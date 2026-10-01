Le leader Tô Lâm appelle à renforcer les capacités de conseil stratégique pour le développement national

Hanoi (VNA) – Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a souligné jeudi 1er octobre l’importance de développer des capacités de recherche, de prévision et de conseil stratégique à même de répondre aux exigences du développement national dans les années à venir.



En présidant une réunion avec la Commission centrale des politiques et des stratégies, consacrée à la mobilisation des compétences des cadres issus des académies et instituts de recherche pour le conseil stratégique, il a noté que le Vietnam disposait d’un important potentiel de recherche, mais que celui-ci n’avait pas encore été fédéré pour constituer une force collective.



Selon le leader Tô Lâm, l’objectif est de bâtir de solides capacités de recherche, de prévision et de conseil stratégique. La Commission centrale des politiques et des stratégies sera chargée d’identifier les problématiques, de définir les besoins en matière de recherche, d’intégrer les fondements scientifiques et d’élaborer des propositions de conseil.



Par ailleurs, il a demandé à l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam de tirer parti de ses atouts dans les domaines des sciences naturelles et de la technologie, et à l’Académie des sciences sociales du Vietnam de se concentrer sur les institutions, les modèles de développement, la culture et l’humain.



Ces deux institutions doivent servir de piliers du savoir scientifique, mener des recherches spécialisées, fournir des données et des prévisions, effectuer des analyses critiques et alerter sur les nouveaux enjeux, a-t-il exigé.



S’agissant des commandes de recherche, le Comité central du Parti et la Commission centrale des politiques et des stratégies doivent définir les questions, les délais et les exigences relatives aux livrables, sans en prédéterminer les conclusions.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, s'exprime lors de la séance de travail avec la Commission centrale des politiques et des stratégies, à Hanoi, le 1er octobre. Photo: VNA

Pour les grands projets, les scientifiques doivent être associés dès la phase d’élaboration ; par ailleurs, lorsque différentes approches sont en jeu, il est possible de commander des études parallèles et d’organiser des examens indépendants, tout en consignant les avis divergents. Parallèlement, l’accès aux informations nécessaires doit être garanti aux scientifiques, dans le respect de la confidentialité, de l’intégrité scientifique et de la responsabilité liée à leurs recommandations, a-t-il souligné.



Le secrétaire général et président Tô Lâm a appelé à mobiliser les talents de manière flexible, sans se limiter aux postes permanents, en s’appuyant sur des équipes de recherche interdisciplinaires, des groupes d’intervention rapide, des experts à temps partiel et des affectations temporaires, ainsi que sur une mobilité accrue du personnel entre les organismes consultatifs et les institutions de recherche.



Le leader Tô Lâm a également proposé d’établir des liens avec des experts vietnamiens résidant à l’étranger et des spécialistes internationaux, ainsi que de créer les conditions permettant aux jeunes scientifiques de participer à des projets nationaux d’envergure.



Outre le renforcement de la recherche fondamentale, le Vietnam doit développer une capacité de réponse rapide, étudier les tendances des 10 à 20 prochaines années et se tenir prêt à mobiliser des experts face à de nouvelles situations.



Il a souligné que la contribution aux décisions politiques doit constituer le critère principal d’évaluation de la recherche, en raison de sa capacité à déceler les problèmes en amont, à fournir de nouveaux fondements, à établir des prévisions précises et à aider à choisir des options appropriées. Chaque produit doit préciser les alternatives, les avantages, les coûts, les risques, les conditions de mise en œuvre ainsi que les points d’incertitude persistants.



Le secrétaire général et président Tô Lâm a insisté sur le fait que la qualité des décisions dépend largement de la capacité à identifier les problèmes par anticipation, à comprendre les différentes options et à en prévoir les conséquences. – VNA



