Culture-Sports

La Journée de la culture au cœur de la Semaine de la grande union nationale

La Journée de la culture vietnamienne, célébrée le 24 novembre, sera organisée dans le cadre d’une Semaine de la grande union nationale, avec diverses activités destinées à valoriser et à promouvoir les valeurs culturelles nationales.

La Journée de la culture vietnamienne, célébrée le 24 novembre, sera organisée dans le cadre d’une Semaine de la grande union nationale, avec diverses activités destinées à valoriser et à promouvoir les valeurs culturelles nationales. Photo : VNA
La Journée de la culture vietnamienne, célébrée le 24 novembre, sera organisée dans le cadre d’une Semaine de la grande union nationale, avec diverses activités destinées à valoriser et à promouvoir les valeurs culturelles nationales. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le 30 septembre, le Premier ministre a promulgué la Directive n° 35/CT-TTg relative à l’organisation de la Journée de la culture vietnamienne, associée à la Fête de la grande union nationale 2026.

Conformément à la Résolution n° 80-NQ/TW du 7 janvier 2026 du Bureau politique sur le développement culturel, le 24 novembre est institué Journée de la culture vietnamienne. Cette journée vise à honorer les valeurs traditionnelles, à nourrir le patriotisme et la fierté nationale et à affirmer la culture comme fondement spirituel, ressource endogène et moteur du développement.

Elle entend également stimuler la création, élargir l’accès de la population aux activités culturelles et encourager les intellectuels, artistes et artisans à préserver et à transmettre les valeurs culturelles nationales.

Afin d’articuler la Fête de la grande union nationale, célébrée le 18 novembre, et la Journée de la culture vietnamienne, le 24 novembre, au sein d’une Semaine de la grande union nationale dynamique et efficace, le Premier ministre demande aux ministres, aux chefs des organismes ministériels et aux autorités locales de mettre activement en œuvre les missions prioritaires.

Sur la forme, les célébrations doivent se dérouler avec solennité et enthousiasme dans chaque communauté, quartier et village, conformément aux orientations du Parti et de l’État, en plaçant le citoyen au centre. Il s’agit de renouveler les méthodes d’organisation, de mobiliser l’ensemble du système politique, le Front de la Patrie, les organisations socio-politiques, les entreprises et les citoyens, tout en évitant l’administrativisme, l’ostentation et le gaspillage.

Les activités prévues couvriront notamment des festivals, des spectacles artistiques, des manifestations gastronomiques, des jeux populaires, des activités de découverte et de transmission du patrimoine, ainsi que des expositions et des projections cinématographiques. Un accent particulier sera mis sur l’organisation d’activités itinérantes dans les zones reculées, frontalières et insulaires, ainsi que dans les régions peuplées de minorités ethniques. Des actions de promotion culturelle seront également menées auprès des Vietnamiens de l’étranger et des amis internationaux.

L’application des technologies numériques, de la réalité virtuelle et de l’intelligence artificielle (IA) sera renforcée pour diffuser les récits culturels. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme est chargé de mettre en service la Plateforme de la carte numérique culturelle du Vietnam avant le 15 novembre 2026 afin de centraliser les informations sur les événements. Il assurera également la coordination avec les ministères, les organes et les localités afin de guider l’organisation des célébrations et d’organiser un programme artistique spécial à Hanoï.

Les autorités locales doivent garantir la sécurité et la salubrité environnementale, tout en luttant fermement contre les dérives et la commercialisation excessive des festivals. Le ministère de l’Éducation et de la Formation dirigera les activités extrascolaires dans les écoles, le ministère des Affaires étrangères assurera la promotion à l’international par l’intermédiaire des représentations diplomatiques, tandis que les forces armées veilleront à la sécurité absolue des rassemblements.

Enfin, le Premier ministre appelle les entreprises et les citoyens à participer et à soutenir les activités de la Semaine de la grande union nationale, notamment en proposant des exonérations ou des réductions des droits d’entrée dans les musées, les sites historiques et autres espaces culturels à travers le pays. - VNA

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