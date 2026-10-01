Politique

Le Vietnam souhaite renforcer sa coopération stratégique avec l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

Le ministère vietnamien de la Sécurité publique souhaite renforcer sa coopération avec l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, notamment dans l’échange d’informations, la formation et le renforcement des capacités pour lutter contre les atteintes à la propriété intellectuelle, particulièrement dans le cyberespace.

Réunion entre la délégation du ministère vietnamien de la Sécurité publique et le Comité consultatif de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Photo: VNA
Réunion entre la délégation du ministère vietnamien de la Sécurité publique et le Comité consultatif de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Photo: VNA

Genève (VNA) – Dans le cadre de sa mission en Suisse, une délégation du ministère vietnamien de la Sécurité publique a travaillé le 30 septembre à Genève avec le Comité consultatif de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), afin de renforcer la coopération dans la lutte contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle.

La délégation vietnamienne a présenté les résultats d’une campagne lancée en 2026 contre les infractions à la propriété intellectuelle, notamment les violations du droit d’auteur et des droits connexes dans le cyberespace. Après trois mois d’opérations, la police vietnamienne a identifié et vérifié 600 dossiers, engagé des poursuites dans 205 affaires impliquant 293 suspects et saisi des marchandises d’une valeur de plus de 300 millions de dongs.

Parmi ces affaires, 30 dossiers impliquant 96 suspects concernaient des violations du droit d’auteur et des droits connexes, tandis que 175 dossiers impliquant 197 suspects portaient sur des atteintes aux droits de propriété industrielle. Des sanctions administratives ont également été appliquées à 1 374 personnes.

Face au développement rapide de l’économie numérique, du commerce électronique et de l’intelligence artificielle, les atteintes à la propriété intellectuelle revêtent de plus en plus un caractère transnational et des méthodes sophistiquées. Le ministère vietnamien de la Sécurité publique souhaite donc renforcer l’échange d’informations, le partage d’expériences, le renforcement des capacités d'application de la loi et la coopération multilatérale avec les organismes internationaux spécialisés.

L’OMPI a présenté ses programmes de coopération à long terme et durables visant à aider les États membres à réformer leur législation conformément à l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC/TRIPS), sur la base des engagements de chaque pays.

L’organisation s’est déclarée prête à coopérer avec le Vietnam en fonction de ses besoins réels, notamment en proposant des formations en ligne sur la propriété intellectuelle, en envoyant des experts pour contribuer à la formation et au renforcement des capacités des forces de police vietnamiennes, ainsi qu’en fournissant une liste d’alerte de sites Internet présentant des signes de violation des droits de propriété intellectuelle.

À l’issue de la rencontre, la délégation du ministère de la Sécurité publique a souligné qu’une coopération étroite avec l’OMPI contribuerait à renforcer la lutte contre les infractions à la propriété intellectuelle au Vietnam et à favoriser sa participation active aux efforts internationaux visant à protéger ces droits et à prévenir les atteintes transfrontalières.-VNA

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