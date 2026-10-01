Le Vietnam adopte son Cadre d’architecture nationale de cybersécurité

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre vietnamien a promulgué, le 30 septembre, la Décision n° 1875/QD-TTg portant adoption du Cadre d’architecture nationale de cybersécurité (version 1.0). Ce document stratégique vise à établir un cadre global à l’échelle nationale pour les technologies, les données et les processus de cyberdéfense, tout en concrétisant les composantes de sécurité partagées au sein du Cadre d’architecture numérique national.

Reposant sur les principes de mutualisation, de partage des ressources et d’optimisation des investissements afin d’éviter les redondances, conformément au décret n° 331/2026/ND-CP, ce nouveau cadre définit les principaux piliers du système national de cyberdéfense.

Cette architecture repose sur plusieurs piliers majeurs, notamment une plateforme nationale de direction de la cybersécurité pour la surveillance, la coordination et la direction pour répondre aux incidents, un système de cyberdéfense nationale faisant office de bouclier pour les frontières numériques, ainsi que des infrastructures garantissant la sécurité la sûreté des données terminales au sein des organismes publics.

En identifiant clairement les composants de cybersécurité communs à l’ensemble du système politique, le gouvernement fournit une base de référence permettant aux unités et aux localités de déployer des solutions technologiques synchronisées et conformes aux normes de connexion nationales.

Le champ d’application du cadre est vaste. Il concerne les ministères et organismes ministériels, les comités populaires des villes et provinces, les organisations sociopolitiques, ainsi que les groupes économiques publics et les établissements publics exploitant des systèmes d’information critiques pour la sécurité nationale.

Il s’applique également aux organes du Parti, à l’Assemblée nationale, au Bureau présidentiel, au Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, aux Cours populaires et au Parquet populaire.

Les autorités précisent que les exigences techniques détaillées dans le décret n° 331/2026/ND-CP et la norme nationale TCVN 14423:2026 ne sont pas reprises dans le présent document, mais doivent être strictement respectées lors de sa mise en œuvre.

L’ensemble du dispositif repose sur une approche de défense proactive et s’articule autour de deux composantes principales : le pilier central de l’Architecture nationale et les composants satellites intégrés aux architectures numériques propres à chaque organisme et organisation. -VNA

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