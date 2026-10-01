Économie

Le poivre vietnamien confirme sa dynamique à l’exportation

La filière vietnamienne du poivre affiche une dynamique de croissance solide, avec un chiffre d’affaires à l’exportation de 1,32 milliard de dollars au 15 septembre, en hausse de 15,2 % en volume et de 10,3 % en valeur sur un an.

La filière vietnamienne du poivre réalise un chiffre d’affaires à l’exportation de 1,32 milliard de dollars au 15 septembre. Photo: VNA
La filière vietnamienne du poivre réalise un chiffre d’affaires à l’exportation de 1,32 milliard de dollars au 15 septembre. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La filière vietnamienne du poivre affiche une dynamique de croissance solide, avec un chiffre d’affaires à l’exportation de 1,32 milliard de dollars au 15 septembre, en hausse de 15,2 % en volume et de 10,3 % en valeur sur un an.

Selon les données des Douanes vietnamiennes, le pays a exporté 202 414 tonnes de poivre sur cette période. Le prix moyen à l’exportation a toutefois légèrement reculé, de 4,2 %, pour s’établir à 6 503 dollars la tonne. Les États-Unis demeurent le principal débouché avec 47 254 tonnes absorbées, soit 23,5 % des exportations totales, suivis par la Chine et les Émirats arabes unis.

Malgré cette hausse des exportations, le marché intérieur reste sous pression avec des prix domestiques qui ne retrouvent pas encore leurs niveaux de l'année précédente, oscillant fin septembre entre 136 000 et 140 000 dôngs (5,24 – 5,39 dollars) le kilogramme. Cette situation s’explique notamment par une hausse de 35 % des importations de poivre brut, qui ont atteint près de 48 000 tonnes, ainsi que par les incertitudes liées aux conflits au Moyen-Orient et à la politique tarifaire américaine.

Parallèlement, les prévisions de production mondiale pour 2026 ont été revues à la baisse en raison de conditions climatiques défavorables au Vietnam, en Indonésie et en Inde. L’augmentation de la récolte au Brésil ne devrait pas suffire à compenser le déficit de l’offre mondiale.

Face au durcissement des exigences en matière de qualité, notamment celles de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) concernant les résidus de pesticides, la filière vietnamienne doit accélérer la standardisation des zones de culture.

L'Association du poivre et des épices du Vietnam (VPSA) souligne que le maintien de la compétitivité passera par la mise en place de systèmes de traçabilité transparents et un contrôle rigoureux des intrants. Selon les experts, les prix pourraient repartir à la hausse en cas d’apaisement des tensions géopolitiques, dans un contexte marqué par la faiblesse historique des stocks mondiaux, estimés à seulement 170 000 tonnes en 2026.

Pour les derniers mois de l'année, les perspectives de la filière restent positives grâce à la reprise de la demande sur les marchés clés comme les États-Unis et la Chine. Toutefois, les entreprises vietnamiennes sont appelées à renforcer leur capacité d'adaptation face aux coûts logistiques et aux barrières techniques croissantes.

Le directeur du Département de coopération internationale du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, Nguyen Do Anh Tuan, estime que l’offre mondiale de poivre reste faible, tandis que la demande d’importation sur plusieurs grands marchés se redresse progressivement, contribuant ainsi au maintien de prix relativement élevés, favorables aux exportations et à l’accroissement de la valeur de cette filière.

Il insiste sur la nécessité de développer des zones de matières premières standardisées, de constituer des bases de données sectorielles, de normaliser les codes des zones de plantation et de construire une chaîne d’approvisionnement transparente.

Ces mesures doivent permettre à la filière de consolider sa position sur les marchés internationaux et de préserver sa compétitivité à long terme. -VNA

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