Deux officiers vietnamiens rejoignent le siège de l’ONU comme experts dans les opérations de maintien de la paix

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Hanoï (VNA) - Le ministère de la Défense a organisé, dans l’après-midi du 1er octobre à Hanoï, une cérémonie de remise des décisions du président de la République et du ministre de la Défense portant désignation de quatre officiers de l’Armée populaire du Vietnam pour participer aux missions de maintien de la paix des Nations Unies.

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Les quatre officiers désignés sont le colonel Hoang Trung Kien, nommé expert en évaluation de l’efficacité des opérations militaires et en établissement de rapports de responsabilité au siège des Nations Unies aux États-Unis, et le colonel Pham Thi Nguyet Minh, nommée observatrice militaire au sein de la Force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abyei (UNISFA).

Par ailleurs, le commandant Do Huyen Trang a été nommée experte militaire au Bureau du coordonnateur spécial pour l'amélioration de la réponse des Nations Unies à l'exploitation et aux abus sexuels, situé au siège de l'organisation et le capitaine Vo Van Thien, observateur militaire au sein de la mission UNISFA.

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Selon le général de brigade Pham Manh Thang, directeur du Département du maintien de la paix du Vietnam, ces officiers ont été rigoureusement sélectionnés, entraînés et préparés conformément aux exigences des postes et aux critères de l'armée et des Nations Unies.

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Ils disposent de compétences professionnelles adaptées à leurs missions, d’une bonne maîtrise des langues étrangères et d’une solide expérience leur permettant d’évoluer dans des environnements multinationaux et multiculturels.

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La nomination de deux officiers à des postes d’experts au siège des Nations Unies permet de maintenir la présence du personnel vietnamien à cet échelon après la fin du mandat de leurs prédécesseurs. Elle témoigne également de la volonté du Vietnam d’élargir progressivement la présence de ses personnels dans différentes zones, domaines et fonctions, tout en visant des responsabilités accrues au sein de l’Organisation.

Lors de la cérémonie, le général de corps d’armée Le Quang Dao, chef d’état-major adjoint de l’Armée populaire du Vietnam, vice-chef du groupe de travail interministériel et adjoint au chef du Comité de pilotage du ministère de la Défense sur la participation aux activités de maintien de la paix, a rappelé aux quatre officiers l’importance politique de leurs missions.

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​Il leur a demandé de prendre rapidement la mesure de leurs responsabilités sur le terrain, de faire preuve d’initiative et d’appliquer strictement les orientations de la politique étrangère du Vietnam, ainsi que la discipline militaire et les règles internationales, afin de contribuer au renforcement du prestige de l’Armée populaire du Vietnam auprès de la communauté internationale. -VNA

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