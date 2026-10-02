Un nouveau train touristique pour relier Hanoï au patrimoine de Ninh Binh

Un nouveau train touristique haut de gamme relie Hanoï à Ninh Binh, offrant aux voyageurs une nouvelle façon de découvrir les paysages et le patrimoine de l’ancienne capitale.

Hanoï (VNA) - Le 28 septembre, la gare de Ninh Binh a accueilli les premiers passagers du nouveau train touristique haut de gamme reliant Hanoï à Ninh Binh, sur le thème « Au fil des patrimoines ».

​Le train offre des voitures haut de gamme ainsi qu’une élégante voiture-restaurant. L’expérience commence dès le départ de Hanoï, mêlant voyage en train, gastronomie et découverte des paysages tout au long du parcours.

Placée sous le thème « Au fil des patrimoines », la liaison Hanoï-Ninh Binh rapproche deux destinations riches d’histoire, de culture et de paysages. Pour permettre à ce train de circuler prochainement chaque jour dans les deux sens, le secteur touristique de Ninh Binh travaille avec les agences de voyages à la création de circuits reliant directement le train aux principaux sites patrimoniaux de l’ancienne capitale. -VNA