Ninh Binh met en valeur ses patrimoines remarquables auprès des amis internationaux

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Ninh Binh (VNA) – En marge de la Conférence Asie-Pacifique sur le patrimoine et l’authenticité, une délégation de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a effectué le 1er octobre, une visite de terrain dans le complexe paysager de Tràng An, dans la province de Ninh Binh.

La délégation comprenait notamment Jonathan Wallace Baker, chef du Bureau de représentation de l’UNESCO au Vietnam, des représentants de plusieurs pays de la région Asie-Pacifique, des représentants de certains ministères et secteurs, ainsi que des dirigeants et experts du Centre du patrimoine mondial et du Bureau de l’UNESCO à Hanoï.

Dans le complexe paysager de Tràng An, la délégation a visionné une vidéo présentant le site, ainsi que les efforts de gestion, de conservation et de valorisation du patrimoine associés à la garantie des moyens de subsistance de la population. Elle a également été informée de l’orientation visant à élaborer le dossier de candidature du « Paysage culturel et écologique du langur de Delacour de Vân Long – Kim Bang – Tam Chúc », avant d’effectuer une promenade en barque à travers les paysages de Tràng An.

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Tràng An est un spectaculaire paysage karstique sillonné de vallées, pour certaines inondées, et encadré de falaises. Dans les grottes les plus en altitude ont été trouvées des traces d’activités humaines datant de 30.000 ans. Elles illustrent l’occupation de ce massif par des chasseurs-cueilleurs et leur adaptation aux changements climatiques et environnementaux. Tràng An comprend aussi Hoa Lu, l’ancienne capitale du Vietnam aux 10e et 11e siècles, ainsi que des temples, pagodes et paysages de rizières, des villages et lieux sacrés.

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La veille, dans l’après-midi du 30 septembre, la délégation avait effectué une visite de terrain dans le complexe paysager de Tam Chúc, également dans la province de Ninh Binh.

Cette visite a permis à la province de Ninh Binh de présenter et de promouvoir les valeurs exceptionnelles de ses paysages, de sa nature, de sa culture, de son histoire et de sa population, ainsi que la valeur universelle exceptionnelle du complexe paysager de Tràng An, inscrit au patrimoine mondial culturel et naturel de l’UNESCO. Elle contribue ainsi à promouvoir Ninh Binh comme une destination de tourisme patrimonial, culturel et naturel d’envergure régionale et internationale, tout en partageant l’expérience locale en matière de gestion, de conservation et de valorisation du patrimoine, en lien avec les communautés, les moyens de subsistance de la population et le développement d’un tourisme durable.

L’événement a également permis à la délégation internationale de découvrir, d’étudier et d’échanger sur les valeurs exceptionnelles de la zone de Tam Chúc, notamment sur les liens entre patrimoine culturel, paysages naturels et biodiversité, contribuant ainsi à faire connaître les valeurs de Tam Chúc auprès des communautés vietnamienne et internationale.

L’événement contribue en outre à renforcer la coordination entre la province de Ninh Binh et la Commission nationale vietnamienne pour l’UNESCO, le Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO, le Bureau de l’UNESCO au Vietnam, ainsi que les organismes consultatifs, les experts et les organisations internationales œuvrant dans le domaine du patrimoine. - VNA

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