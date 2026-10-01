L’Ao Dai vietnamien séduit le public indien au Salon international du commerce de l’Uttar Pradesh

​New Delhi (VNA) - La culture vietnamienne a été mise à l’honneur sur la scène internationale à l’occasion du Salon international du commerce de l’Uttar Pradesh (UPITS) 2026, en Inde, avec la présentation de la collection d’Ao Dai intitulée « Sac Viet » (Couleurs vietnamiennes).

​Conçue par l’artisane et designer Nguyen Thi Doan Trang, originaire de Hue, la collection a offert au public indien un aperçu de la richesse du patrimoine et de l’identité culturelle du Vietnam, illustrant une nouvelle fois le rôle de la mode dans le rayonnement culturel du pays.

​Pour Mme Doan Trang, qui a grandi dans la cité impériale de Hue, l'Ao Dai dépasse la simple fonction vestimentaire pour devenir un patrimoine vivant et un symbole de la fierté de la femme vietnamienne. Chaque pièce de la collection est pensée comme un véritable tableau mobile où les paysages du pays et les motifs iconiques sont réinterprétés avec une grande finesse sur de la soie haut de gamme.

​L’originalité de ces créations réside dans l’association de techniques de broderie artisanale traditionnelles et d’une esthétique contemporaine. Les motifs, travaillés avec finesse, donnent aux vêtements un relief visuel qui met en valeur la richesse des savoir-faire artisanaux vietnamiens.

Lors du défilé, des mannequins vietnamiens et indiens ont présenté les créations au son de mélodies folkloriques. Alliant élégance et modernité, les modèles revisitaient la silhouette traditionnelle de l’Ao Dai tout en soulignant avec subtilité les courbes naturelles de la femme.

​La collection a retenu l’attention du public par l’équilibre entre raffinement, modernité et fonctionnalité. La rencontre entre la coupe traditionnelle de l’Ao Dai et des motifs inspirés du patrimoine vietnamien a ainsi permis de mettre en lumière la diversité et la richesse de la culture du pays auprès du public international.

​Interrogée par les correspondants de l'Agence vietnamienne d'Information (VNA) à New Delhi, la styliste a exprimé son immense honneur d'assumer cette responsabilité. Selon elle, sa mission dépasse le cadre d'un simple défilé de mode, car il s'agit d'un véritable voyage pour porter la beauté de la culture vietnamienne vers de nouveaux sommets internationaux. Mme Doan Trang considère l'Ao Dai non seulement comme une parure, mais comme un symbole de la fierté nationale, de la beauté raffinée et de l'âme des femmes vietnamiennes.

​La présentation en Inde s’inscrit dans la continuité des précédentes participations de la designer à des événements en France, aux Pays-Bas et à plusieurs grands festivals organisés à Hue. À travers des collections inspirées de la cour impériale et du patrimoine historique, Nguyen Thi Doan Trang contribue à faire connaître l’Ao Dai et, au-delà, la culture vietnamienne auprès des publics internationaux.

​Attachée depuis toujours à la femme vietnamienne, l’ao dài lui permet, de manière générale, de rester discrète et sérieuse, tout en ne renonçant pas à son charme. En effet, lorsqu’elle porte cette tenue, une Vietnamienne est attirante, mais reste raffinée et délicate.

Au travers des siècles, l’Ao dai a été l’un sujet d’inspiration des poètes, écrivains, compositeurs et peintres. Elle n’est pas seulement un vêtement élégant qui sublime la femme vietnamienne. C’est aussi le symbole d’une culture ancestrale qui transmet l’âme du Vietnam de génération en génération. -VNA

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