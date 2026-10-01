Le dirigeant To Lam souligne la nécessité de rapprocher le travail idéologique de la population

Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a présidé, le 1er octobre au siège du Comité central du Parti, une séance de travail avec la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation ainsi que les organismes concernés sur la situation idéologique, l’état d’esprit de la société et la mobilisation des forces combinées des organes de communication et de propagande.

Étaient notamment présents à la réunion Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat, ainsi que des membres du Bureau politique, du Secrétariat et du Comité central du Parti, des dirigeants de l’Assemblée nationale, du gouvernement, du Front de la Patrie du Vietnam, des ministères et secteurs concernés, ainsi que des représentants de plusieurs organes de presse et maisons d’édition.

Présentant les conclusions de la réunion, le dirigeant To Lam a souligné que le travail idéologique devait partir de la réalité et que la confiance de la population devait être fondée sur des résultats concrets. Une procédure traitée dans les délais, une requête recevant une réponse satisfaisante, un projet achevé à temps ou une politique appliquée de manière équitable contribuent directement à renforcer cette confiance.

Il a affirmé que le travail idéologique relevait de la responsabilité des comités du Parti et de leurs dirigeants, et non de la seule Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation. Les organismes compétents doivent expliquer les questions relevant de leur domaine et assumer la responsabilité de leur règlement, tandis que la Commission joue un rôle de conseil, d’orientation, de coordination et de contrôle.

Le dirigeant a demandé de mettre en place un processus allant de l’écoute, de la vérification et de l’analyse à la transmission aux autorités compétentes, au traitement, au retour d’information et au contrôle des résultats. Les informations sur la situation idéologique et l’état d’esprit de la société doivent être prises en compte dans le processus décisionnel.L’efficacité du travail idéologique doit être mesurée à l’aune des évolutions concrètes dans la perception et l’état d’esprit de la population.

Panorama de la séance de travail. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam a également demandé de renforcer les capacités de prévision et d’alerte et de favoriser le règlement des problèmes, en veillant à ce que l’information parvienne aux autorités compétentes et soit assortie de propositions de traitement. Il a appelé à une meilleure coordination des différents acteurs, avec des informations essentielles unifiées et des modes de communication adaptés aux différents publics, afin d’éviter les messages contradictoires. Dans les temps à venir, le secrétaire général du Parti et président de la République a souligné plusieurs tâches prioritaires : les secrétaires des comités du Parti doivent suivre directement les grandes questions idéologiques et les problèmes émergents, et intervenir dans le règlement des situations complexes. Ils doivent également écouter les préoccupations des cadres en contact direct avec la population, être fermes à l’égard de ceux qui se dérobent à leurs responsabilités, tout en protégeant ceux qui osent penser, agir, dire ce qui est juste et assumer leurs responsabilités dans l’intérêt général.



Concernant la communication sur les politiques publiques, il a appelé à une réforme en profondeur. Pour les politiques ayant un impact important sur la population et les entreprises, les organismes chargés de leur élaboration doivent également préparer les modalités d’information, d’explication et de recueil des réactions. La communication doit être proactive, fondée sur les faits et transparente quant aux avantages, aux difficultés et aux impacts, y compris ceux susceptibles d’affecter certains groupes.

Le secrétaire général du Parti et président de la République a demandé de renforcer les capacités des principaux organes de presse tels que le journal Nhan Dan (Le Peuple), l'Agence vietnamienne d'information (VNA), la Télévision du Vietnam (VTV), la Voix du Vietnam (VOV) en matière de fiabilité, d’analyse, d’explication des grandes questions et d’accès aux nouveaux publics, notamment les jeunes. Il a appelé à partager les données, à valoriser les atouts de chaque organe et à favoriser les enquêtes journalistiques fondées sur des faits, capables de mettre en lumière les insuffisances des politiques et de leur mise en œuvre.



Il a également souligné la nécessité de mieux maîtriser l’espace numérique, en renforçant les capacités de collecte, d’analyse, d’orientation et de traitement de l’information grâce aux technologies, aux données et aux ressources humaines adaptées. Il a appelé à développer des systèmes de données partagés, tout en assurant la sécurité des données et la protection des données personnelles, et à utiliser l’intelligence artificielle pour mieux comprendre la société, sans se substituer au contact direct avec la population.

En conclusion, il a insisté sur le fait que le travail idéologique était, en définitive, un travail humain. Pour convaincre la population, il faut la respecter ; pour renforcer la confiance, les cadres doivent agir correctement et efficacement ; et pour parvenir à un consensus social, les politiques doivent partir de la réalité et des intérêts légitimes de la population.

Il a demandé qu’après cette réunion, des changements concrets soient enregistrés, avec, pour chaque tâche, un responsable clairement désigné, des objectifs, des produits, des délais, un mécanisme de coordination et des critères d’évaluation précis. -VNA