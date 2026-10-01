Le Vietnam et la Suisse consolident leur partenariat à l’occasion des 55 ans de leurs relations diplomatiques

Berne (VNA) - Du 28 au 30 septembre 2026, la membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et vice-présidente de l’Assemblée nationale (AN), Nguyên Thi Thanh, a effectué une visite de travail en Suisse.

Au cours de son séjour, elle s’est entretenue avec la première vice-présidente du Conseil national suisse, Katja Christ, a rencontré la directrice générale de l’Office des Nations unies à Genève (UNOG), Tatiana Valovaya, et participé à la célébration du 81e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam et du 55e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Suisse.

Lors de son entretien à Berne avec Katja Christ, la vice-présidente de l’AN Nguyên Thi Thanh a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance à ses relations avec la Suisse, l’un de ses partenaires importants en Europe. Elle a souhaité approfondir le partenariat intégral sur la base de l’égalité et des intérêts mutuels.

Sur le plan parlementaire, elle a proposé de renforcer les échanges de délégations, le partage d’expériences dans l’élaboration des politiques et des lois, ainsi que la coordination au sein de l’Union interparlementaire (UIP), de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) et des forums parlementaires multilatéraux.

La partie vietnamienne a également proposé d’intensifier la coopération dans les domaines des sciences et technologies, des technologies financières, des centres financiers internationaux, de la finance numérique, de la blockchain, de la finance durable, de la sécurité et de la défense, ainsi que dans ceux de l’éducation, de la culture, du tourisme et des échanges entre les peuples.

Katja Christ a estimé que cette visite constituait un événement important à l’occasion du 55e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, contribuant à renforcer la confiance politique et la coopération entre les deux Parlements. Elle a également souligné l’importance d’accroître la coopération parlementaire et de renforcer le rôle des femmes parlementaires.

La partie suisse a considéré la conclusion des négociations de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et les pays de l’AELE comme une étape importante ouvrant de nouvelles perspectives à la coopération économique, commerciale et à l’investissement.

Les deux parties sont convenues de renforcer leur coopération parlementaire et multilatérale, notamment aux Nations unies, de promouvoir le multilatéralisme et le respect du droit international.

Nguyên Thi Thanh a proposé à la Suisse de continuer à soutenir la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, ainsi que le règlement pacifique des différends conformément au droit international et à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982. Elle a également invité Katja Christ à effectuer une visite officielle au Vietnam, invitation que cette dernière a acceptée.

À Genève, la vice-présidente de l’AN Nguyên Thi Thanh a rencontré Tatiana Valovaya et réaffirmé l’attachement du Vietnam au rôle des Nations unies, au multilatéralisme, à la Charte des Nations unies et au droit international. Elle a proposé de renforcer la coordination entre le Vietnam, l’ONU, l’UNOG et l’UIP face aux défis communs de la communauté internationale.

La membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et vice-présidente de l’Assemblée nationale (AN), Nguyên Thi Thanh (droite) rencontre la directrice générale de l’Office des Nations unies à Genève (UNOG), Tatiana Valovaya. Photo: VNA

Tatiana Valovaya a, de son côté, souligné l’importance de la coopération entre l’ONU et l’UIP dans la promotion du développement durable. Elle a salué la coordination du Vietnam ainsi que les contributions de sa Mission permanente à Genève.

La vice-présidente vietnamienne a également rencontré les dirigeants du Parti travailliste suisse et du Parti communiste suisse, exprimant le souhait de renforcer les échanges d’informations, de théories et d’expériences. Elle a présenté les grandes orientations issues du 14e Congrès national du PCV, les résultats du développement socio-économique et la politique étrangère indépendante, autonome et multilatérale du Vietnam.

Avec l’Association d’amitié Suisse-Vietnam et des amis suisses, elle a salué leurs contributions à l’amitié entre les deux peuples, notamment le soutien aux personnes défavorisées et aux victimes de l’agent orange/dioxine, ainsi que les efforts pour préserver la langue et la culture vietnamiennes. -VNA

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