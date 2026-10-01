Économie

Le centre financier international du Vietnam à Da Nang classé 71e au monde

Pour sa première apparition dans le Global Financial Centres Index (GFCI), le Centre financier international du Vietnam à Da Nang (VIFC-DN) se classe au 71e rang parmi 117 centres financiers évalués, confirmant les progrès réalisés dans la mise en place de ses fondements et son intégration progressive aux réseaux financiers internationaux.

Le VIFC-DN se classe au 71e rang sur 117 centres financiers évalués. Photo : baochinhphu.vn
Le VIFC-DN se classe au 71e rang sur 117 centres financiers évalués. Photo : baochinhphu.vn

Da Nang (VNA) – Le Centre financier international du Vietnam à Da Nang (VIFC-DN) figure pour la première fois dans le classement des centres financiers mondiaux établi par le Global Financial Centres Index (GFCI), se classant au 71e rang sur 117 centres financiers évalués, sur un total de 139 centres étudiés dans le monde.

Le 1er octobre, Dang Dinh Duc, vice-président permanent de l’agence exécutive du VIFC-DN, a indiqué que le GFCI venait de publier sa 40e édition. Cette première apparition du VIFC-DN, au 71e rang, constitue une étape internationale notable pour un centre financier encore en cours de développement. Elle reflète également les fondations que le VIFC-DN et la ville de Da Nang mettent progressivement en place afin de se connecter aux flux de capitaux, aux institutions financières et aux marchés internationaux.

Selon Dang Dinh Duc, le classement au 71e rang sur 117 constitue à la fois un point de départ et un moteur pour accélérer la réalisation du projet de centre financier international à Da Nang.

Fort de ses potentiels et avantages, ainsi que de la détermination et de l’ambition de développement de Da Nang, le VIFC-DN entend poursuivre le perfectionnement de son cadre institutionnel, développer les ressources humaines, promouvoir de nouveaux produits financiers et renforcer les connexions internationales. Il bénéficiera à cet égard du soutien des autorités centrales et des ministères et secteurs concernés, ainsi que de l’accompagnement d’organisations internationales, d’institutions financières, d’entreprises technologiques et de partenaires vietnamiens et étrangers.

Le VIFC-DN s’engage également à accompagner les investisseurs dans la mise en œuvre et le développement de leurs activités à Da Nang.

L’objectif est non seulement de créer un environnement d’affaires transparent, favorable et compétitif, mais aussi de mettre en place un écosystème international permettant aux investisseurs de travailler efficacement, d’accéder à des ressources humaines qualifiées et de se développer dans un cadre de vie sûr, moderne et accueillant. À terme, le Vietnam entend ainsi faire du VIFC-DN un nouveau point de connexion avec les flux de capitaux, les technologies et les innovations financières mondiales.

Par ailleurs, le Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville (VIFC-HCMC) se classe au 67e rang, faisant ainsi figurer pour la première fois deux centres financiers vietnamiens dans le classement mondial.

Contrairement aux classements fondés uniquement sur le volume des transactions ou des capitaux, le GFCI évalue la compétitivité des centres financiers sous plusieurs angles. Le GFCI 40 combine 144 facteurs quantitatifs et 39 531 évaluations réalisées par 6 147 professionnels des secteurs financier et des services professionnels. Il s’appuie notamment sur cinq grands domaines : l’environnement des affaires, les ressources humaines, les infrastructures, le développement du secteur financier et la réputation internationale. -VNA

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