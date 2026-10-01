Tourisme

Le Vietnam confirme son attractivité touristique avec des distinctions aux World Travel Awards 2026

Lors de l’édition 2026, le Vietnam a décroché pour la huitième fois le titre de « Destination phare d’Asie » (Asia’s Leading Destination 2026) et pour la quatrième fois celui de « Destination patrimoniale phare d’Asie » (Asia’s Leading Heritage Destination 2026). Graham Cooke, fondateur des World Travel Awards, a souligné que les lauréats incarnent l’excellence et les réalisations du secteur touristique dans une région vaste et dynamique.

Lors de l’édition 2026, le Vietnam a décroché pour la huitième fois le titre de « Destination phare d’Asie ». Photo: VNA
Lors de l’édition 2026, le Vietnam a décroché pour la huitième fois le titre de « Destination phare d’Asie ». Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam a été distingué lors de la cérémonie des World Travel Awards 2026 en remportant deux titres majeurs : « Destination phare d’Asie » et « Destination patrimoniale phare d’Asie ». Ces récompenses témoignent de la notoriété et du rayonnement croissants de la marque touristique nationale dans le cadre de ce prestigieux prix international.

Lors de l’édition 2026, le Vietnam a décroché pour la huitième fois le titre de « Destination phare d’Asie » (Asia’s Leading Destination 2026) et pour la quatrième fois celui de « Destination patrimoniale phare d’Asie » (Asia’s Leading Heritage Destination 2026). Graham Cooke, fondateur des World Travel Awards, a souligné que les lauréats incarnent l’excellence et les réalisations du secteur touristique dans une région vaste et dynamique.

Outre ces distinctions à l'échelle nationale, de nombreuses localités et destinations vietnamiennes se sont illustrées dans diverses catégories. Hanoï a reçu le titre de « Destination urbaine phare d'Asie pour les séjours de courte durée » (Asia's Leading City Break Destination), tandis que Ho Chi Minh-Ville a confirmé sa solidité dans le tourisme urbain en étant désignée « Destination événementielle et festive phare d'Asie » (Asia’s Leading Festival & Event Destination) ainsi que Destination phare d'Asie pour le tourisme d'affaires (Asia’s Leading Business Travel Destination 2026). Le service du Tourisme de Ho Chi Minh-Ville a également été récompensé en tant qu'organisme local de gestion du tourisme phare d'Asie.

Dans la province de Son La, le site de Ta Xua a été nommé Destination émergente phare d'Asie (Asia’s leading emerging tourism destination 2026) et Moc Chau a obtenu le titre de Destination naturelle régionale phare d'Asie (Asia's Leading Nature Destination). Le parc national de Phong Nha - Ke Bang, situé dans la province de Quang Tri, conserve son rang de Parc national phare d'Asie (Asia’s Leading National Park), alors que le site de Tam Chuc, dans la province de Ninh Binh, a été reconnu Attraction touristique culturelle phare d'Asie (Asia's Leading Cultural Tourist Attraction).

Plusieurs entreprises et marques vietnamiennes actives dans l’hôtellerie, l’aviation et le voyage figurent également parmi les lauréats. Vietnam Airlines a remporté deux titres majeurs, dans les catégories de l’expérience client et de la classe économique premium en Asie. Le groupe Sun Group a été désigné « Groupe touristique intégré phare d’Asie », tandis que Sunset Town à Phu Quoc a remporté le titre de « Projet de développement touristique phare d’Asie ».

L’aéroport de Van Don a été distingué comme « Aéroport régional phare d’Asie », le port international de Ha Long comme « Port de croisière phare d’Asie » et Vietravel comme « Voyagiste phare d’Asie ». Le parc Sun World Ba Na Hills a, pour sa part, été reconnu comme « Parc thématique phare d’Asie ». Plusieurs établissements hôteliers ont également été primés dans leurs catégories respectives, notamment l’InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, le Salinda Resort Phu Quoc et le Premier Village Phu Quoc Resort.

Selon l’Administration nationale du tourisme, la présence de destinations, d’organismes de gestion et d’entreprises touristiques parmi les lauréats illustre le renforcement de la compétitivité du secteur touristique national, porté par un écosystème diversifié et des capacités d’accueil en constante amélioration. -VNA

#World Travel Awards 2026 #Nouvelle ère
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