Économie

PME vietnamiennes : renforcer les compétences pour conquérir de nouveaux marchés

Au-delà de la qualité des produits, le développement durable et l’application des technologies numériques deviennent des facteurs déterminants pour renforcer la compétitivité des entreprises et leur permettre d’accéder à de nouveaux marchés.

Dao Viet Anh, chef du Département des relations internationales de l’Agence de promotion du commerce, s'exprime au colloque. Photo: ministère de l'Industrie et du Commerce
Dao Viet Anh, chef du Département des relations internationales de l’Agence de promotion du commerce, s'exprime au colloque. Photo: ministère de l'Industrie et du Commerce

​Hanoï (VNA) — Dans le cadre du programme SheTrades et UPS Women Exporters, l’Agence de promotion du commerce du ministère de l’Industrie et du Commerce, en collaboration avec l’initiative SheTrades du Centre du commerce international et la Fondation UPS, a organisé le 30 septembre à Hanoï un colloque consacré au renforcement des capacités d’exportation des entreprises vietnamiennes.

​Lors de la rencontre, Dao Viet Anh, chef du Département des relations internationales de l’Agence de promotion du commerce, a souligné que l’économie mondiale connaissait de profondes mutations, marquées notamment par une concurrence accrue. Avec l’essor de la transformation numérique et du commerce électronique, les exigences auxquelles sont confrontées les entreprises exportatrices évoluent elles aussi rapidement.

​Au-delà de la qualité des produits, le développement durable et l’application des technologies numériques deviennent des facteurs déterminants pour renforcer la compétitivité des entreprises et leur permettre d’accéder à de nouveaux marchés, a-t-il indiqué.

​Selon lui, l'Agence de promotion du commerce considère le partenariat avec les organisations internationales comme une tâche prioritaire. Ce colloque vise à aider les entreprises vietnamiennes à s'adapter aux nouvelles exigences du commerce mondial et à tirer profit des accords de libre-échange. Les participants ont bénéficié de présentations sur la construction de la valeur de marque, la conformité réglementaire aux États-Unis, dans l'Union européenne et en Asie, ainsi que de formations pratiques sur la gestion de la relation client et l'optimisation pour les moteurs de recherche sur les plateformes numériques.

Les micro, petites et moyennes entreprises jouent un rôle majeur dans la croissance et la création d'emplois, mais font face à des obstacles liés au manque de compétences, de financements et de réseaux.

​Le programme vise précisément à renforcer leur préparation à l’exportation en leur fournissant un accompagnement technique et un meilleur accès aux outils numériques, afin de favoriser une croissance durable et une présence accrue sur les marchés internationaux.

​Dao Viet Anh s’est dit convaincu que les échanges et les formations proposés dans le cadre du programme aideront les entreprises participantes à surmonter leurs difficultés, à renforcer leurs capacités d’exportation et à développer leurs marques à l’international.-VNA

#entreprises vietnamiennes #Agence de promotion du commerce
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