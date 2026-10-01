La juge vietnamienne Nguyen Thi Lan Anh prête serment au TIDM à Hambourg

Berlin (VNA) – La professeure associée et docteure Nguyen Thi Lan Anh, ainsi que des juges nouvellement élus du Ghana, du Brésil, de la Tunisie et de l'Inde, ont prêté serment le 1er octobre au Tribunal international du droit de la mer (TIDM) à Hambourg, en Allemagne.



La professeure associée et docteure Nguyen Thi Lan Anh est la première ressortissante vietnamienne à siéger en tant que juge au TIDM depuis la création du tribunal il y a 30 ans, marquant ainsi une étape importante dans la participation du Vietnam aux institutions judiciaires internationales.



Elle a été élue au TIDM pour le mandat 2026-2035 lors de la 36e Réunion des États parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM), tenue à New York le 18 juin 2026. Elle a recueilli le plus grand nombre de voix parmi les candidats de la région Asie-Pacifique dès le premier tour.



Son élection fait également d'elle la première femme juge originaire d'Asie du Sud-Est à siéger au sein de ce tribunal du droit de la mer établi en vertu de la CNUDM.



Depuis le début des activités du TIDM en 1996, 62 juges ont été élus, dont neuf femmes. Le mandat de neuf ans de Nguyen Thi Lan Anh a officiellement débuté le 1er octobre 2026.



L'élection du premier représentant du Vietnam au TIDM témoigne de la reconnaissance internationale de l'expertise des juristes vietnamiens et des contributions du pays au respect du droit international.

La juge Nguyen Thi Lan Anh et les quatre autres juges du Ghana, du Brésil, de la Tunisie et de l’Inde ont pris leurs fonctions le 1er octobre 2026. Photo: VNA

En tant que juge indépendante, elle aura l'occasion de contribuer directement aux travaux du tribunal, notamment à l'interprétation et à l'application de la CNUDM de 1982, au règlement pacifique des différends et au renforcement de l'ordre juridique international en mer.



Conformément au Statut du TIDM, les juges doivent faire une déclaration publique par laquelle ils s'engagent à exercer leurs fonctions en toute impartialité, en toute conscience et avec intégrité avant d'entrer en fonction. Le tribunal se compose de 21 juges indépendants élus en raison de leur réputation d'équité et d'intégrité ainsi que de leur expertise en droit de la mer, tout en assurant la représentation des principaux systèmes juridiques mondiaux et une répartition géographique équitable. -VNA