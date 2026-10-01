Quatrième réunion du Comité national APEC 2027 : une préparation active, professionnelle et efficace

​Hanoï (VNA) – Le Comité national pour l'APEC 2027 a tenu sa quatrième réunion le 1er octobre à Hanoï pour faire le point sur les préparatifs de l’Année APEC 2027 et de la Réunion informelle des hauts fonctionnaires de l’APEC (ISOM). La réunion était présidée par le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc, président du Comité national pour l'APEC 2027.

Présentant le rapport, le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Minh Vu, chef du Secrétariat de l'APEC 2027, a indiqué que les préparatifs avançaient dans cinq domaines : organisation, contenu, logistique, formation et communication. Le Comité national pour l'APEC 2027 a été consolidé et le projet de contenu de l’Année APEC 2027 achevé. Trois priorités ont été définies : améliorer la productivité, promouvoir l’intégration régionale et renforcer la résilience et le dynamisme des économies.

Les sous-comités et le Secrétariat ont également inspecté les sites prévus pour les réunions des hauts fonctionnaires de l’APEC 2027 à Gia Lai, Khanh Hoa, Hanoï et Hô Chi Minh-Ville.

Selon Nguyen Minh Vu, les cinq volets progressent globalement conformément au calendrier. Toutefois, des difficultés subsistent concernant l’approbation des financements, notamment pour certaines activités prévues en 2026 et certains projets d’infrastructures locaux.

Les représentants des sous-comités et des ministères, ainsi que des provinces concernées et de la Chambre du commerce et de l’industrie du Vietnam, ont discuté des principales tâches à mener au quatrième trimestre 2026 et de l’avancement des projets destinés à la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027.

Concluant la réunion, le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a souligné que l’accueil de l’APEC 2027 constituait une importante activité de diplomatie multilatérale et une occasion pour le Vietnam de renforcer son rôle dans la nouvelle phase de développement.

Il a demandé aux ministères, organismes et localités d’accélérer les préparatifs, de préciser les calendriers et de renforcer la coordination.

Concernant la logistique, il a demandé au ministère des Finances d’accélérer l’approbation des crédits supplémentaires pour 2026 et leur allocation pour 2027, tout en veillant à une utilisation efficace et économe des ressources.

Les localités accueillant les réunions des hauts fonctionnaires devront assurer les infrastructures et conditions nécessaires, tout en profitant de ces événements pour promouvoir leur culture, leur tourisme, leur gastronomie et leurs produits.

Le sous-comité de la communication et de la culture est chargé d’élaborer un plan de communication détaillé, de coordonner sa mise en œuvre avec les organes de presse, de communication et les localités, ainsi que de finaliser le logo, l’identité visuelle et les principaux produits de communication, notamment les clips de présentation de l’Année de l’APEC, avant le 15 octobre. Il devra également mettre en service à titre expérimental le site officiel de l’APEC pour l’inscription des délégués et finaliser la conception du Centre de presse de Phu Quoc.

Le vice-Premier ministre permanent a demandé au sous-comité de la sécurité et de la santé de garantir la sécurité et les conditions sanitaires lors des événements et de se tenir prêt à faire face à toute situation. Concernant la Semaine des dirigeants de l’APEC 2026 en Chine, le ministère des Affaires étrangères préparera la participation des dirigeants vietnamiens, notamment les messages pour la cérémonie de transfert du rôle de pays hôte et les activités bilatérales et multilatérales.

S’agissant de l’ISOM, prévue en décembre 2026, le vice-Premier ministre l’a définie comme la première activité officielle de l’Année APEC 2027 et un test important des préparatifs. Le secrétariat, en coordination avec la province de Gia Lai, devra bien préparer les contenus, les invités, les infrastructures, la logistique, le protocole, la sécurité, la santé et la communication.

Les ministères et secteurs sont également invités à finaliser en novembre 2026 leurs plans d’activités pour l’Année APEC 2027, afin que le Vietnam soit globalement prêt à assumer son rôle de pays hôte lors de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC en novembre 2026. -VNA

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