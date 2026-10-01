Le Vietnam et Singapour renforcent la connectivité de leurs marchés de capitaux

Hanoi (VNA) – La présidente de la Commission des valeurs mobilières du Vietnam (SSC), Vu Thi Chân Phuong et le directeur général adjoint du groupe des marchés de capitaux de l’Autorité monétaire de Singapour (MAS), Lim Tuang Lee, ont discuté mercredi 30 septembre à Hanoi des moyens d’approfondir la coopération et de renforcer l’interconnexion des marchés de capitaux.



Mme Phuong s’est entretenue avec M. Lim et la délégation de la MAS au sujet de leur séance de travail à la SSC et de leur participation à la cérémonie de signature d’un protocole d’accord entre la Bourse du Vietnam (VNX) et la Bourse de Singapour (SGX) concernant le développement de produits de certificats de dépôt (DR).



Elle a salué la coordination et le soutien de la MAS envers le marché boursier vietnamien ces dernières années, soulignant qu’il existe encore une marge de coopération importante à mesure que les marchés de capitaux des deux pays s’interconnectent davantage.



Concernant les produits de type DR, Mme Phuong a suggéré à la MAS de poursuivre sa coordination et de créer des conditions favorables à l’interconnexion des marchés de capitaux des deux pays, notamment par le partage d’informations sur les cadres juridiques, les mécanismes opérationnels et les conditions requises pour aider les entreprises vietnamiennes à accéder plus efficacement au marché singapourien.



Sur cette base, les Bourses, les entreprises et les intermédiaires des deux pays pourraient renforcer leurs liens et mettre en place progressivement un écosystème favorisant l’émission et la cotation de certificats de dépôt (DR), a-t-elle noté.



Elle a ajouté que le développement de ces instruments en tant que canal de connectivité des marchés offrirait aux entreprises vietnamiennes davantage d’opportunités pour mobiliser des capitaux internationaux, diversifier leurs produits, élargir leur base d’investisseurs et stimuler les flux de capitaux bidirectionnels entre le Vietnam et Singapour.



Soulignant que FTSE Russell collabore avec la MAS pour développer des produits indiciels à Singapour, Mme Phuong a indiqué que les sociétés de courtage vietnamiennes pourraient y participer en tant que teneurs de marché, renforçant ainsi davantage la connectivité des marchés de capitaux entre les deux pays.



M. Lim a indiqué que la SGX et la VNX coopèrent, notamment dans la recherche et le développement de produits de type « certificats de dépôt » (DR), soulignant que leur bon fonctionnement nécessitera une participation coordonnée des acteurs du marché, tels que les banques dépositaires, les institutions de dépôt ainsi que les organismes de compensation et de règlement.



Il a ajouté que des informations complètes et transparentes concernant les caractéristiques, les mécanismes et les usages de ces produits devraient être fournies aux participants et aux investisseurs.



Concernant le marché des crypto-actifs, Mme Phuong a souligné qu’il s’agit d’un domaine nouveau exigeant des régulateurs qu’ils favorisent à la fois l’innovation et le développement du marché, tout en garantissant la sécurité, la transparence et une gestion efficace des risques émergents.



Elle a proposé que, en s’appuyant sur l’expérience de Singapour, la MAS partage ses informations et son savoir-faire concernant les cadres juridiques, les modèles organisationnels, la gestion des plateformes d’échange de crypto-actifs et la surveillance du marché, en particulier les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.



La SSC s’intéresse également à l’expérience de la MAS en matière de développement de systèmes de surveillance du marché, de choix de modèles organisationnels, de gestion des émissions et des transactions, ainsi que de facilitation des liens potentiels avec les marchés internationaux, alors que le Vietnam affine progressivement son cadre réglementaire pour ce secteur, a-t-elle poursuivi.



M. Lim a confirmé la volonté de la MAS de poursuivre une collaboration étroite avec la SSC et de partager son expérience ainsi que des informations professionnelles sur la gestion du marché des crypto-actifs.



À l’issue de la réunion, la VNX et la SGX ont signé un protocole d’accord sur le développement de produits de type DR. Ce protocole établit un cadre permettant aux deux bourses d’approfondir leurs études et de promouvoir leur coopération en matière de développement de produits, contribuant ainsi à renforcer la connectivité entre les marchés de capitaux vietnamien et singapourien. – VNA

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