Un circuit à Cat Tiên nominé parmi les meilleurs projets touristiques de la planète

Hanoi (VNA) – Un circuit d’exploration au parc national de Cat Tiên est le seul projet vietnamien présélectionné pour les International Tourism Awards 2026 de la British Guild of Travel Writers (BGTW), en lice dans la catégorie «Meilleur projet touristique dans le reste du monde» (Best Wider World Tourism Project).



Le programme «Katien Ranger Patrol», géré par Katien Safari (une initiative touristique de l’entreprise vietnamienne Oxalis Adventure), figure parmi les trois finalistes de sa catégorie, aux côtés des projets issus du Brésil et du Cameroun.



Cette excursion emmène les visiteurs au cœur de la forêt en compagnie de gardes forestiers et d’experts locaux ; elle leur permet de participer aux activités de patrouille et de découvrir les efforts de préservation de l’écosystème, plutôt que de se contenter d’une simple visite touristique du parc.



Une partie des recettes de l’excursion sert à financer les patrouilles forestières, à retirer les pièges destinés à la faune sauvage, à surveiller les animaux grâce à des systèmes de caméras et à protéger l’écosystème du parc national de Cat Tiên.



Oxalis Adventure a bâti sa réputation internationale grâce à une gestion durable des expéditions dans le parc national de Phong Nha-Ke Bang, qui abrite Son Doong, la plus grande grotte du monde. Avec Katien Safari, Oxalis a étendu ses pratiques opérationnelles et son modèle de conservation au parc national de Cat Tiên, dans le Sud du Vietnam.

Des touristes explorant le parc national de Cat Tiên. Photo : Oxalis

Un pilier central de la stratégie de durabilité à long terme d’Oxalis Adventure est le développement du village touristique communautaire de Tà Lài, situé à la lisière de la zone tampon du parc national de Cat Tiên. Foyer des communautés autochtones Châu Ma et S’tiêng, Tà Lài incarne un modèle où se rejoignent patrimoine local et préservation de la nature.



Plutôt que d’imposer des structures touristiques extérieures, Oxalis collabore directement avec les peuples Châu Ma et S’tiêng, en les formant aux métiers de l’accueil et au guidage, et en les valorisant dans la transmission de leur culture.



Grâce à ce partenariat avec Oxalis, les villageois accèdent à des emplois stables, à des revenus équitables et à des opportunités commerciales via l’hébergement chez l’habitant, l’artisanat traditionnel et la cuisine locale.

La sélection du programme «Katien Ranger Patrol» comme finaliste des prix BGTW reflète les priorités fondamentales de l’écotourisme moderne : des actions directes de conservation financées par les revenus du tourisme (opérations de lutte contre le braconnage, retrait de pièges, suivi de la faune par pièges photographiques), l’intégration des communautés locales au projet pour créer des emplois durables au sein des minorités ethniques, ainsi qu’une dimension éducative immersive permettant aux participants de découvrir concrètement la gestion de la biodiversité.

Photo: Photo: katiensafari.com

À cheval sur la province de Lâm Dông et la ville de Dông Nai, le parc national de Cat Tiên s’étend sur près de 73.900 hectares, ce qui en fait l’une des plus vastes réserves naturelles du Vietnam. Le parc abrite plus de 1.700 espèces végétales et environ 700 espèces animales. En 2025, le parc a accueilli quelque 160.000 visiteurs venus pour le tourisme, des séjours sur place ou des activités de recherche. Depuis 2023, la fréquentation augmente d’environ 50 % par an.



Fondée en 1960, la BGTW compte actuellement plus de 220 professionnels : journalistes de voyage, auteurs, photographes, éditeurs, producteurs de télévision et blogueurs.



Les prix internationaux du tourisme de la BGTW (ITA) récompensent des projets, initiatives et destinations touristiques à travers le monde répartis dans trois catégories : Meilleur projet touristique au Royaume-Uni, Meilleur projet touristique en Europe et Meilleur projet touristique dans le reste du monde.



Les entreprises touristiques et les organismes de gestion de destination ne peuvent pas soumettre leur propre candidature aux ITA ; les dossiers doivent être présentés par un membre à part entière de l’association, après inspection et évaluation du projet. Les membres de la BGTW votent ensuite pour départager les projets présélectionnés.



Les résultats des ITA 2026 seront annoncés lors du gala annuel, le 2 novembre, au Underglobe à Londres (Royaume-Uni). Outre les prix principaux, les finalistes peuvent se voir décerner un certificat de mérite. – VNA

