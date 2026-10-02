Économie

Can Tho développe une filière rizicole durable et à faibles émissions

La ville de Can Tho met en œuvre le projet GoRice pour développer une chaîne de valeur du riz durable, à faibles émissions et adaptée au changement climatique, tout en améliorant les revenus et le bien-être des riziculteurs.

Récolte de riz de haute qualité dans la commune de Vi Thuy, ville de Can Tho. Photo : VNA
Récolte de riz de haute qualité dans la commune de Vi Thuy, ville de Can Tho. Photo : VNA

Can Tho (VNA) – Le Comité populaire de la ville de Can Tho (delta du Mékong) vient d’adopter le Plan n° 470/KH-UBND relatif à la mise en œuvre, pour la période 2026-2029, du projet « Développement d’une chaîne de valeur du riz durable, à faibles émissions et adaptée au changement climatique » (projet GoRice).

Doté d’un budget total de 15 milliards de dôngs, soit l’équivalent de 788 975,38 dollars canadiens (CAD), le projet est entièrement financé par une aide non remboursable.

Selon le vice-président du Comité populaire municipal, Tran Chi Hung, le projet GoRice vise à améliorer le bien-être économique, social et environnemental des riziculteurs du delta du Mékong en favorisant des pratiques de production durables et adaptées au changement climatique.

L’un des principaux axes du projet consiste à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu’à renforcer les capacités des femmes et des personnes issues de minorités ethniques en matière de leadership et de prise de décision dans le cadre d’une production agricole intelligente et adaptée au climat.

Le projet sera mis en œuvre de septembre 2026 à décembre 2029 dans sept communes de la ville de Can Tho : Ho Dac Kien, Thuan Hoa, Dai Ngai, Tan Thanh, Gia Hoa, Nhu Gia et Thanh Phu.

Les principales activités prévues comprennent le renforcement des capacités des agents de vulgarisation agricole, des coopératives et des agriculteurs afin de leur permettre d’appliquer des techniques de production rizicole intelligentes et adaptées au climat. Le projet encouragera également les modèles d’économie circulaire et les technologies vertes, notamment la valorisation de la paille et des balles de riz, afin d’améliorer les revenus des producteurs tout en générant des bénéfices environnementaux.

Par ailleurs, le projet apportera un soutien aux producteurs, en donnant la priorité aux femmes et aux personnes issues de minorités ethniques, dans les domaines de l’entrepreneuriat, de la gestion des finances familiales, ainsi que de l’accès aux ressources financières, aux intrants et aux outils de production.

Le plan prévoit également de renforcer la sensibilisation de la communauté à l’égalité entre les femmes et les hommes et de mieux préparer les différentes parties prenantes à mobiliser les ressources nécessaires. Il doit notamment contribuer à accompagner le secteur municipal de l’agriculture et de l’environnement dans l’élaboration d’un plan à long terme en faveur d’une production rizicole intelligente face au changement climatique et intégrant la dimension de genre.

Le Comité populaire de Can Tho a chargé le Département municipal de l’Agriculture et de l’Environnement d’assurer la coordination du projet et de prendre en charge la création du Comité de gestion du projet GoRice, chargé de coordonner, de mettre en œuvre et de superviser les activités.

Le Département de l’Agriculture et de l’Environnement coopérera étroitement avec Stichting Oxfam Novib au Vietnam (Oxfam), l’Institut de l’environnement agricole (IAE), la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI), ainsi qu’avec les services concernés et les autorités locales.

Cette coopération portera notamment sur le transfert de techniques, la mesure, la notification et la vérification (MRV) des résultats en matière de réduction des émissions, ainsi que sur la mise en relation avec les marchés et la commercialisation des produits rizicoles à faibles émissions.-VNA

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