Une application d’apprentissage offerte à la communauté vietnamienne en République de Corée

Séoul (VNA) – Le 1er octobre, dans le cadre de sa visite de travail en République de Corée, le ministre vietnamien des Sciences et des Technologies, Vu Hai Quan, a assisté à la cérémonie de remise à l’ambassade du Vietnam en République de Corée d’une application d’apprentissage du vietnamien développée par l’Académie des technologies des postes et télécommunications du Vietnam.



Cette initiative vise notamment à aider les enfants issus de plus de 100 000 familles multiculturelles vietnamo-sud-coréennes à apprendre leur langue maternelle, à préserver leur identité culturelle et à renforcer leurs liens avec leur pays d’origine grâce aux technologies numériques et à des méthodes interactives.



Le ministre Vu Hai Quan a souligné le rôle des sciences, des technologies et de l’innovation dans la réponse aux besoins concrets de la société, notamment ceux des Vietnamiens résidant à l’étranger. Le développement et la mise à disposition de solutions technologiques contribuent non seulement au progrès technologique, mais aussi au rapprochement des communautés et à la promotion de la culture vietnamienne à l’international.



L’ambassade du Vietnam en République de Corée collaborera avec les associations vietnamiennes, les établissements éducatifs et les organisations communautaires pour diffuser l’application auprès des familles intéressées et recueillir les avis des utilisateurs afin d’en améliorer les contenus et les fonctionnalités.



Cette remise s’inscrit dans une série d’activités de coopération menées à Séoul par la délégation du ministère vietnamien des Sciences et des Technologies, portant notamment sur le numérique, l’intelligence artificielle (IA), les semi-conducteurs, la sûreté nucléaire et les technologies au service de la communauté vietnamienne à l’étranger.



Le matin du 1er octobre, plus de 100 délégués et représentants d’entreprises technologiques des deux pays ont participé au Forum sur les technologies numériques Vietnam-République de Corée 2026, organisé au siège de l’ambassade du Vietnam à Séoul.



Le ministre Vu Hai Quan a souligné que la coopération scientifique, technologique et numérique constituait un pilier important du partenariat stratégique global Vietnam-République de Corée. Il a appelé les deux parties à promouvoir la « co-création », en passant de la sous-traitance à la recherche, à la conception et au développement conjoints de produits, ainsi qu’aux projets pilotes de validation de faisabilité (PoC).



L’ambassadeur du Vietnam, Vu Ho, a également souligné l’importance de la commercialisation conjointe des technologies, du partage de la propriété intellectuelle, de l’accès aux marchés tiers et de la formation de jeunes ingénieurs et scientifiques.



Le directeur du Département des technologies numériques et de l’IA, Nguyen Khac Lich, a affirmé la détermination du Vietnam à perfectionner son cadre juridique afin de faciliter la coopération en matière de recherche-développement, de projets pilotes et de commercialisation technologique.



Le même jour, le ministre Vu Hai Quan a rencontré à Séoul le vice-Premier ministre et ministre sud-coréen des Sciences, des Technologies de l’information et de la communication, Bae Kyung Hoon, afin de concrétiser les accords de haut niveau et les résultats de la 10e session du Comité mixte de coopération scientifique et technologique.



Les discussions ont porté sur l’IA, les semi-conducteurs, les technologies quantiques, les nouvelles énergies, la cybersécurité et les télécommunications de nouvelle génération 5G/6G. Les deux parties ont convenu de poursuivre la deuxième phase de développement de l’Institut vietnamo-sud-coréen des sciences et des technologies (VKIST), avec l’objectif d’en faire un centre de recherche industrielle reliant les écosystèmes d’innovation des deux pays.



Elles envisagent également d’élaborer un cadre global de coopération en IA, comprenant la formation de ressources humaines qualifiées, la création d’un centre de formation en IA au Vietnam, des projets pilotes d’IA responsable et le partage d’expériences en matière de gouvernement numérique.



Dans l’après-midi, le ministre Vu Hai Quan et sa délégation ont travaillé avec la Commission sud-coréenne de sûreté et de sécurité nucléaires (NSSC), afin de tirer parti de son expérience en matière de réglementation et de renforcer les capacités du Vietnam dans le cadre de sa stratégie de développement et d’application de l’énergie atomique à l’horizon 2035, avec une vision pour 2050.



Le ministre a proposé de renforcer le soutien à l’Autorité de radioprotection et de sûreté nucléaire relevant du ministère des Sciences et des Technologies, notamment par le partage d’expériences sur les systèmes de réglementation indépendants, la formation à l’évaluation de la sûreté, les inspections nucléaires et les procédures d’autorisation des technologies avancées.



Les deux parties ont convenu d’organiser un séminaire thématique en ligne en octobre et d’élaborer un plan de coopération pour la période 2026-2030, sur la base du mémorandum d’entente signé, afin d’approfondir leur coopération dans ce domaine. -VNA