Sciences

Le Vietnam adopte son Cadre d’architecture nationale de cybersécurité

Le Cadre d’architecture nationale de cybersécurité repose sur plusieurs piliers majeurs, notamment une plateforme nationale de direction de la cybersécurité pour la surveillance, la coordination et la direction pour répondre aux incidents, un système de cyberdéfense nationale faisant office de bouclier pour les frontières numériques, ainsi que des infrastructures garantissant la sécurité la sûreté des données terminales au sein des organismes publics.

Photo d'illustration: VNA
Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre vietnamien a promulgué, le 30 septembre, la Décision n° 1875/QD-TTg portant adoption du Cadre d’architecture nationale de cybersécurité (version 1.0). Ce document stratégique vise à établir un cadre global à l’échelle nationale pour les technologies, les données et les processus de cyberdéfense, tout en concrétisant les composantes de sécurité partagées au sein du Cadre d’architecture numérique national.

Reposant sur les principes de mutualisation, de partage des ressources et d’optimisation des investissements afin d’éviter les redondances, conformément au décret n° 331/2026/ND-CP, ce nouveau cadre définit les principaux piliers du système national de cyberdéfense.

Cette architecture repose sur plusieurs piliers majeurs, notamment une plateforme nationale de direction de la cybersécurité pour la surveillance, la coordination et la direction pour répondre aux incidents, un système de cyberdéfense nationale faisant office de bouclier pour les frontières numériques, ainsi que des infrastructures garantissant la sécurité la sûreté des données terminales au sein des organismes publics.

En identifiant clairement les composants de cybersécurité communs à l’ensemble du système politique, le gouvernement fournit une base de référence permettant aux unités et aux localités de déployer des solutions technologiques synchronisées et conformes aux normes de connexion nationales.

Le champ d’application du cadre est vaste. Il concerne les ministères et organismes ministériels, les comités populaires des villes et provinces, les organisations sociopolitiques, ainsi que les groupes économiques publics et les établissements publics exploitant des systèmes d’information critiques pour la sécurité nationale.

Il s’applique également aux organes du Parti, à l’Assemblée nationale, au Bureau présidentiel, au Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, aux Cours populaires et au Parquet populaire.

Les autorités précisent que les exigences techniques détaillées dans le décret n° 331/2026/ND-CP et la norme nationale TCVN 14423:2026 ne sont pas reprises dans le présent document, mais doivent être strictement respectées lors de sa mise en œuvre.

L’ensemble du dispositif repose sur une approche de défense proactive et s’articule autour de deux composantes principales : le pilier central de l’Architecture nationale et les composants satellites intégrés aux architectures numériques propres à chaque organisme et organisation. -VNA

#Nghị quyết 57 #NQ 57 #Cadre d’architecture nationale de cybersécurité #cyberdéfense #Décision n° 1875/QD-TTg
Suivez VietnamPlus

Transformation numérique

Sur le même sujet

Plusieurs suspects arrêtés dans le cadre de l’enquête. Photo: Police de la ville de Quang Ninh.

Le Vietnam démantèle un vaste réseau transnational de fraude et de blanchiment

La police de la ville de Quang Ninh, en coordination avec le Département de la cybersécurité, de la prévention et de la lutte contre la criminalité utilisant les hautes technologies du ministère de la Sécurité publique, a démantelé un vaste réseau transnational impliqué dans des fraudes, la vente illégale de données personnelles et le blanchiment d’argent, pour un montant estimé à plus de 1.000 milliards de dôngs (environ 37,7 millions de dollars).

Lancement du Club de confiance numérique de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Construire la confiance numérique dans le cyberespace

Un an après son lancement, l’Alliance pour la confiance numérique poursuit son expansion au Vietnam à travers des initiatives visant à renforcer la cybersécurité, notamment auprès des jeunes, et à promouvoir un usage responsable des plateformes numériques. Avec l’implication des KOL, des médias, des entreprises et des établissements scolaires, l’Alliance entend contribuer à bâtir un cyberespace plus sûr et digne de confiance.

