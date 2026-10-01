Tourisme

Un circuit à Cat Tiên nominé parmi les meilleurs projets touristiques de la planète

La British Guild of Travel Writers (BGTW) a dévoilé trois finalistes pour les BGTW International Tourism Awards 2026, parmi lesquels figure un circuit d’exploration dans le parc national de Cat Tiên .

Observation de la faune sauvage à l'aide de caméras thermiques au parc national de Cat Tiên. Photo : Oxalis
Observation de la faune sauvage à l'aide de caméras thermiques au parc national de Cat Tiên. Photo : Oxalis

Hanoi (VNA) – Un circuit d’exploration au parc national de Cat Tiên est le seul projet vietnamien présélectionné pour les International Tourism Awards 2026 de la British Guild of Travel Writers (BGTW), en lice dans la catégorie «Meilleur projet touristique dans le reste du monde» (Best Wider World Tourism Project).

Le programme «Katien Ranger Patrol», géré par Katien Safari (une initiative touristique de l’entreprise vietnamienne Oxalis Adventure), figure parmi les trois finalistes de sa catégorie, aux côtés des projets issus du Brésil et du Cameroun.

Cette excursion emmène les visiteurs au cœur de la forêt en compagnie de gardes forestiers et d’experts locaux ; elle leur permet de participer aux activités de patrouille et de découvrir les efforts de préservation de l’écosystème, plutôt que de se contenter d’une simple visite touristique du parc.

Une partie des recettes de l’excursion sert à financer les patrouilles forestières, à retirer les pièges destinés à la faune sauvage, à surveiller les animaux grâce à des systèmes de caméras et à protéger l’écosystème du parc national de Cat Tiên.

Oxalis Adventure a bâti sa réputation internationale grâce à une gestion durable des expéditions dans le parc national de Phong Nha-Ke Bang, qui abrite Son Doong, la plus grande grotte du monde. Avec Katien Safari, Oxalis a étendu ses pratiques opérationnelles et son modèle de conservation au parc national de Cat Tiên, dans le Sud du Vietnam.

des-touristes-explorant-le-parc-national-de-cat-tien.jpg
Des touristes explorant le parc national de Cat Tiên. Photo : Oxalis

Un pilier central de la stratégie de durabilité à long terme d’Oxalis Adventure est le développement du village touristique communautaire de Tà Lài, situé à la lisière de la zone tampon du parc national de Cat Tiên. Foyer des communautés autochtones Châu Ma et S’tiêng, Tà Lài incarne un modèle où se rejoignent patrimoine local et préservation de la nature.

Plutôt que d’imposer des structures touristiques extérieures, Oxalis collabore directement avec les peuples Châu Ma et S’tiêng, en les formant aux métiers de l’accueil et au guidage, et en les valorisant dans la transmission de leur culture.

Grâce à ce partenariat avec Oxalis, les villageois accèdent à des emplois stables, à des revenus équitables et à des opportunités commerciales via l’hébergement chez l’habitant, l’artisanat traditionnel et la cuisine locale.

La sélection du programme «Katien Ranger Patrol» comme finaliste des prix BGTW reflète les priorités fondamentales de l’écotourisme moderne : des actions directes de conservation financées par les revenus du tourisme (opérations de lutte contre le braconnage, retrait de pièges, suivi de la faune par pièges photographiques), l’intégration des communautés locales au projet pour créer des emplois durables au sein des minorités ethniques, ainsi qu’une dimension éducative immersive permettant aux participants de découvrir concrètement la gestion de la biodiversité.

parc-national-de-cat-tien.jpg
Photo: Photo: katiensafari.com

À cheval sur la province de Lâm Dông et la ville de Dông Nai, le parc national de Cat Tiên s’étend sur près de 73.900 hectares, ce qui en fait l’une des plus vastes réserves naturelles du Vietnam. Le parc abrite plus de 1.700 espèces végétales et environ 700 espèces animales. En 2025, le parc a accueilli quelque 160.000 visiteurs venus pour le tourisme, des séjours sur place ou des activités de recherche. Depuis 2023, la fréquentation augmente d’environ 50 % par an.

Fondée en 1960, la BGTW compte actuellement plus de 220 professionnels : journalistes de voyage, auteurs, photographes, éditeurs, producteurs de télévision et blogueurs.

Les prix internationaux du tourisme de la BGTW (ITA) récompensent des projets, initiatives et destinations touristiques à travers le monde répartis dans trois catégories : Meilleur projet touristique au Royaume-Uni, Meilleur projet touristique en Europe et Meilleur projet touristique dans le reste du monde.

Les entreprises touristiques et les organismes de gestion de destination ne peuvent pas soumettre leur propre candidature aux ITA ; les dossiers doivent être présentés par un membre à part entière de l’association, après inspection et évaluation du projet. Les membres de la BGTW votent ensuite pour départager les projets présélectionnés.

