Économie

La production manufacturière vietnamienne poursuit sa croissance, mais ralentit en septembre

​Le secteur manufacturier vietnamien a continué de progresser en septembre 2026, malgré un ralentissement de la production et des nouvelles commandes, dans un contexte international marqué par la faiblesse de la demande extérieure et la hausse des coûts.

La production manufacturière vietnamienne poursuit sa croissance. Photo: VNA
La production manufacturière vietnamienne poursuit sa croissance. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – L’industrie manufacturière vietnamienne a poursuivi sa croissance en septembre 2026, malgré un ralentissement de la production et des nouvelles commandes par rapport au mois précédent. C’est ce qui ressort du rapport sur l’indice des directeurs d’achat (PMI) du secteur manufacturier vietnamien, publié le 1er octobre par S&P Global.

Selon ce rapport, le PMI manufacturier du Vietnam s’est établi à 51,9 points en septembre, contre 53,3 points en août. Ce recul traduit une amélioration plus modérée de la conjoncture industrielle à la fin du troisième trimestre. Les conditions commerciales se sont néanmoins améliorées pour le quinzième mois consécutif.

La production a continué d’augmenter sensiblement en septembre, prolongeant ainsi la tendance à la hausse amorcée en mai 2025. Toutefois, sa progression a été moins rapide qu’en août. Les entreprises interrogées ont indiqué que l’augmentation des nouvelles commandes avait contribué à soutenir l’activité, même si le rythme de croissance de ces commandes s’était également ralenti.

La progression des nouvelles commandes a été attribuée à l’amélioration des conditions du marché et à l’augmentation du nombre de commandes. En revanche, la demande sur les marchés internationaux est restée faible. Les nouvelles commandes à l’exportation ont ainsi diminué pour le deuxième mois consécutif, avec un recul particulièrement marqué. Par ailleurs, les volumes de travail en attente sont restés pratiquement stables en septembre, après avoir augmenté au cours des deux mois précédents.

Les entreprises ont poursuivi leurs achats de matières premières et de biens intermédiaires à un rythme soutenu afin de répondre à la hausse de la production.

Leur utilisation dans le processus de fabrication a toutefois entraîné une nouvelle diminution des stocks d’intrants. Les fabricants ont également cherché à réduire leurs stocks de produits finis, notamment en accélérant les livraisons aux clients. Ces stocks ont enregistré leur baisse la plus rapide depuis le lancement de l’enquête, en mars 2011.

Dans le même temps, les délais de livraison des fournisseurs se sont légèrement allongés. Les entreprises interrogées ont notamment évoqué des difficultés liées au transport international et aux mauvaises conditions météorologiques.

Les coûts des intrants ont continué d’augmenter, principalement sous l’effet de facteurs internationaux. Le conflit au Moyen-Orient a contribué à la hausse des prix des carburants et du pétrole, tandis que l’augmentation des frais de transport a également été signalée. La progression des coûts a été significative et légèrement plus rapide qu’en août, tout en restant parmi les plus faibles enregistrées au cours des douze derniers mois.

Andrew Harker, directeur de l’économie chez S&P Global Market Intelligence, a estimé que l’environnement international avait freiné la croissance du secteur manufacturier vietnamien en septembre. La baisse des nouvelles commandes à l’exportation, la hausse des coûts des carburants et du pétrole liée au conflit au Moyen-Orient, ainsi que les perturbations du transport international ont pesé sur l’activité et contribué à l’allongement des délais de livraison.

Malgré ces difficultés, la production a continué d’augmenter sensiblement et les entreprises se sont montrées plus optimistes quant aux perspectives de production pour les douze prochains mois.

Selon Andrew Harker, au regard de la corrélation historique entre le PMI et les statistiques officielles, l’industrie manufacturière pourrait continuer à contribuer fortement à la croissance du PIB au troisième trimestre 2026. Cette contribution pourrait encore se renforcer si l’environnement international venait à s’améliorer. -VNA

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