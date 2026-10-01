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APEC 2027 : le Vietnam entend renforcer son rayonnement international

Le Vietnam accélère les préparatifs de l’Année de l’APEC 2027, considérée comme une mission diplomatique centrale, afin de renforcer ses capacités d’organisation et de promouvoir son image et son rôle dans la région Asie-Pacifique.

Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Nguyen Minh Vu s'exprime lors du séminaire. Photo: VNA
Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Nguyen Minh Vu s'exprime lors du séminaire. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Secrétariat national de l’APEC 2027, relevant du ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec le Département d’État des États-Unis, a organisé mardi 1er octobre à Hanoï, un séminaire intitulé « Préparation de l’APEC 2027 : renforcement des capacités d’organisation et de coordination ».

Cet événement de deux jours fait suite à une première session tenue en avril 2026. Il porte notamment sur les mécanismes de gestion, de direction et de coordination entre les différents échelons de l’État et les localités, ainsi qu’avec le Secrétariat international de l’APEC et les partenaires concernés.

Dans son allocution d’ouverture, le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Nguyen Minh Vu a souligné que le Vietnam assumerait la présidence de l’APEC en 2027 à un moment charnière de son histoire, marqué par l’entrée dans une nouvelle ère de développement. Il a rappelé que le pays s’efforçait de mettre en place un modèle de croissance fondé sur la productivité, la qualité, l’efficacité et la compétitivité, avec pour objectif de devenir, d’ici 2045, un pays développé à revenu élevé.

Dans cette perspective, l’organisation de l’Année de l’APEC 2027 est définie comme une mission diplomatique centrale d’ici à 2030. Selon le diplomate, une préparation rigoureuse et une exécution professionnelle démontreront la responsabilité et les capacités du pays hôte, contribuant à consolider la confiance et à favoriser le dialogue et la coopération entre les membres afin d’obtenir des résultats tangibles pour les citoyens et les entreprises de la région Asie-Pacifique.

Nguyen Minh Vu a également souligné l’importance de la coordination entre les organes centraux et les autorités locales pour assurer le succès de cet événement d’envergure. Il a exhorté le Secrétariat national, les sous-comités et les différentes localités à perfectionner leurs mécanismes de coordination et à définir clairement les responsabilités de chaque partie afin de pouvoir faire face efficacement aux situations imprévues.

Pour Nguyen Minh Vu, chaque réunion tenue dans le cadre de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC constitue une occasion précieuse de promouvoir le potentiel économique, les richesses culturelles et l’identité propre de chaque province vietnamienne, projetant ainsi l’image d’un Vietnam dynamique, riche de son identité et résolument engagé dans l’intégration internationale.

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Mme Courtney Beale, cheffe de mission adjointe à l’ambassade des États-Unis à Hanoï, prend la parole lors du séminaire. Photo: VNA

Pour sa part, Mme Courtney Beale, cheffe de mission adjointe à l’ambassade des États-Unis à Hanoï, a affirmé que le Vietnam était l’un des partenaires les plus importants de Washington dans la région Indo-Pacifique, avec un rôle et une position croissants sur les scènes régionale et mondiale.

Elle a estimé que les succès des deux Années de l’APEC, en 2006 et 2017, avaient confirmé les capacités d’organisation, de coordination et de leadership du Vietnam, et s’est dite convaincue que l’APEC Vietnam 2027 serait l’occasion pour le pays de démontrer sa vision et son rôle proactif, en favorisant une coopération concrète dans la région.

Elle a réitéré l’engagement des États-Unis à coopérer étroitement avec les autorités vietnamiennes à travers le transfert de compétences et de savoir-faire, ainsi que le partage d’expériences en matière d’organisation.

De son côté, Eduardo Pedrosa, directeur exécutif du Secrétariat international de l’APEC, a mis en avant le rôle essentiel de l’APEC en tant que plateforme de dialogue, de partage d’expériences et de renforcement des capacités entre les économies membres.

Il a salué la proactivité du Vietnam, notant que le pays figurait parmi les rares membres à accueillir le sommet pour la troisième fois. Le Secrétariat international s’est engagé à accompagner Hanoï tout au long du processus préparatoire afin d’élaborer un agenda efficace et substantiel, qui laissera une empreinte durable sur la coopération régionale.

Au cours des séances de travail, les participants ont échangé sur les bonnes pratiques en matière de gestion des crises et de coordination interministérielle. Les discussions ont également permis aux représentants des localités de préciser leurs besoins en matière de soutien technique et de formuler des propositions visant à mieux valoriser leurs atouts touristiques, culturels et économiques.

En marge du séminaire, le vice-ministre Nguyen Minh Vu a rencontré Mme Courtney Beale, cheffe de mission adjointe à l’ambassade des États-Unis à Hanoï, ainsi que des représentants du programme US-APEC RISE et des experts internationaux. Il a exprimé sa gratitude pour leur soutien et leur assistance technique, tout en souhaitant la poursuite d’une coopération étroite afin de faire de l’Année de l’APEC 2027 un succès diplomatique majeur. - VNA

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