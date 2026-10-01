Le dirigeant To Lam reçoit le président du conseil d’administration de la JBIC Maeda Tadashi

Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a reçu, le 1er octobre à Hanoï, le président du conseil d’administration de la Banque japonaise pour la coopération internationale (JBIC), Maeda Tadashi.

Lors de la rencontre, le dirigeant vietnamien s’est félicité du développement rapide, substantiel et efficace des relations Vietnam-Japon depuis leur élévation au rang de partenariat stratégique global, marqué par une grande confiance politique, un rôle important de la coopération économique et des avancées concrètes dans les domaines des sciences et technologies.

Il a salué le rôle et les contributions positives de la JBIC au développement socio-économique du Vietnam ainsi qu’au renforcement des relations économiques bilatérales, notamment à travers ses activités de financement, la promotion des investissements des entreprises japonaises et le soutien à des projets importants au Vietnam dans les secteurs de l’énergie, de la production d’électricité et des infrastructures.

Évoquant les objectifs de développement du Vietnam, il a indiqué que le pays accélérait la transformation de son modèle de croissance et poursuivait son industrialisation et sa modernisation en s’appuyant sur les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique. Il a souligné l’importance de la coopération avec le Japon et d’autres pays pour garantir la sécurité énergétique dans un contexte international marqué par de nombreuses incertitudes.

Le dirigeant vietnamien a demandé à la JBIC de continuer à jouer son rôle de passerelle entre les ressources financières japonaises et les besoins de développement du Vietnam, et de contribuer à attirer des investissements de qualité dans de nouveaux projets d’infrastructures, de semi-conducteurs, d’intelligence artificielle (IA) et de centres de données. Il a également souhaité que la banque partage son expérience en matière de gestion et de développement des centres financiers et contribue à attirer les institutions financières et les banques japonaises à participer au Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville et à Da Nang.

Dans le domaine de l’énergie, le dirigeant vietnamien a appelé la JBIC à poursuivre la mise en œuvre concrète des projets dans le cadre de la Communauté asiatique zéro émission (AZEC) et à renforcer les échanges sur les possibilités de coopération dans le cadre de l’initiative POWERR Asia, notamment pour la constitution de réserves stratégiques d’énergie.

De son côté, Maeda Tadashi a exprimé l’honneur de rencontrer le secrétaire général du Parti et président de la République, affirmant que la JBIC accordait une grande importance au marché vietnamien. La banque souhaite poursuivre une coopération étroite avec les organismes et entreprises vietnamiens afin de promouvoir des projets concrets dans l’IA, les semi-conducteurs, la transformation numérique, la transition verte, la robotique et l’énergie, conformément aux priorités de développement du Vietnam et aux orientations de la coopération économique bilatérale pour la nouvelle période.

Le président de la JBIC a également présenté l’initiative POWERR Asia, annoncée en avril 2026 par la Première ministre japonaise Sanae Takaichi pour contribuer à assurer un approvisionnement énergétique stable aux pays asiatiques. Il a affirmé que le Japon était prêt à partager son expérience et à aider le Vietnam à développer un système de stockage de pétrole brut.

Il a par ailleurs annoncé que la JBIC et la VPBank mobiliseraient un financement de 27 millions de dollars pour développer un système de transport d’électricité dans le cadre de l’AZEC. La JBIC entend également donner la priorité à de nouveaux projets de transport d’électricité entre les pays de l’ASEAN. -VNA