Économie

Hanoï accélère la construction de sept ponts sur le fleuve Rouge en vue de l’APEC 2027

Les sept projets concernés sont les ponts Tu Lien, Ngoc Hoi, Tran Hung Dao, Thuong Cat, Van Phuc, Hong Ha et Me So. Ils figurent parmi les principaux projets d’infrastructures de transport de la capitale et sont menés simultanément afin de renforcer la connectivité du réseau urbain.

Hanoï accélère la construction de sept ponts sur le fleuve Rouge en vue de l’APEC 2027

Hanoï (VNA) - Hanoï accélère la construction de sept ponts enjambant le fleuve Rouge, avec pour objectif d’achever les travaux au deuxième trimestre 2027, afin de répondre aux besoins liés à l’organisation de l’APEC 2027.

Les sept projets concernés sont les ponts Tu Lien, Ngoc Hoi, Tran Hung Dao, Thuong Cat, Van Phuc, Hong Ha et Me So. Ils figurent parmi les principaux projets d’infrastructures de transport de la capitale et sont menés simultanément afin de renforcer la connectivité du réseau urbain.

Selon le rapport sur la situation socio-économique du troisième trimestre 2026 publié par l’Office des statistiques de Hanoï, les ponts Hong Ha et Me So affichent actuellement les taux d’avancement les plus élevés, avec respectivement 46,9 % et 45,2 % de la valeur des contrats réalisés.

Le volume des travaux du pont Hong Ha atteint 1 862 milliards de dôngs (71,6 millions de dollars), soit 46,9 % de la valeur contractuelle, tandis que celui du pont Me So s’élève à 814,8 milliards de dôngs, correspondant à 45,2 %.

D'autres ouvrages progressent également de manière significative, notamment le pont Tran Hung Dao dont les travaux réalisés représentent désormais 34,8 % de la valeur du contrat, et le pont Van Phuc qui affiche un taux de 30,3 %. Les projets de Tu Lien et Thuong Cat enregistrent des niveaux d'avancement respectifs de 20,4 % et 16,2 %, tandis que le pont Ngoc Hoi a cumulé un volume de travaux estimé à 678,3 milliards de dongs.

Sur le plan foncier, bien que la totalité de l'emprise des projets ait été officiellement remise aux constructeurs, des interventions complexes de démolition et de déplacement d'infrastructures techniques sont encore nécessaires, particulièrement pour les ponts Tu Lien et Tran Hung Dao. En parallèle, le projet du pont Thuong Cat doit faire l'objet d'une libération foncière additionnelle d'environ 1,1 hectare en raison de modifications techniques apportées au plan initial.

La résolution rapide de ces derniers points est jugée cruciale pour permettre aux entrepreneurs de maintenir un rythme de construction continu et synchronisé.

Le Comité populaire de Hanoï a exigé un suivi rigoureux du chemin critique de chaque projet, assorti de rapports hebdomadaires et mensuels sur l’avancement des travaux.

Hanoï considère l'investissement public et la construction comme principal levier de croissance de la capitale pour la fin de l'année 2026, accordant une priorité absolue à la route périphérique n°4, aux ponts sur le fleuve Rouge, au réseau de transport ferroviaire urbain et aux projets contre les inondations.

L'accélération de la construction de sept ponts sur le fleuve Rouge vise à faciliter l'organisation de la conférence APEC 2027, tout en contribuant à fluidifier la circulation, à réduire la pression sur les ponts existants, à renforcer les liaisons entre les deux rives du fleuve Rouge et à élargir l’espace de développement urbain de la capitale. -VNA

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