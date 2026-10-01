Le Vietnam mise sur le potentiel des seniors

Hanoï (VNA) – Ces dernières années, le gouvernement et les autorités locales ont renforcé les politiques sociales visant à améliorer le bien-être et la qualité de vie des personnes âgées, afin de répondre au vieillissement rapide de la population, d’en faire une opportunité et de mieux valoriser le potentiel des seniors.



Des politiques en faveur des personnes âgées



Parmi les principales mesures figure la Résolution n°72-NQ/TW du Bureau politique sur le renforcement de la protection et des soins de santé de la population, qui accorde une attention particulière à la santé des personnes âgées dans un contexte de vieillissement démographique.



Le gouvernement a également adopté la Stratégie nationale en faveur des personnes âgées par la Décision n°383/QD-TTg du 21 février 2025, ainsi que la Directive n°35/CT-TTg du 23 décembre 2025 du Premier ministre et la Résolution n°36/NQ-CP du 6 mars 2026 du gouvernement, qui prévoit notamment le développement de services de santé de qualité pour les personnes âgées, l’un des piliers de « l’économie des seniors ».



Plus récemment, la Décision n°1116/QD-TTg du 22 juin 2026 a modifié et complété la Décision n°1579/QD-TTg du 13 octobre 2020 approuvant le programme de soins de santé pour les personnes âgées à l’horizon 2030. Selon les nouvelles dispositions, depuis 2026, les personnes âgées bénéficient gratuitement d’au moins un bilan de santé par an.



Selon l’Association des personnes âgées du Vietnam, en septembre 2026, plus de 3,53 millions de personnes âgées bénéficiaient de prestations mensuelles de l’assurance sociale, dont environ 2,35 millions d’une pension de retraite et 530.000 d’allocations de l’assurance sociale. Plus de 1,2 million de personnes bénéficiaient par ailleurs d’aides sociales de l’État.



La santé des seniors fait l’objet d’une attention croissante : près de 15,7 millions disposent d’une assurance maladie, plus de 69% bénéficient de bilans de santé réguliers et 80% ont un dossier de suivi médical.



Leur rôle dans la société reste également important. Plus de 9 millions continuent de travailler ou de participer à des activités de production et de commerce, plus de 733.000 sont engagés dans les activités du Parti, des administrations et des organisations de masse, et plus de 1,1 million contribuent au maintien de la sécurité et de l’ordre public.

Des élèves du collège Muong Thanh (Dien Bien) écoutent des vétérans raconter la campagne de Dien Bien Phu. Photo : VNA



Des défis persistants



Malgré ces avancées, le vieillissement rapide de la population exerce une pression croissante sur le système de santé, la protection sociale, le marché du travail et les services de prise en charge. Les personnes âgées vivant dans les zones reculées restent confrontées à de nombreuses difficultés, tandis que les structures et services d’accompagnement ne répondent pas encore aux besoins. Les ressources issues de la mobilisation sociale restent limitées et l’accès des seniors à l’emploi et au numérique demeure difficile.



Selon Nguyen Thanh Binh, président de l’Association des personnes âgées du Vietnam, celle-ci entend concentrer davantage de ressources sur les personnes âgées vivant dans les zones reculées et les régions peuplées de minorités ethniques, où les difficultés restent importantes. L’objectif est que toutes les communes disposent d’un club intergénérationnel d’entraide fonctionnant efficacement et répondant aux besoins concrets des personnes âgées.



Afin d’améliorer les conditions de vie des personnes âgées sans pension ou disposant de faibles revenus, le ministère de la Santé a également proposé au gouvernement de relever le niveau des allocations sociales de retraite.



À l’occasion du Mois d’action pour les personnes âgées du Vietnam 2026 et du 35e anniversaire de la Journée internationale des personnes âgées (1er octobre 1991-1er octobre 2026), de nombreuses activités ont été organisées à travers le pays afin de sensibiliser davantage la population à la prise en charge des seniors et à la valorisation de leur rôle dans la société. À ce sujet, la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra, présidente du Comité national pour les personnes âgées du Vietnam, a souligné la nécessité de ne plus considérer uniquement les personnes âgées comme des personnes à prendre en charge, mais aussi comme une ressource et un moteur du développement durable. -VNA