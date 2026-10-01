Phu Quoc consolide son réseau électrique à l’approche de l’APEC 2027

Phu Quoc (VNA) – Malgré une météo changeante à la fin du mois de septembre, les projets d’infrastructures prioritaires à Phu Quoc destinés à la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027 progressent activement. En parallèle, les infrastructures électriques de l’île continuent d’être renforcées.



Sous la direction du Groupe Électricité du Vietnam (EVN), la Compagnie générale d’électricité du Sud (EVNSPC), le Comité de gestion des projets électriques du Sud, la Compagnie d’électricité d’An Giang et les unités concernées ont achevé en août 2026 trois ouvrages électriques majeurs à Phu Quoc, renforçant ainsi les infrastructures électriques de l’île à un an de l’APEC 2027.



D’un investissement total de près de 2.165 milliards de dôngs, ces projets comprennent le poste de transformation de 220 kV de Phu Quoc, la ligne de 110 kV Phu Quoc-Phu Quoc Nord et la ligne de 110 kV Phu Quoc-Phu Quoc Sud.



Les trois ouvrages ont été successivement mis sous tension en août 2026 : la ligne Phu Quoc-Phu Quoc Sud le 16 août, le poste de transformation de 220 kV de Phu Quoc le 19 août et la ligne Phu Quoc-Phu Quoc Nord le 28 août.



Pour achever ces chantiers dans des délais serrés, les équipes ont dû faire face à d’importantes difficultés liées à la libération des terrains. À ces contraintes se sont ajoutées de fortes précipitations depuis avril, la nécessité d’acheminer les matériaux et équipements depuis le continent et la dispersion de la main-d’œuvre en raison de la mise en œuvre simultanée de nombreux projets liés à l’APEC.



La mise en service de ces trois projets accroît la capacité d’alimentation électrique de Phu Quoc, contribue à assurer l’approvisionnement en électricité pour l’APEC 2027 et crée une réserve pour le développement socio-économique futur.



Le directeur général adjoint d’EVN, Nguyen Tai Anh, a souligné la nécessité, après la mise en service des ouvrages, de poursuivre les inspections et le suivi du système, de former le personnel d’exploitation et d’organiser des exercices de réponse aux incidents.



Au-delà de l’APEC 2027, la demande d’électricité de Phu Quoc connaît une forte croissance, portée notamment par le développement du tourisme, des services et des activités économiques locales. Selon le directeur de la Compagnie d’électricité d’An Giang, Nguyen Phuoc Quy Hung, le volume d’électricité commercialisée à Phu Quoc devrait atteindre environ 1 milliard de kWh en 2026, soit près d’un septième du total de la province d’An Giang.

Au Famiana Resort & Spa, qui compte 100 chambres, le taux d’occupation se situe généralement entre 65 et 70 %, et peut atteindre 80 à 90 % en haute saison. Avant le raccordement au réseau électrique national en 2014, l’établissement utilisait des groupes électrogènes diesel, avec des dépenses de carburant dépassant parfois 600 millions de dôngs par mois. Depuis son raccordement au réseau, ses dépenses d’électricité ont été ramenées à environ un tiers de ce niveau.



L’enjeu de l’électricité à Phu Quoc dépasse ainsi le seul cadre de l’APEC 2027. Si cet événement constitue une échéance importante pour accélérer les investissements dans les infrastructures et améliorer les services, les ouvrages électriques mis en place à cette occasion doivent également répondre, à long terme, à la croissance des besoins énergétiques de la zone spéciale de Phu Quoc. -VNA