Photo d'illustration: VNA

Le Vietnam publie de nouvelles règles de cybersécurité pour les entreprises

Le décret n°333/2026/ND-CP comprend six chapitres et 32 articles ; il porte sur les mesures de protection en matière de cybersécurité, la garantie de la sécurité de l’information, la formation spécialisée en cybersécurité ainsi que la gestion de l’identification des adresses IP pour les fournisseurs de services de télécommunications et d’Internet.

Voir plus

L'innovation, nouveau pilier de la stratégie de croissance vietnamienne. Photo d'illustration

Le Vietnam mise sur l’innovation pour booster sa croissance et sa compétitivité

D’ici 2030, le Vietnam vise à figurer parmi les 40 premiers pays au classement GII, à porter l’investissement social total en R&D à au moins 2% du PIB, à augmenter le nombre de publications scientifiques internationales de 10% en moyenne annuelle, et à accroître le nombre de demandes de brevets et de brevets délivrés de 16 à 18% en moyenne annuelle.

Quy Nhon accueille, du 28 septembre au 16 octobre, la 48e école internationale des jeunes astronomes (ISYA). Photos: ICISE

L’École internationale des jeunes astronomes 2026 ouvre ses portes à Gia Lai

Le programme de formation de trois semaines porte sur un large éventail de sujets liés à l’astronomie et à l’astrophysique modernes, notamment : les galaxies, la cosmologie, les observatoires virtuels et les bases de données, les étoiles et l’évolution stellaire, les exoplanètes, l’apprentissage automatique, l’astronomie dans le domaine du visible et la radioastronomie.

Les technologies numériques au service de la culture et du tourisme à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Le déploiement d'une zone concentrée des technologies numériques à Ho Chi Minh-Ville à l’étude

Le Stavian Digital Park (parc numérique de Stavian) à Ho Chi Minh-Ville sera conçu comme une zone technologique numérique concentrée – une « plateforme à guichet unique » capable de répondre aux besoins en infrastructures de transmission et en infrastructures énergétiques, conformes aux nouvelles normes technologiques et d'infrastructures énergétiques renouvelables.

Le secrétaire général et président To Lam rencontre une délégation de Vietnamiens de l'étranger de renom, participant à la quatrième Conférence mondiale des Vietnamiens de l'étranger et au Forum des connaissances et des experts vietnamiens à l'étranger, le 23 août 2024. Photo : VNA

La diaspora, réservoir de compétences pour les technologies stratégiques

La Résolution n° 23-NQ/TW du Bureau politique sur le travail relatif aux Vietnamiens de l’étranger ouvre une nouvelle orientation : passer de la simple mobilisation au soutien actif et à la mise en place de mécanismes permettant de créer progressivement des réseaux reliant les compétences mondiales aux besoins nationaux.

TECHFEST Vietnam 2026 devrait accueillir entre 50 000 et 60 000 visiteurs. Photo: VNA

TECHFEST Vietnam 2026 : l’innovation s’invite au cœur de Hanoï

Les activités de démonstration technologique, d’exposition de produits et de mise en relation entre investisseurs et porteurs de projets se dérouleront principalement dans la zone piétonne autour du lac de l’Épée restituée, dans le quartier de Hoan Kiem, afin de rapprocher les technologies, les produits des start-up et les opportunités d’investissement des habitants, des entreprises et des investisseurs.

Séance de discussion lors de l'événement Vietnam Innovation Day 2026. Photo : VNA

Le potentiel technologique vietnamien à l’honneur à Berlin

L’événement "Vietnam Innovation Day 2026" (Journée de l’innovation du Vietnam 2026) qui a eu lieu le 17 septembre à Berlin, a attiré des représentants d'associations, d'instituts de recherche, d'universités et d'entreprises technologiques du Vietnam et de l'Allemagne.