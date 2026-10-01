Politique

Vietnam-États-Unis : vers un accord commercial réciproque, équitable et équilibré

Le Vietnam et les États-Unis ont enregistré des progrès positifs dans les négociations en vue de la conclusion rapide d’un accord commercial réciproque, équitable et équilibré, destiné à établir un cadre stable et durable pour leurs relations économiques, commerciales et d’investissement.

La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères Pham Thu Hang. Photo: VNA
La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères Pham Thu Hang. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Lors du point de presse périodique du ministère vietnamien des Affaires étrangères, tenu dans l’après-midi du 1er octobre, la porte-parole du ministère, Pham Thu Hang, a répondu à une question concernant les négociations entre le Vietnam et les États-Unis sur un accord commercial réciproque.

La question faisait suite à la rencontre, lors du déplacement aux États-Unis du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, à l’occasion de sa participation au débat général de l’Assemblée générale des Nations Unies et de ses activités bilatérales, avec le représentant au Commerce des États-Unis (USTR), au cours de laquelle des informations avaient fait état de progrès importants dans les négociations, celles-ci étant "très proches d’un résultat final".

La porte-parole Pham Thu Hang a indiqué que, le 21 septembre à New York, aux États-Unis, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, avait reçu l’ambassadeur Jamieson Greer, représentant au Commerce des États-Unis (USTR).

Les deux parties ont constaté des avancées positives dans le processus de négociation en vue de parvenir rapidement à la conclusion d’un accord commercial réciproque, équitable et équilibré, créant un cadre stable et durable pour les relations économiques, commerciales et d’investissement entre le Vietnam et les États-Unis.

Sur cette base, le Vietnam et les États-Unis poursuivent leurs échanges afin de faire avancer les négociations commerciales et d’obtenir des résultats positifs, tout en garantissant les intérêts légitimes des populations et des entreprises, conformément aux conditions de développement propres à chaque pays. Ces efforts contribueront également positivement au Partenariat stratégique global entre le Vietnam et les États-Unis, ainsi qu’à la prospérité commune dans le monde.

La porte-parole Pham Thu Hang a également indiqué que les organismes compétents vietnamiens fourniraient des informations complètes et détaillées une fois que les deux parties seraient parvenues à un accord sur le contenu concerné.

Lors de ce point de presse, répondant à une question sur les informations de la presse internationale selon lesquelles l’Union européenne (UE) devrait retirer le Vietnam de sa liste des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales lors de la mise à jour prévue en octobre, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang a déclaré :

Dans l’esprit du Partenariat stratégique global entre le Vietnam et l’UE, le Vietnam a échangé et continue d’échanger, de partager des informations et de coopérer étroitement et de manière responsable avec le Conseil de l’Union européenne et les États membres de l’UE sur les résultats obtenus par le Vietnam dans le perfectionnement de son système juridique et de ses mécanismes et politiques fiscales, dans le sens d’une plus grande cohérence, transparence et équité, conformément aux normes et pratiques internationales.

Ces efforts devraient permettre de parvenir à une évaluation plus objective et plus globale de la situation et de refléter fidèlement la réalité au Vietnam, contribuant ainsi à promouvoir la coopération entre le Vietnam et ses partenaires européens en faveur du développement et de la prospérité communs. -VNA

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