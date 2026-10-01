Sciences

Les technologies stratégiques ouvrent de nouveaux espaces de coopération Vietnam- l’Australie

Le Forum sur les technologies stratégiques Australie-Vietnam 2026, tenu à Hanoï, a mis en avant de nouvelles possibilités de coopération bilatérale dans les technologies émergentes, notamment la 5G/6G, l’intelligence artificielle, les technologies quantiques, la cybersécurité et les semi-conducteurs.

Le Centre des technologies stratégiques Australie-Vietnam a été inauguré en juin 2026. Photo : VNA
Le Centre des technologies stratégiques Australie-Vietnam a été inauguré en juin 2026. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Forum sur les technologies stratégiques Australie-Vietnam 2026 s’est ouvert le 1er octobre à Hanoï, réunissant des représentants des gouvernements, des entreprises, des milieux de la recherche et de l’innovation des deux pays afin de promouvoir la coopération dans les technologies clés et émergentes.

Organisé par l’Académie des technologies des postes et télécommunications, relevant du ministère vietnamien des Sciences et des Technologies, le Forum s’inscrit dans les efforts visant à approfondir la coopération entre l’Australie et le Vietnam dans les domaines des sciences, des technologies et de l’innovation.

À cette occasion, le vice-ministre vietnamien des Sciences et des Technologies Tran Trung Tinh a souligné que le Vietnam considérait les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique comme l’une de ses principales percées stratégiques.

Le ministère des Sciences et des Technologies s’engage à accompagner et à créer des conditions favorables, notamment en matière de mécanismes et de politiques, afin de renforcer la coopération entre les universités, les organismes de recherche et les entreprises des deux pays. Il entend également promouvoir les programmes de recherche conjoints, les projets pilotes et la commercialisation des produits issus de ces coopérations.

L'ambassadrice adjointe d’Australie, Renee Deschamps, a indiqué qu’en plus d’un an, le Centre des technologies stratégiques Australie-Vietnam avait mis en relation des chercheurs, des ingénieurs, des gouvernements et des partenaires commerciaux des deux pays, dans le but de transformer la coopération dans les technologies stratégiques en résultats concrets. Le gouvernement australien continuera d’accompagner le Vietnam dans le renforcement d’une coopération technologique fiable, le développement des capacités d’innovation et la construction d’un avenir numérique sûr, prospère et connecté.

Durant les deux jours du Forum, les discussions portent notamment sur les technologies 5G/6G, l’intelligence artificielle appliquée à l’alerte en temps réel aux inondations grâce aux technologies mobiles, l’intelligence artificielle centrée sur l’humain, les systèmes robotiques autonomes, les technologies avancées des semi-conducteurs et les sciences quantiques. Les participants peuvent également suivre des formations pratiques sur des équipements sous la direction d’experts de Nokia et assister à des démonstrations concrètes de protocoles de sécurité de l’IA, de simulations de jumeaux numériques et de robots.

Lancé en juin 2025, le Centre des technologies stratégiques Australie-Vietnam a financé 12 projets pilotes dans le domaine des technologies stratégiques Australie-Vietnam, portant sur le développement d’applications dans les domaines de la sécurité de l’IA, de la traduction de la langue des signes par l’IA, des technologies quantiques, de l’éducation sur les plateformes de jumeaux numériques (Digital Twins) et de méthodes avancées de détection du cancer.

Le Centre a également accordé plus de 100 bourses à des étudiants et ingénieurs à travers le Vietnam, mis en œuvre des programmes de formation stratégique destinés aux décideurs et hauts responsables vietnamiens et australiens, soutenu de jeunes chercheurs et des doctorants, ainsi qu’organisé des activités de renforcement des capacités avec la participation d’experts et de partenaires commerciaux de nombreux pays.

Par ailleurs, le Centre des technologies stratégiques Australie-Vietnam a lancé le Prix des femmes dans les technologies et l’innovation, destiné à soutenir et à renforcer les capacités de leadership des femmes dans le domaine des technologies stratégiques. Cette initiative a également permis de rendre hommage à quelque 40 femmes scientifiques et étudiantes à travers le Vietnam.

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