Hai Phong veut changer d’échelle pour attirer les investisseurs

Hai Phong (VNA) - La ville de Hai Phong (au Nord), s'attache à moderniser en profondeur son écosystème industriel afin de répondre aux exigences croissantes des investisseurs de nouvelle génération et de s'intégrer davantage aux chaînes de valeur mondiales.



Au cours des neuf premiers mois de 2026, le total des investissements directs étrangers à Hai Phong était estimé à plus de 3,63 milliards de dollars, soit 93,3 % de l'objectif annuel. La ville conserve ainsi une position de leader en matière d'attraction des investissements étrangers, contribuant significativement à son objectif de croissance économique à deux chiffres cette année.



Lors de l’événement « Attirer la nouvelle vague d’investissements dans une nouvelle ère de croissance », organisé le 29 septembre, l’économiste Vo Tri Thanh a souligné que Hai Phong était appelée à jouer un rôle clé dans le processus d’industrialisation et de modernisation du Vietnam, le développement des technologies de pointe et le renforcement de la compétitivité nationale. Forte de son port, de son tissu industriel et de ses infrastructures en plein essor, la ville ambitionne également de devenir une plateforme logistique majeure.



Selon Nguyen Thi Bich Dung, cheffe adjointe du Comité de gestion de la zone économique de Hai Phong, la ville a défini le développement de ses zones industrielles de manière globale et coordonnée, englobant tous les aspects, de la planification et l'acquisition foncière au transport, à l'approvisionnement en électricité et en eau, au traitement des eaux usées, à la logistique, aux infrastructures numériques et aux conditions nécessaires à la production.



Les zones industrielles ne doivent pas se limiter à des baux fonciers, mais former des écosystèmes permettant aux entreprises de produire, de s'intégrer aux chaînes d'approvisionnement, d'opérer une transition écologique et d'améliorer leur compétitivité.



Outre les infrastructures, les procédures administratives revêtent une importance particulière pour les investisseurs. Le Comité de gestion de la zone économique de Hai Phong travaille avec les organismes compétents afin de réduire les délais de traitement ; certaines procédures peuvent désormais être résolues en quelques jours seulement, voire en deux ou trois jours.



Ko Tae Yeon, président de l’Association des entreprises sud-coréennes au Vietnam (KoCham), a salué le soutien apporté par les autorités de Hai Phong aux entreprises ainsi que l’amélioration des mécanismes d’attraction des investissements. Ces efforts ont permis aux entreprises d’accroître leur production et de renforcer leur engagement à long terme dans la ville.



Il estime que chaque zone industrielle devrait développer ses propres caractéristiques, accorder une attention accrue aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et proposer des logements, des résidences et des services adaptés aux travailleurs. Il a également appelé à poursuivre le soutien aux entreprises déjà implantées, notamment dans le domaine des ressources humaines.



Le président du Comité populaire de Hai Phong, Do Thanh Trung, a appelé à concentrer les efforts sur la levée des obstacles à la production et aux activités commerciales, l’accélération de la mise à disposition des terrains pour les projets clés, le règlement des projets en suspens et la garantie du décaissement des investissements. Il a également insisté sur la nécessité d’améliorer l’efficacité de l’attraction des IDE et de réaliser les objectifs de développement socio-économique fixés pour 2026.- VNA

Nguyễn Thị Thu Trang