Le Dialogue Asie-Pacifique sur le patrimoine et l'authenticité s'achève à Hanoï

Hanoï (VNA) – Le Dialogue Asie-Pacifique sur le patrimoine et l'authenticité 2026 s'est clôturé le 30 septembre à Hanoï, après trois jours de travaux marqués par des échanges ouverts et constructifs.



Ont assisté à la séance de clôture le vice-ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hoang Dao Cuong ; le directeur du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO, Lazare Eloundou Assomo ; le représentant de l’UNESCO au Vietnam, Jonathan Wallace Baker ; ainsi que le président de la 49e session du Comité du patrimoine mondial, Ihsan Mustafa Yurdakul.



Lors de la séance de clôture, les participants ont adopté le Document de Hanoï sur le patrimoine et l'authenticité. Considéré comme une contribution concrète de la région Asie-Pacifique au dialogue international, ce texte s'inscrit dans le prolongement de la Charte de Venise de 1964, du Document de Nara de 1994 et du Document de Nairobi de 2025.



Le Document de Hanoï rassemble les expériences et les points de vue d'éminents experts et responsables du patrimoine de la région Asie-Pacifique, contribuant ainsi aux efforts visant à rendre la Liste du patrimoine mondial plus représentative, équilibrée et crédible.



Il souligne également que les habitants, les artisans et les communautés locales, détenteurs des savoirs, doivent participer directement à l'identification, à l'évaluation et à la préservation de l'authenticité du patrimoine.



Dans ce document, les participants ont également adressé leurs remerciements au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, au gouvernement vietnamien, aux autorités de Hanoï et de la province de Ninh Binh, au Centre du patrimoine mondial, au Bureau de l’UNESCO au Vietnam ainsi qu’aux organismes et partenaires concernés.



Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hoang Dao Cuong, également vice-président de la Commission nationale pour l’UNESCO, a présenté trois orientations que le Vietnam entend promouvoir avec l'UNESCO et les États membres : poursuivre le dialogue sur l'authenticité face aux nouveaux défis ; renforcer le partage d'expériences, les études comparatives et les programmes de formation destinés aux gestionnaires du patrimoine, aux experts et aux communautés ; et traduire progressivement les résultats des recherches et des échanges en politiques et en outils de protection du patrimoine, conformément à la Convention de 1972 et à ses Orientations devant guider sa mise en œuvre.

Lazare Eloundou Assomo, directeur du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO, prend la parole. Photo : VNA

Lazare Eloundou Assomo, directeur du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, a estimé que l'examen du Document de Hanoï constituait une étape importante dans l'engagement commun de la communauté internationale en faveur de la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial. Il a souligné que le Document apportait une vision claire, étayée par une argumentation solide et reflétant les spécificités de la région Asie-Pacifique. Il a également assuré que le Centre du patrimoine mondial travaillerait en étroite collaboration avec les organes consultatifs afin d’intégrer les résultats du Dialogue aux discussions internationales.



Les résultats du Dialogue devraient être approfondis lors de la 49e session du Comité du patrimoine mondial, prévue à Istanbul en 2027.



Après la séance de clôture à Hanoï, les participants poursuivront leur programme à Ninh Binh, avec des visites et des études de terrain à la pagode de Tam Chuc et dans le complexe paysager de Trang An, les 30 septembre et 1er octobre. – VNA