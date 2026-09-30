Santé

Le Vietnam organise un débat sur le droit à la santé des personnes âgées

Le Vietnam a organisé, le 29 septembre à Genève, un débat consacré au droit à la santé des personnes âgées, dans le cadre de la 63e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies.

L’ambassadeur Mai Phan Dung (au centre) lors du débat. Photo : VNA
L’ambassadeur Mai Phan Dung (au centre) lors du débat. Photo : VNA

Genève (VNA) – Dans le cadre de la 63e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, la Mission permanente du Vietnam à Genève, en Suisse, a organisé, le 29 septembre, un débat intitulé « Promouvoir le droit à la santé des personnes âgées : vers un cadre global de protection de leurs droits humains ».

L'événement, coparrainé par les Missions permanentes des Philippines et de la Slovénie à Genève, était présidé par l'ambassadeur Mai Phan Dung, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies à Genève.

Ce débat s'est tenu alors que le vieillissement démographique devient un enjeu mondial majeur. Selon les Nations Unies, la population mondiale âgée de 60 ans et plus devrait dépasser les deux milliards de personnes d'ici 2050.

Les participants ont examiné les moyens de mieux garantir le droit à la santé des personnes âgées grâce à des politiques et des mesures concrètes aux niveaux national, régional et international. Les discussions ont notamment porté sur la prise en compte de leurs besoins spécifiques et de leurs vulnérabilités, y compris l'accès aux services de santé via le numérique, ainsi que sur le rôle de la couverture sanitaire universelle, des soins de santé primaires, de la prévention, de la vaccination et des soins de longue durée dans la promotion d'un vieillissement en bonne santé.

À travers cette initiative, le Vietnam a réaffirmé son engagement actif et responsable en tant que membre du Conseil des droits de l'homme pour le mandat 2026-2028, en contribuant à l'élaboration de nouveaux cadres et en favorisant les échanges d'expériences entre les États, les organisations internationales, les experts et les autres parties prenantes, ainsi qu'une meilleure articulation entre les approches fondées sur les droits humains et la santé publique.

Les résultats de ce débat devraient alimenter les prochaines discussions sur l'élaboration d'un nouvel instrument international relatif à la jouissance de tous les droits humains par les personnes âgées. – VNA

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