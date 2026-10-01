Le Vietnam mise sur l’innovation pour booster sa croissance et sa compétitivité

Hanoi (VNA) – Le Vietnam passe progressivement de la prise de conscience à l’action et place la science, la technologie et l’innovation au rang des fondements d’un nouveau modèle de développement, l’innovation étant de plus en plus reconnue comme un moteur clé de la croissance, de la productivité, de la compétitivité et de la résilience économique.

Selon le rapport 2026 sur l’Indice mondial de l’innovation (GII) de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), le Vietnam se classe au 43e rang parmi 139 pays et économies, gagnant ainsi une place par rapport à 2025. Il conserve la deuxième place parmi les économies à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, derrière l’Inde, et la troisième au sein de l’ASEAN, derrière Singapour et la Malaisie.

Évolution positive de la capacité d’innovation

Depuis 2016, le Vietnam a progressé de 16 places au classement de l’Indice mondial de l’innovation (GII), passant du 59e au 43e rang, tandis que son classement pour les résultats de l’innovation a gagné deux places pour atteindre la 35e position. L’OMPI a désigné le Vietnam comme l’une des sept économies à revenu intermédiaire ayant enregistré la progression la plus rapide depuis 2013, et comme l’un des trois pays dont les performances en matière d’innovation dépassent les attentes compte tenu de son niveau de développement.

Plusieurs indicateurs de résultats se sont nettement améliorés en 2026. Le classement du pays pour les demandes de brevets a progressé de trois places (63e rang) ; la production de haute technologie a gagné une place (25e rang) ; la complexité de la production et des exportations a progressé de huit places (44e rang) ; et les demandes de dessins et modèles industriels ont gagné trois places (48e rang).

Le Vietnam a maintenu de solides performances dans l’exportation de produits de haute technologie et de biens créatifs, tout en se distinguant par un classement élevé pour les importations de haute technologie, les téléchargements d’applications mobiles et la croissance de la productivité du travail.

Le ministre des Sciences et des Technologies, Vu Hai Quân, a souligné l’importance de cette progression de deux places dans le classement des résultats de l’innovation, y voyant le reflet de la mise en œuvre résolue, au cours de l’année écoulée, de la résolution n°57-NQ/TW du Politburo sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale.

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Il a attribué ces progrès à trois facteurs principaux : l’augmentation des investissements dans la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique ; l’amélioration progressive des politiques et du cadre juridique suite à la mise en œuvre de la résolution n°57-NQ/TW ; et la participation croissante de l’État, des entreprises, des instituts de recherche et des universités, contribuant ainsi à l’émergence d’un écosystème de l’innovation.

Le Vietnam a également fait évoluer son approche en plaçant la science, la technologie et l’innovation au cœur de son modèle de développement socio-économique, tout en renforçant ses institutions, en privilégiant l’allocation de ressources à la recherche et au développement (R&D), en encourageant les entreprises à investir dans la R&D et en passant d’une gestion fondée sur les intrants à une gestion axée sur les résultats.

L’ambitieux pari du top 40 mondial d’ici 2030

Le classement GII 2026 met également en évidence des domaines nécessitant des améliorations supplémentaires, notamment les résultats en matière de connaissances (tels que les brevets et les publications scientifiques) ainsi que la disponibilité de ressources humaines hautement qualifiées au sein des instituts de recherche, des universités et des entreprises. Certains indicateurs liés à l’éducation, à la recherche et à la main-d’œuvre hautement qualifiée restent faibles, ce qui affecte la capacité à créer, assimiler et maîtriser de nouvelles connaissances et technologies.

La résolution n°57-NQ/TW identifie la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale comme des leviers de rupture et des moteurs essentiels d’un développement prospère dans la nouvelle ère.

Selon le ministre Vu Hai Quân, la mise en œuvre de la résolution n°57-NQ/TW a entraîné des changements en matière de prise de conscience, d’institutions et de ressources. Il a souligné la nécessité d’accélérer le passage des orientations politiques à des résultats concrets dans les domaines de la recherche, de l’application technologique et de la commercialisation.

La Stratégie de développement de la science, de la technologie et de l’innovation à l’horizon 2030, révisée et complétée par la décision n°604/QD-TTg du 2 avril 2026, définit la science, la technologie et l’innovation comme des moteurs clés de la croissance économique. Elle vise à accroître la productivité, à améliorer la qualité de la croissance et la compétitivité nationale, tout en renforçant les capacités de maîtrise des technologies fondamentales et stratégiques et en jetant les bases de l’autonomie technologique nationale.

D’ici 2030, le Vietnam ambitionne de figurer parmi les 40 premiers pays du classement GII, de porter l’investissement social total en R&D à au moins 2 % du PIB (dont plus de 60 % proviendraient de financements non étatiques), d’augmenter le nombre de publications scientifiques internationales de 10 % en moyenne par an, et d’accroître le nombre de demandes de brevets et de brevets délivrés de 16 à 18 % en moyenne par an.

L’objectif est également d’amener plus de 40 % des entreprises à s’engager dans des activités d’innovation et de commercialiser au moins 30 % des résultats de recherche issus des instituts et des universités. Les tâches clés comprennent l’amélioration des institutions et des mécanismes financiers, la mobilisation des ressources sociales, le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et des infrastructures nationales de données, le renforcement des ressources humaines qualifiées, ainsi que le renforcement des liens entre l’État, les entreprises, les instituts de recherche et les universités.

Le Vietnam encouragera également une augmentation des investissements dans la R&D et l’innovation, incitera de grandes entreprises nationales et étrangères à investir dans la R&D et les technologies stratégiques, et développera l’écosystème des startups innovantes ainsi que le marché des sciences et technologies.

En vertu du décret n°268/2025/ND-CP, qui précise les modalités d’application de la Loi sur la science, la technologie et l’innovation, le 1er octobre est désigné comme la Journée nationale de l’innovation, placée sous l’égide du ministère des Sciences et des Technologies.

La Journée de l’innovation 2026, placée sous le thème « L’innovation : un moteur de développement pour toute la société », met en lumière le lien direct entre l’innovation et le développement national, tout en élargissant la participation : des organismes de gestion, organisations scientifiques, universités et entreprises jusqu’aux communautés et aux citoyens.

La Journée de l’innovation du Vietnam 2026 se tiendra ce mois-ci au Centre national des conférences de Hanoï, parallèlement à la publication du Rapport annuel sur l’innovation 2026 et de l’Indice provincial de l’innovation (PII) 2026, ainsi qu’à la remise des prix du concours « Initiatives scientifiques 2026 ».

Le programme comprendra également des forums spécialisés portant sur l’avenir de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique nationale, sur l’innovation dans les secteurs de la finance et de la banque, ainsi qu’un forum sur l’innovation dans la sous-région du Mékong.

Le Vietnam InnoShow 2026, accompagné d’activités liées à l’application et au transfert de technologies ainsi qu’à la promotion de l’innovation, offrira aux entreprises, investisseurs, instituts de recherche, universités et startups innovantes l’occasion d’explorer des pistes de coopération. – VNA

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