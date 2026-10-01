Quand la photographie réinvente le patrimoine de Hanoi

Hanoi (VNA) - La 13e Exposition de photographie artistique de Hanoi (2026), placée sous le thème « Hanoi – Empreintes du patrimoine », offre un regard nouveau sur la capitale et son héritage.

L’exposition présente 65 clichés sélectionnés parmi plus de 700 œuvres soumises. Les organisateurs ont décerné 11 récompenses : une médaille d’or, deux d’argent, trois de bronze et cinq certificats de mérite.

Hanoi est une ville riche en souvenirs, où le patrimoine ne se limite pas aux sites emblématiques tels que la citadelle impériale de Thang Long et le Van Miêu – Quôc Tu Giam (Temple de la Littérature - Collège des enfants de la Nation), mais s’exprime aussi à travers des formes d’art traditionnel comme le "ca trù", a déclaré Trân Thi Thu Dông, présidente de l’Association des artistes photographes du Vietnam, lors de la cérémonie d’ouverture.

« De nombreuses œuvres dépassent la vision traditionnelle du patrimoine pour explorer ses liens avec la vie contemporaine », a-t-elle souligné.

« À travers ces images, Hanoi apparaît à la fois familière et dynamique, reflétant sa transformation et son intégration continues.

« Les photographes ne se contentent pas de documenter le Hanoi d’aujourd’hui ; ils explorent également la pertinence de son patrimoine dans la vie actuelle.

« Beaucoup proposent un regard contemporain sur une ville en pleine mutation et en pleine intégration, tout en continuant de chérir l’héritage transmis par les générations précédentes.

« Il est également encourageant de voir autant de jeunes photographes participer et expérimenter des angles de vue inédits et originaux », a ajouté Trân Thi Thu Dông.

Visiteurs à la 13e Exposition de photographie artistique de Hanoi.

Ces œuvres célèbrent le patrimoine de Hanoi, tant dans son caractère paisible et empreint d’histoire que dans ses scènes pleines de vie et d’énergie. Le patrimoine s’y révèle non seulement à travers les monuments architecturaux, mais aussi dans les regards, les sourires et le quotidien des habitants de la capitale.

Lê Ngoc Tu a remporté la médaille d’or pour ses clichés de la fête de Giong au temple de Phu Dông (Hôi Gióng dên Phu Dông).

Cette série a été réalisée sur deux ans, en 2025 et 2026, à l’aide d’appareils photo et de drones. L’artiste est retourné sur place à plusieurs reprises pour saisir les différentes facettes du festival et sélectionner les images illustrant le mieux ses moments les plus emblématiques.

« J’ai été impressionné par la fête de Giong, transmis au sein de la communauté depuis des millénaires ; il donne vie à la légende de saint Giong à travers un riche ensemble de rituels, de cérémonies et de spectacles folkloriques uniques », a déclaré Lê Ngoc Tu.

« Cette fête constitue également une tradition culturelle majeure du delta du fleuve Rouge, reflétant des valeurs telles que le patriotisme, la solidarité dans la défense du pays et l’esprit de résilience du peuple vietnamien. »

Lê Duc Kim et Duong Thi Ngoc Chiên ont décroché la médaille d’argent pour des photographies mettant en scène la citadelle impériale de Thang Long et un rituel confucéen au Van Miêu – Quôc Tu Giam, la première université nationale du Vietnam.

Hoàng Thi Hoan, Trân Thu Hà et Viêt Nga ont reçu la médaille de bronze pour leurs clichés. La photographie primée de Hoan immortalise la confection traditionnelle du "banh te", une spécialité du Nord du Vietnam.

Les photos primées de Trân Thu Hà mettent en valeur des lieux emblématiques de Hanoi, notamment le lac Hoàn Kiêm (lac de l’Épée restituée), le pont Long Biên et la porte Ô Quan Chuong. De son côté, Viêt Nga présente des clichés de la fête de Dinh Chem.

L’exposition se tiendra jusqu’au 5 octobre au Centre de culture, d’information et de sport de Hoàn Kiêm. Organisée par l’Association des artistes photographes du Vietnam, elle s’inscrit dans le cadre des activités célébrant le 72e anniversaire de la libération de Hanoi, le 10 octobre. — VNA