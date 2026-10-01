APEC 2027 : le Vietnam renforce les capacités d’organisation et les compétences des cadres

Hanoï (VNA) – Dans la matinée du 1er octobre, le séminaire « Préparation de l’Année de l’APEC 2027 : Renforcer les capacités d’organisation et de coordination », destiné à soutenir les préparatifs dans leur ensemble en vue de l’Année de l’APEC 2027 dont le Vietnam sera le pays hôte, s’est tenu à Hanoï.



À cette occasion, le membre du Comité central du Parti et vice-ministre permanent des Affaires étrangères Nguyen Minh Vu, chef du Secrétariat national de l’APEC 2027, a répondu aux questions de la presse sur les préparatifs de l’Année de l’APEC 2027.



Journaliste : Monsieur le vice-ministre permanent, pourriez-vous nous indiquer quels sont les principaux objectifs que le Vietnam entend atteindre en accueillant l’Année de l’APEC 2027 et quelle est l’importance de la coordination dans l’organisation pour concrétiser ces objectifs ?



Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Nguyen Minh Vu : On peut dire que l’accueil de l’APEC 2027 par le Vietnam constitue un événement multilatéral majeur de la politique extérieure de notre pays. Parmi les grands objectifs fixés, deux revêtent une importance particulière.



Le premier est qu’en accueillant l’Année de l’APEC 2027, nous contribuerons à faire avancer l’agenda fondamental de l’APEC, qui consiste à faciliter le commerce et l’investissement, à promouvoir une croissance durable et à accroître la productivité afin de créer des opportunités d’affaires et des emplois pour les populations de la région Asie-Pacifique.



Le deuxième objectif est que l’accueil de l’APEC 2027 constituera également une occasion pour nous d’affirmer le rôle et la responsabilité du Vietnam dans les questions régionales et mondiales. Il permettra notamment de promouvoir l’image du Vietnam et de son peuple, tout en offrant aux localités accueillant les événements de l’APEC l’occasion de faire connaître leur culture, leur population et leurs sites.



C’est pourquoi, pour atteindre ces deux objectifs, la coordination dans l’organisation est très importante. Le séminaire « Préparation de l’Année de l’APEC 2027 : Renforcer les capacités d’organisation et de coordination », organisé le 1er octobre, s’inscrit dans les efforts visant à renforcer la coordination et les liens entre le Vietnam, les membres de l’APEC et le Secrétariat de l’APEC afin d’atteindre ces deux objectifs.



La coordination est extrêmement importante et s’articule autour de trois niveaux.



Le premier niveau concerne la coordination à l’échelon central. Nous avons le Comité national de l’APEC 2027, présidé par le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc et composé de représentants des ministères et secteurs concernés. La coordination entre le Comité national de l’APEC 2027 et le Secrétariat national de l’APEC, ainsi qu’avec les cinq sous-comités chargés respectivement de la sécurité, des infrastructures et de la logistique, de la culture et de la communication, du contenu et du protocole, est importante.



Le deuxième niveau concerne la coordination entre les organismes centraux et les localités dans le processus d’organisation des événements de l’APEC.



Le troisième niveau concerne la coordination entre le Vietnam, en tant que pays hôte de l’APEC 2027, le Secrétariat international de l’APEC et les membres de l’APEC.



Ces trois niveaux de coordination garantissent la fluidité et l’efficacité nécessaires à la mise en œuvre de l’agenda de l’APEC et à la réalisation des deux grands objectifs fixés pour l’Année de l’APEC 2027.​

Le membre du Comité central du Parti et vice-ministre permanent des Affaires étrangères Nguyen Minh Vu, chef du Secrétariat national de l’APEC 2027. Photo : VNA

Journaliste : Monsieur le vice-ministre permanent, comment les préparatifs concernant le dispositif organisationnel et le développement des ressources humaines ont-ils été menés afin de répondre aux attentes des membres de l’APEC, tout en renforçant les capacités des cadres vietnamiens chargés des affaires extérieures ?



Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Nguyen Minh Vu : Considérant qu’il s’agit d’une mission de politique extérieure extrêmement importante, le ministère des Affaires étrangères, sous la direction du gouvernement et des hauts dirigeants, a mis en place ces derniers temps un dispositif organisationnel relativement cohérent, avec une répartition claire des responsabilités. Nous avons le Comité national de l’APEC 2027, le Secrétariat national de l’APEC et cinq sous-comités.



Pour assurer le fonctionnement de ce dispositif organisationnel de l’APEC 2027, les ressources humaines sont très importantes. Nous avons mobilisé des cadres expérimentés dans la diplomatie multilatérale et dans l’organisation de précédents événements de l’APEC, en particulier ceux ayant l’expérience de la conduite d’événements durant l’Année de l’APEC 2017, afin qu’ils participent aux sous-comités du Comité national de l’APEC 2027. Ces personnels jouent un rôle très important dans la coordination des travaux liés à l’APEC.



Cependant, il faut également reconnaître que chaque fois que nous accueillons l’Année de l’APEC, l’ampleur des événements, les attentes et le contexte régional sont différents. La formation, le perfectionnement et l’actualisation des connaissances revêtent donc une importance particulière.



Nous bénéficions d’une coordination très étroite avec le Secrétariat international de l’APEC et les membres de l’APEC. Ceux-ci attendent beaucoup du Vietnam, souhaitant qu’il affirme une nouvelle fois son rôle moteur. Ils considèrent le Vietnam comme un membre influent de l’APEC et l’un des rares membres à accueillir l’Année de l’APEC pour la troisième fois. Ils se sont également déclarés convaincus qu’avec une telle préparation, ainsi qu’avec la détermination et la coopération et la coordination étroites des membres de l’APEC, le Vietnam sera en mesure d’organiser avec succès l’Année de l’APEC.



La participation de nos cadres à l’organisation de l’APEC ne vise pas seulement à assurer le succès d’une Année de l’APEC. Elle constitue également une occasion très importante de renforcer les capacités et les compétences des cadres vietnamiens chargés de l’intégration internationale en vue de la nouvelle phase de développement du pays.



Journaliste : Merci beaucoup, Monsieur le vice-ministre permanent.