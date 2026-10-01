Culture-Sports

Ninh Binh met en valeur ses patrimoines remarquables auprès des amis internationaux

Une délégation de l’UNESCO et de plusieurs pays de la région Asie-Pacifique a découvert, le 1er octobre, les valeurs exceptionnelles du complexe paysager de Tràng An et de la zone de Tam Chúc, dans la province de Ninh Binh.

Une délégation de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a effectué le 1er octobre, une visite de terrain dans le complexe paysager de Tràng An, dans la province de Ninh Binh. Photo : VNA
Une délégation de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a effectué le 1er octobre, une visite de terrain dans le complexe paysager de Tràng An, dans la province de Ninh Binh. Photo : VNA

Ninh Binh (VNA) – En marge de la Conférence Asie-Pacifique sur le patrimoine et l’authenticité, une délégation de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a effectué le 1er octobre, une visite de terrain dans le complexe paysager de Tràng An, dans la province de Ninh Binh.

La délégation comprenait notamment Jonathan Wallace Baker, chef du Bureau de représentation de l’UNESCO au Vietnam, des représentants de plusieurs pays de la région Asie-Pacifique, des représentants de certains ministères et secteurs, ainsi que des dirigeants et experts du Centre du patrimoine mondial et du Bureau de l’UNESCO à Hanoï.

Dans le complexe paysager de Tràng An, la délégation a visionné une vidéo présentant le site, ainsi que les efforts de gestion, de conservation et de valorisation du patrimoine associés à la garantie des moyens de subsistance de la population. Elle a également été informée de l’orientation visant à élaborer le dossier de candidature du « Paysage culturel et écologique du langur de Delacour de Vân Long – Kim Bang – Tam Chúc », avant d’effectuer une promenade en barque à travers les paysages de Tràng An.

Tràng An est un spectaculaire paysage karstique sillonné de vallées, pour certaines inondées, et encadré de falaises. Dans les grottes les plus en altitude ont été trouvées des traces d’activités humaines datant de 30.000 ans. Elles illustrent l’occupation de ce massif par des chasseurs-cueilleurs et leur adaptation aux changements climatiques et environnementaux. Tràng An comprend aussi Hoa Lu, l’ancienne capitale du Vietnam aux 10e et 11e siècles, ainsi que des temples, pagodes et paysages de rizières, des villages et lieux sacrés.

La veille, dans l’après-midi du 30 septembre, la délégation avait effectué une visite de terrain dans le complexe paysager de Tam Chúc, également dans la province de Ninh Binh.

Cette visite a permis à la province de Ninh Binh de présenter et de promouvoir les valeurs exceptionnelles de ses paysages, de sa nature, de sa culture, de son histoire et de sa population, ainsi que la valeur universelle exceptionnelle du complexe paysager de Tràng An, inscrit au patrimoine mondial culturel et naturel de l’UNESCO. Elle contribue ainsi à promouvoir Ninh Binh comme une destination de tourisme patrimonial, culturel et naturel d’envergure régionale et internationale, tout en partageant l’expérience locale en matière de gestion, de conservation et de valorisation du patrimoine, en lien avec les communautés, les moyens de subsistance de la population et le développement d’un tourisme durable.

L’événement a également permis à la délégation internationale de découvrir, d’étudier et d’échanger sur les valeurs exceptionnelles de la zone de Tam Chúc, notamment sur les liens entre patrimoine culturel, paysages naturels et biodiversité, contribuant ainsi à faire connaître les valeurs de Tam Chúc auprès des communautés vietnamienne et internationale.

L’événement contribue en outre à renforcer la coordination entre la province de Ninh Binh et la Commission nationale vietnamienne pour l’UNESCO, le Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO, le Bureau de l’UNESCO au Vietnam, ainsi que les organismes consultatifs, les experts et les organisations internationales œuvrant dans le domaine du patrimoine. - VNA

source
#Văn hóa soi đường #NQ 80 #Hệ giá trị Việt_ 1 #Ninh Binh #UNESCO
Suivez VietnamPlus

La culture éclaire la voie

Voir plus

La préservation de la Citadelle impériale de Thang Long est un modèle « exemplaire » de coopération entre l’UNESCO et les États membres. Photo: BTC

UNESCO Vietnam : Pour que le patrimoine devienne un véritable patrimoine actif

Le Dialogue Asie-Pacifique sur le patrimoine et l’authenticité, organisé du 27 septembre au 1er octobre à Hanoï et à Ninh Binh, s’est penché sur les moyens de préserver l’intégrité des sites dans le contexte de la vie contemporaine, tout en explorant des approches novatrices permettant d’assurer leur transmission, leur valorisation et leur transformation en véritables actifs au service du développement.

Premier Festival du banh mi vietnamien au Japon

Premier Festival du banh mi vietnamien au Japon

Premier événement au Japon entièrement consacré au banh mi vietnamien, le festival organisé les 26 et 27 septembre à Tokyo a invité le public japonais à découvrir, à travers la gastronomie, la culture vietnamienne et les liens qui rapprochaient les deux peuples.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm (3e à partir de la gauche) lors de la cérémonie. Photo: VNA

Le Vietnam lance le chantier de conservation et de restauration du palais Kinh Thiên

Kinh Thiên était le palais principal de la cité interdite de Thang Long sous la dynastie des Lê. Selon le “Dai Viêt su ky toàn thu” (Annales complètes du Dai Viêt), sa construction débuta en 1428, sous le règne de Lê Thai Tô, et s’acheva sous celui de Lê Thanh Tông, sur les fondations des palais principaux des dynasties des Ly et des Trân.

L’œuvre puise sa source dans le reflet de la lune sur l'eau, capturant le paradoxe d'une image à la fois figée dans l'instant et animée d'un mouvement éternel. Photo : thethaovanhoa.vn

Quand l’ikebana japonais fait onduler la lune au cœur de Hanoi

Au Musée des beaux-arts du Vietnam, l’exposition Sazanami Vol. 1 («Vagues de lune») transcende la simple démonstration technique. En faisant dialoguer l’Ikebana avec le paysage culturel et créatif vietnamien, elle ouvre une voie d’une résonance universelle où l’humanité et la nature s’unissent par la grâce des fleurs.

Le spectacle « La Patrie dans nos cœurs » est organisé par le journal Nhan Dan en collaboration avec le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville. Photo : https://nhandan.vn/

Construire des marques nationales dans l'industrie culturelle

Le 7 janvier 2026, le Bureau politique a promulgué la Résolution n° 80-NQ/TW sur le développement de la culture vietnamienne dans la nouvelle ère. Celle-ci fixe notamment l’objectif de porter, d’ici 2030, la contribution de l'industrie culturelle à 7 % du PIB et de créer entre 5 et 10 marques nationales dans les secteurs culturels à fort potentiel, tels que le cinéma, les arts du spectacle, le tourisme culturel, le design et la mode.