Hô Chi Minh-Ville gagne 17 places dans le classement des centres financiers mondiaux

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Hô Chi Minh-Ville a obtenu 692 points dans l’édition 40 du Global Financial Centres Index (GFCI), publiée en septembre 2026, gagnant 17 places et 27 points par rapport à l’édition précédente, publiée en mars. Il s’agit de la deuxième plus forte progression de cette édition, derrière Copenhague, qui a gagné 19 places. La mégapole du Sud enregistre ainsi une deuxième progression consécutive notable dans le classement mondial.

Dans le GFCI 39, Hô Chi Minh-Ville avait déjà gagné 11 places, passant du 95e au 84e rang. En deux éditions successives en 2026, elle a donc progressé de 28 places pour atteindre le 67e rang.

La ville figure également parmi les 15 centres financiers dont les participants à l’enquête anticipent une importance accrue au cours des deux à trois prochaines années, avec 34 mentions sur une période de 24 mois.

Dans le secteur des technologies financières, Hô Chi Minh-Ville a gagné 12 places, passant du 83e au 71e rang, avec 645 points, soit 11 points de plus que lors de l’édition précédente. Sa progression dans le classement général atteint environ 4,1 %, contre une moyenne mondiale de 0,8 % et de 1,48 % pour la région Asie-Pacifique.

La ville côtière de Da Nang (Centre) figure pour la première fois dans le GFCI, au 71e rang sur 117 centres financiers du classement officiel. La présence simultanée de Hô Chi Minh-Ville et de Da Nang dans le GFCI 40 traduit une présence accrue du Vietnam sur la carte des centres financiers internationaux et constitue une base pour développer progressivement un réseau de centres financiers complémentaires, chacun mettant à profit ses propres atouts dans ses relations avec les marchés et les flux de capitaux internationaux.

Le GFCI est publié deux fois par an, en mars et en septembre, par Z/Yen Partners, au Royaume-Uni, en coopération avec le China Development Institute. L’édition 40 a étudié 139 centres financiers dans le monde, dont 117 ont été retenus dans le classement officiel. L’indice combine des données quantitatives et les évaluations de professionnels de la finance. Il s’appuie sur 144 facteurs quantitatifs provenant notamment de la Banque mondiale, de l’OCDE et des Nations unies, ainsi que sur 39 531 évaluations recueillies auprès de 6 147 participants.

Les critères portent notamment sur l’environnement des affaires, les ressources humaines, les infrastructures, le développement du secteur financier et la réputation. La progression simultanée du score et du classement de Hô Chi Minh-Ville intervient alors que la ville poursuit la mise en place de son Centre financier international.

Richard D. McClellan, directeur général de l’organe exécutif du Centre financier international de Hô Chi Minh-Ville (VIFC-HCMC), a estimé que le résultat du GFCI 40 constituait une étape dans le développement du centre, mais pas une fin en soi. Selon lui, l’enjeu réside désormais dans la construction des fondations, la qualité de l’écosystème financier et la capacité à attirer des flux de capitaux réels sur le long terme.

Marc Knapper, membre du groupe consultatif stratégique du VIFC-HCMC et ancien ambassadeur des États-Unis au Vietnam, a également souligné la progression de 17 places et de 27 points de la ville. Il a estimé que l’enjeu serait de transformer la confiance croissante des investisseurs en flux de capitaux réels, ce qui dépend notamment d’un environnement juridique prévisible, de mécanismes solides de protection des investisseurs, d’un marché des capitaux plus profond et de ressources humaines financières qualifiées.

La progression de Hô Chi Minh-Ville dans le GFCI intervient ainsi parallèlement à la mise en place progressive des fondations institutionnelles, opérationnelles et numériques du VIFC-HCMC, au développement des ressources humaines et à l’élargissement des liens avec les institutions financières, les organisations internationales et les investisseurs.

Le prochain enjeu sera de traduire cette progression dans les classements en présence effective d’institutions financières, en flux de capitaux internationaux et en transactions au sein de l’écosystème du VIFC-HCMC.-VNA

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