ville continue de mettre en œuvre 50 protocoles d’accord signés lors de la Conférence de présentation du Plan directeur de la capitale à 100 ans et de promotion des investissements 2026, tenue le 29 juin. Les activités de promotion des investissements se sont poursuivies en septembre à travers des rencontres entre dirigeants locaux et partenaires étrangers pour présenter les orientations et les mécanismes prévus par la Loi sur la Capitale de 2026 et examiner les possibilités de coopération dans les infrastructures, l’éducation, la santé, l’innovation, les hautes technologies et l’énergie.



Il s’agit du troisième mois d’application de la Loi sur la Capitale de 2026, entrée en vigueur le 1er juillet 2026, dont les mécanismes concernant notamment les investisseurs stratégiques, les procédures spéciales et les incitations à l’investissement contribuent à renforcer l’attractivité de la ville pour les IDE.



Des difficultés persistent toutefois, notamment le manque de grands terrains viabilisés, la lenteur du développement des infrastructures dans certaines zones et certains clusters industriels, ainsi que la hausse des coûts de location des terrains, de logistique et de main-d’œuvre. Certains grands projets restent également confrontés à des difficultés liées au dégagement des terrains, à la planification et aux procédures foncières.



Pour la période à venir, le Service municipal des finances indique que Hanoï continuera d’améliorer son climat des affaires, de promouvoir la transformation numérique des procédures administratives liées aux investissements étrangers... La ville accordera la priorité aux projets d’IDE dans les hautes technologies, l’innovation, les centres de recherche et développement (R&D), les biotechnologies, les énergies vertes et les infrastructures intelligentes, afin d’améliorer la qualité, l’efficacité et la durabilité des investissements étrangers. -VNA