Les résultats des ITA 2026 seront annoncés lors du gala annuel, le 2 novembre, au Underglobe à Londres (Royaume-Uni). Outre les prix principaux, les finalistes peuvent se voir décerner un certificat de mérite. – VNA

source
#British Guild of Travel Writers #International Tourism Awards 2026 #parc national de Cat Tiên #Katien Ranger Patrol #Oxalis Adventure
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Lors de l’édition 2026, le Vietnam a décroché pour la huitième fois le titre de « Destination phare d’Asie ». Photo: VNA

Le Vietnam confirme son attractivité touristique avec des distinctions aux World Travel Awards 2026

Lors de l’édition 2026, le Vietnam a décroché pour la huitième fois le titre de « Destination phare d’Asie » (Asia’s Leading Destination 2026) et pour la quatrième fois celui de « Destination patrimoniale phare d’Asie » (Asia’s Leading Heritage Destination 2026). Graham Cooke, fondateur des World Travel Awards, a souligné que les lauréats incarnent l’excellence et les réalisations du secteur touristique dans une région vaste et dynamique.

Pôle économique et commercial majeur, Ho Chi Minh-Ville dispose d’infrastructures adaptées à l’accueil des voyageurs d’affaires et des grands événements. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville distinguée à trois reprises aux World Travel Awards 2026

La métropole du Sud a remporté les titres de première destination du tourisme d’affaires en Asie 2026 (Asia's Leading Business Travel Destination 2026), de première destination des festivals et événements en Asie 2026 (Asia's Leading Festival & Event Destination 2026), ainsi que celui de meilleur organisme municipal du tourisme en Asie 2026 (Asia's Leading City Tourist Board 2026), attribué à son Service du tourisme.

Un artisan réalise une sculpture à partir de racines de bambou dans la vieille ville de Hoi An, sous les yeux de nombreux visiteurs venus découvrir cet art original. Photo : nhandan.vn

Le tourisme, un nouveau levier pour les villages de métiers

Le développement du tourisme dans les villages de métiers doit permettre de valoriser l’identité propre à chaque communauté, d’accroître les revenus des artisans et de préserver la transmission des savoir-faire ainsi que le mode de vie local.

la vice-présidente du Comité populaire municipal, Vu Thu Ha, présente le programme d’action pour mettre en œuvre la résolution n° 26-NQ/TW du 22 août 2026 sur le développement du tourisme vietnamien comme secteur économique de pointe. Photo: hanoimoi.vn

Hanoï vise 47,5 à 50,8 millions de visiteurs en 2030

Hanoï entend accélérer la transformation de son secteur touristique en misant sur la qualité, la transition numérique et le développement durable, avec pour objectif d’accueillir jusqu’à 50,8 millions de visiteurs et de porter les recettes touristiques à 250.000 milliards de dôngs d’ici 2030.

Durant les sept premiers mois de l'année 2026, la ville a accueilli plus de 1,2 million de touristes sud-coréens. Photo: VNA

Da Nang multiplie les offres pour attirer les touristes sud-coréens

Durant les sept premiers mois de l'année 2026, la ville a accueilli plus de 1,2 million de touristes sud-coréens, représentant 20,2 % du total des entrées internationales. Actuellement, environ 140 vols hebdomadaires relient Da Nang aux grandes villes sud-coréennes.

À Huê, les visiteurs privilégient les temples, les pagodes et le tourisme spirituel, dans une atmosphère paisible. Photo : VNA

Le tourisme vietnamien à l’aube d’un nouvel essor

Avec la croissance soutenue des arrivées internationales et la diversification des marchés, le tourisme vietnamien dispose de conditions favorables pour accélérer son développement en privilégiant désormais la qualité, l’innovation et la durabilité.

Cap sur Quang Ninh : Une saison 2026 sous le signe des géants des mers, ici au port de croisière international de Ha Long. Photo : baovanhoa.vn

Quang Ninh s’apprête à accueillir une vague de paquebots internationaux pour cette saison

Selon le calendrier d’exploitation pour 2026, le port international de croisière de Ha Long s’apprête à accueillir une vague continue de paquebots internationaux. Les autorités locales attendent ainsi des voyageurs en provenance de marchés clés tels que les États-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada et la Chine, ainsi que de nombreuses autres nations européennes.

La beauté des rizières en terrasses de Pu Nhi, à Diên Biên

La beauté des rizières en terrasses de Pu Nhi, à Diên Biên

Avec leurs paysages singuliers, profondément ancrés dans l’identité culturelle locale et sublimés au fil des saisons, les rizières en terrasses de Pu Nhi s’imposent comme une destination touristique à fort potentiel, appelée à enrichir l’offre et à devenir un nouveau pôle d’attractivité pour le tourisme à Diên Biên.

Le forum sur le thème « Le tourisme MICE à la nouvelle ère» se tient à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville : le tourisme MICE en pilier stratégique du développement

Hô Chi Minh-Ville adopte une approche globale qui ne se limite plus à attirer des groupes de touristes ou des événements internationaux, mais vise aussi à créer de la valeur sur les plans économique, commercial et de l’investissement, à favoriser le développement des connaissances et à renforcer la marque de la destination.