Améliorer la qualité de l’édification du Parti et de l’évaluation des cadres

Hanoï (VNA) – Le Comité du Parti des organes centraux du Parti a tenu, le 1er octobre à Hanoï, la réunion de sa permanence pour septembre 2026 et sa troisième réunion, sous la présidence de Tran Cam Tu, membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat du Comité central du Parti et secrétaire du Comité du Parti des organes centraux du Parti.



Les participants ont examiné plusieurs projets de rapports, notamment sur les résultats des travaux des neuf premiers mois de 2026 et les principales tâches des trois derniers mois de l’année, les résultats de l’évaluation et du classement des responsables relevant de la gestion de la permanence du Comité du Parti au troisième trimestre, ainsi que les travaux de contrôle et de supervision…



Au terme de la réunion, Tran Cam Tu a salué les efforts des comités du Parti, des organisations du Parti, des cadres et des membres du Parti au cours des neuf derniers mois, soulignant qu’un volume important de travail avait été accompli et que la qualité des travaux s’était améliorée.



Soulignant que les trois derniers mois de l’année constituaient une période d’accélération, il a demandé à l’ensemble de l’organisation du Parti de redoubler d’efforts afin d’achever les tâches politiques prévues et d’améliorer la qualité de la recherche et des conseils stratégiques.



Il a notamment appelé à préparer soigneusement les projets et contenus destinés au 4e Plénum du Comité central du Parti et à la deuxième session de la 16e législature de l’Assemblée nationale, ainsi qu’à assurer une mise en œuvre efficace des résolutions adoptées.

Tran Cam Tu, membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat du Comité central du Parti et secrétaire du Comité du Parti des organes centraux du Parti, s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA

Il a également demandé aux comités du Parti de revoir l’ensemble des tâches prévues pour 2026 afin d’en garantir la qualité et le respect des délais.



Concernant l’édification du Parti et le travail du personnel, il a insisté sur la nécessité de mener de manière synchronisée l’édification du Parti sur les plans politique, idéologique, éthique et organisationnel, ainsi qu’en matière de cadres. Il a appelé à améliorer la qualité des réunions des comités et des cellules du Parti, à renforcer la gestion des membres du Parti et à poursuivre la mise en œuvre rigoureuse des règles relatives à l’exemplarité.



Il a également demandé de parachever rapidement les orientations relatives à l’évaluation et au classement des organisations et des membres du Parti pour 2026, ainsi que l’évaluation des cadres au quatrième trimestre, en lien avec celle de l’ensemble de l’année.



Concernant le logiciel de gestion du travail et d’évaluation des cadres selon des indicateurs de performance (KPI), il a demandé de poursuivre sa mise au point selon une approche unifiée et interconnectée, avec un partage des données. Son utilisation doit répondre concrètement aux besoins de gestion et d’évaluation, sans créer de procédures ou de tâches inutiles.



Selon le permanent du Secrétariat, la réussite de cette tâche ne se mesure pas seulement à la mise au point ou à la mise en service du logiciel, mais surtout à l’instauration d’une méthode de travail définissant clairement les responsabilités, les délais et les résultats. Celle-ci doit permettre aux comités du Parti de mieux suivre la situation, d’évaluer correctement les résultats et de renforcer la responsabilité des cadres et des membres du Parti, contribuant ainsi à la constitution d’un corps de cadres de qualité. - VNA