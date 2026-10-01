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UNESCO Vietnam : Pour que le patrimoine devienne un véritable patrimoine actif

Le Dialogue Asie-Pacifique sur le patrimoine et l’authenticité, organisé du 27 septembre au 1er octobre à Hanoï et à Ninh Binh, s’est penché sur les moyens de préserver l’intégrité des sites dans le contexte de la vie contemporaine, tout en explorant des approches novatrices permettant d’assurer leur transmission, leur valorisation et leur transformation en véritables actifs au service du développement.

La préservation de la Citadelle impériale de Thang Long est un modèle « exemplaire » de coopération entre l’UNESCO et les États membres. Photo: BTC
La préservation de la Citadelle impériale de Thang Long est un modèle « exemplaire » de coopération entre l’UNESCO et les États membres. Photo: BTC

Hanoï (VNA) - Le patrimoine ne doit plus être perçu uniquement comme un ensemble de valeurs à préserver et à transmettre, mais comme une ressource stratégique pour le développement socio-économique, le renforcement des moyens de subsistance des populations et le développement de la puissance douce nationale, a affirmé Le Thi Hong Van, secrétaire générale de la Commission nationale du Vietnam pour l'UNESCO.

Dans un contexte mondial où le patrimoine subit les pressions croissantes de l’urbanisation, du changement climatique, du tourisme et de nouvelles technologies, la question de la conservation dépasse désormais la simple sauvegarde des vestiges existants.

Le Dialogue Asie-Pacifique sur le patrimoine et l’authenticité, organisé du 27 septembre au 1er octobre à Hanoï et à Ninh Binh, s’est penché sur les moyens de préserver l’intégrité des sites dans le contexte de la vie contemporaine, tout en explorant des approches novatrices permettant d’assurer leur transmission, leur valorisation et leur transformation en véritables actifs au service du développement.

A cette occasion, Mme Van, également directrice du Département des relations extérieures et de la diplomatie culturelle relevant du ministère des Affaires étrangères, a partagé avec le journal en ligne VietnamPlus l'importance de l'événement, les expériences en matière de préservation et de promotion du patrimoine, ainsi que le rôle de la diplomatie culturelle pour faire des ressources culturelles un moteur de développement.

Selon elle, le Vietnam est considéré par l’UNESCO et ses organismes consultatifs comme un exemple en matière de coopération pour la conservation et la valorisation du patrimoine. La Citadelle impériale de Thang Long constitue à cet égard l’un des cas les plus emblématiques.

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Mme Le Thi Hong Van, directrice du Département des relations extérieures et de la diplomatie culturelle relevant du ministère des Affaires étrangères et secrétaire générale de la Commission nationale du Vietnam pour l'UNESCO. Photo: Vietnam+

Le Dialogue Asie-Pacifique sur le patrimoine et l’authenticité a réuni des experts de premier plan de la région Asie-Pacifique et du monde entier pour échanger sur les notions de patrimoine et d’authenticité, ainsi que sur les efforts déployés pour préserver le patrimoine mondial. L’un des aboutissements majeurs de cette conférence est l’adoption du Document de Hanoï sur le patrimoine et l’authenticité, une synthèse des expériences régionales, dont celles du Vietnam, dans la préservation et la valorisation des sites exemplaires.

Au cours de leurs travaux, les délégués sont invités à visiter la Citadelle impériale de Thang Long ainsi que le complexe paysager de Trang An à Ninh Binh, qui demeure le premier et l'unique site mixte d’Asie du Sud-Est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2014. L’objectif fondamental de ces échanges est de garantir que le patrimoine devienne un actif concret, transformant le potentiel culturel en ressources directes pour l’économie et la civilisation humaine.

S’agissant des efforts déployés au niveau national, Mme Van a rappelé que le Vietnam, membre du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO pour le mandat 2023-2027, compte désormais neuf sites inscrits au patrimoine mondial.

Elle a qualifié la préservation de la Citadelle impériale de Thang Long de modèle « exemplaire » de coopération entre l’UNESCO et les États membres. Le Vietnam a réalisé une véritable avancée dans l’histoire de la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, en obtenant le soutien de la communauté internationale pour des projets complexes d’aménagement et de reconstruction au sein même des zones centrales protégées.

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Le complexe paysager de Trang An à Ninh Binh demeure le premier et l'unique site mixte d’Asie du Sud-Est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2014. Photo: Vietnam+

Le pays a ainsi démontré son sérieux, son sens des responsabilités, son dynamisme et les efforts déployés pour mieux promouvoir la valeur universelle exceptionnelle des sites, tout en préservant et en valorisant le patrimoine conformément aux exigences de la Convention du patrimoine mondial.

Enfin, elle estime que l’accueil de cet événement démontre le rôle actif et responsable du Vietnam dans l’élaboration des politiques mondiales sur la culture. Ce jalon de la diplomatie multilatérale permet non seulement de renforcer les liens entre le Vietnam et le monde, et contribue à l’avancement de la civilisation humaine. -VNA

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