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Un expert vietnamien en Chine plaide pour une meilleure mobilisation des talents dans l’IA

Le Vietnam pourrait accélérer son développement dans l’intelligence artificielle en mobilisant davantage les compétences des experts vietnamiens à l’étranger, selon Duong Cam Vinh, un spécialiste vietnamien travaillant en Chine.

Duong Cam Vinh, docteur en génie mécanique de l’Université Tsinghua. Photo diffusée par la VNA
Duong Cam Vinh, docteur en génie mécanique de l’Université Tsinghua. Photo diffusée par la VNA

Hanoï (VNA) – « En tant que Vietnamien ayant étudié et travaillé pendant de nombreuses années en Chine, je considère que la Résolution n°23-NQ/TW du Bureau politique sur les Vietnamiens résidant à l’étranger arrive à point nommé. Cette résolution, ainsi que les déclarations du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, sur la mobilisation des intellectuels et talents vietnamiens, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA), montrent que le Parti et l’État considèrent toujours la communauté vietnamienne à l’étranger comme une ressource importante pour le pays », a déclaré Duong Cam Vinh, docteur en génie mécanique de l’Université Tsinghua, à la VNA en Chine.

Selon Duong Cam Vinh, l’un des principaux messages est que les Vietnamiens de l’étranger peuvent contribuer au développement de leur pays où qu’ils vivent et travaillent. Cette contribution peut prendre différentes formes : partage de connaissances et d’expériences, mais aussi mise en relation d’entreprises, d’universités et d’instituts de recherche au Vietnam et à l’étranger.

Duong Cam Vinh a également salué l’importance accordée par les dirigeants du Parti et de l’État au développement de l’IA. Selon lui, la compétition dans ce domaine repose avant tout sur les talents. En mobilisant les experts vietnamiens travaillant dans les grands pôles technologiques mondiaux, le Vietnam pourrait réduire son retard et progresser plus rapidement dans ce secteur.

Il a toutefois estimé que la mise en œuvre concrète de la Résolution est déterminante. « D’après mon expérience, la principale difficulté n’est pas le manque de volonté de contribuer, mais le fait de ne pas savoir précisément quels sont les besoins au Vietnam ni à qui s’adresser. Avec des mécanismes de mise en relation concrets et durables, je pense que l’esprit de la Résolution pourra rapidement se traduire par des résultats tangibles pour le pays », a-t-il expliqué.

S’agissant des moyens d’attirer les intellectuels et les talents, notamment dans l’IA, Duong Cam Vinh a estimé, fort de ses années d’études et de travail en Chine, que trois conditions sont nécessaires : leur proposer des projets concrets, leur offrir des modalités de participation flexibles et lancer de grands projets capables de mobiliser les compétences.

« Lorsque les conditions le permettront, je suis prêt à participer à des échanges techniques à distance, à la formation d’ingénieurs et à la mise en relation d’entreprises des deux pays, notamment dans les domaines de la vision industrielle et de l’IA », a affirmé Duong Cam Vinh. -VNA

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