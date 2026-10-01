Prendre soin des aînés et de leur héritage relève de la responsabilité de toute la société

Hai Phong (VNA) - L’Association des personnes âgées du Vietnam, le ministère de la Santé et le Comité populaire de la ville de Hai Phong ont coorganisé jeudi 1er octobre à Hai Phong la cérémonie de lancement du Mois d’action pour les personnes âgées au Vietnam en 2026.



La secrétaire du Comité central du Parti, vice-Première ministre et présidente du Comité national des personnes âgées du Vietnam, Pham Thi Thanh Trà, a assisté et dirigé la cérémonie.



Dans son allocution, la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà a souligné que les personnes âgées ne sont pas seulement des bénéficiaires de politiques de soins, mais constituent surtout un «capital précieux», ainsi qu’un acteur et une ressource endogène majeure pour le pays.



Le vieillissement de la population est une tendance mondiale ; il ne concerne pas uniquement les personnes âgées, mais touche également chaque famille, chaque communauté et l’avenir du pays. Par conséquent, le Vietnam doit passer d’une logique de réaction à une démarche proactive de préparation et d’adaptation, évoluer de soins élémentaires vers une prise en charge globale, et changer de perspective : il ne s’agit plus de considérer les personnes âgées principalement comme des bénéficiaires, mais d’assurer leur protection.



La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà a déclaré que le thème du Mois d’action 2026 - La communauté s’unit pour intégrer la prise en charge des personnes âgées dans le contexte du vieillissement de la population - impose une prise en charge des personnes âgées plus globale, mieux coordonnée, plus proactive et plus proche de la réalité du quotidien.



La prise en charge intégrée ne se limite pas aux soins de santé ; elle englobe également la vie spirituelle, la protection sociale, la sécurité, les besoins en matière de communication, la culture, le sport, la réadaptation et la participation sociale des personnes âgées. Cette mission ne relève pas de la responsabilité exclusive d’un seul secteur, échelon ou organisme, mais constitue une responsabilité partagée entre la famille, l’État, la communauté et la société dans son ensemble.



La vice-Première ministre a appelé tous les échelons et secteurs à sensibiliser davantage l’opinion et à renforcer le sens des responsabilités à l’égard des personnes âgées. Elle a insisté pour que cette tâche soit intégrée à la politique globale de développement socio-économique, tout en garantissant la protection sociale et en améliorant la qualité de vie de la population. Une attention particulière doit être portée aux personnes âgées démunies, isolées, en situation de handicap ou sans abri, ainsi qu’à celles vivant dans des zones reculées ou isolées, dans des régions peuplées de minorités ethniques ou en difficulté.



Les localités doivent renforcer les soins de santé primaires, la gestion de la santé, la réadaptation et les soins de longue durée, tout en prévenant et en traitant activement les actes de violence, de maltraitance, d’atteinte aux droits, de fraude et de violation des droits et intérêts légitimes des personnes âgées. Parallèlement, il convient de créer un environnement permettant aux personnes âgées de continuer à mettre à profit leur intelligence, leur expérience et leur prestige pour participer activement et de manière appropriée à la vie économique, sociale, culturelle, éducative, scientifique et environnementale, ainsi qu’au maintien de la sécurité et de l’ordre public et au développement de la communauté.



Concernant la ville de Hai Phong, la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà a demandé de continuer à faire preuve d’un esprit pionnier, de mettre en place et de reproduire des modèles modernes et exemplaires de soins des personnes âgées, afin de leur offrir un cadre de vie sain, heureux et sûr, tout en leur permettant de continuer à contribuer au développement de la ville.



Lors de la conférence, le comité d’organisation a remis des cadeaux à des personnes âgées exemplaires et a honoré les organisations et les particuliers ayant contribué à la protection, aux soins et à la valorisation du rôle des personnes âgées. – VNA



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