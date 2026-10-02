Économie

Le textile-habillement vietnamien accélère sa transition verte et numérique pour renforcer sa compétitivité

Face aux exigences croissantes du marché mondial, le secteur vietnamien du textile-habillement accélère sa transformation verte et numérique, diversifie ses marchés et renforce ses chaînes d’approvisionnement afin d’atteindre un chiffre d’affaires à l’exportation de 47 à 47,5 milliards de dollars en 2026.

Une ligne de production de chaussettes destinées à l'exportation vers le marché japonais de la société textile-habillement de Phu Vinh Hung, à Hanoï . Photo : VNA
Une ligne de production de chaussettes destinées à l'exportation vers le marché japonais de la société textile-habillement de Phu Vinh Hung, à Hanoï . Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Face aux fluctuations du marché mondial, à la hausse des coûts et au durcissement des normes commerciales internationales, le secteur vietnamien du textile-habillement s’adapte activement. Il s’attache notamment à maintenir ses commandes, diversifier ses marchés, accroître la part des matières premières produites localement et accélérer les transitions verte et numérique.

Ces efforts visent à améliorer l’efficacité de la production, renforcer la compétitivité du secteur et atteindre un chiffre d’affaires à l’exportation de 47 à 47,5 milliards de dollars en 2026.Au 15 septembre, les exportations du secteur avaient atteint 33,66 milliards de dollars. Selon les représentants du secteur, ce résultat repose notamment sur la mise en œuvre constante de trois axes stratégiques.

Premièrement, le secteur poursuit une diversification des marchés, des partenaires, des clients et des produits. À ce jour, les produits textiles et d’habillement vietnamiens sont exportés vers 137 pays et territoires. Deuxièmement, les entreprises accélèrent l’intégration des technologies, de l’automatisation, de la robotisation et de l’intelligence artificielle (IA) dans la gestion et la production. Troisièmement, le secteur renforce les liens entre les différents acteurs de la chaîne de valeur afin de bâtir des chaînes d’approvisionnement plus durables et d’améliorer la coopération entre les entreprises.

Évaluant la situation du secteur, Vu Duc Giang, président de l’Association du textile-habillement du Vietnam (VITAS), a estimé que les résultats obtenus résultaient de la combinaison d’une stratégie flexible, de la capacité d’adaptation des entreprises et des avancées dans la transition verte et la transformation numérique. Pour la période 2026-2030, avec une vision jusqu’en 2035, il a souligné que ces deux transitions ne constituaient plus un choix, mais une exigence vitale pour les entreprises du textile-habillement.

Dans le domaine numérique, les entreprises mobilisent d’importantes ressources pour moderniser leurs infrastructures et intégrer l’IA ainsi que les robots dans la production. Parallèlement, la transition verte est considérée comme une orientation de long terme, associée à l’objectif de neutralité carbone (Net Zero) fixé par le gouvernement vietnamien pour 2050. Les entreprises investissent progressivement dans les énergies renouvelables, notamment l’énergie solaire en toiture, modernisent leurs systèmes de traitement des eaux usées et renforcent l’utilisation de matériaux respectueux de l’environnement.

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Confection de vêtements destinés à l'exportation vers l'UE chez TDT Garment Company à Thai Nguyen. Photo : VNA



Du côté des entreprises, Than Duc Viet, directeur général de la société par actions May 10, a indiqué que l’entreprise accélérait l’intégration des technologies et de l’automatisation dans ses chaînes de production afin d’améliorer la productivité et de répondre aux exigences croissantes des clients en matière de délais et de qualité. Les investissements menés parallèlement dans la transformation numérique et la transition verte permettent à May 10 de maintenir une production stable, d’optimiser ses coûts d’exploitation et de préserver l’emploi. L’entreprise a déjà signé suffisamment de commandes pour couvrir ses activités jusqu’à la fin de 2026 et négocie actuellement des contrats pour les premiers mois de 2027.

De son côté, Cao Huu Hieu, directeur général du Groupe du textile-habillement du Vietnam (Vinatex), a indiqué que les priorités de gestion pour les derniers mois de l’année étaient la maîtrise des coûts, l’amélioration de la productivité, la gestion des flux de trésorerie et la priorité accordée aux commandes à forte valeur ajoutée. Plusieurs grandes entreprises relevant de Vinatex, dont May 10, May Nha Be et le Textile-Habillement de Hue, disposent déjà de commandes jusqu’à la fin de l’année.

Les entreprises doivent donc ajuster activement la répartition des commandes au sein de l’ensemble du système afin d’exploiter au mieux leurs capacités de production et de préparer dès à présent leurs plans pour 2027.

Au regard des résultats enregistrés et de la proactivité des entreprises, le secteur estime que l’objectif d’exportations de 47 à 47,5 milliards de dollars en 2026 est réalisable. Dans un scénario plus favorable au quatrième trimestre, les exportations pourraient même atteindre 48 milliards de dollars.- VNA

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