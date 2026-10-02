Économie

Les entreprises britanniques et vietnamiennes s’allient pour doper la croissance à forte valeur ajoutée

Les échanges commerciaux entre le Vietnam et le Royaume-Uni ont atteint 10 milliards de livres sterling (13,2 milliards de dollars) au cours de la période de 12 mois s’achevant fin mars 2026, soit une hausse de 8,8 % sur un an.

Le textile-habillement vietnamien accélère sa transformation verte et technologique renforcer sa position dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Photo : VNA
Le textile-habillement vietnamien accélère sa transformation verte et technologique renforcer sa position dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Alors que le Vietnam accélère la transformation de son modèle de croissance axé sur la productivité et la compétitivité pour rejoindre le rang des pays développés à revenu élevé d’ici 2045, les entreprises britanniques ciblent désormais de nouveaux leviers de coopération au-delà des échanges commerciaux traditionnels.

Selon la communauté des affaires britannique, cette transition offre des opportunités inédites pour élargir le partenariat bilatéral. Les investisseurs britanniques visent en priorité les secteurs stratégiques de la technologie, de l’innovation, de la formation des ressources humaines et du développement des marchés de capitaux.

Le directeur exécutif de la Chambre de commerce britannique au Vietnam (BritCham Vietnam), Matt Ryland, a déclaré que les échanges bilatéraux avaient atteint 10 milliards de livres sterling (13,2 milliards de dollars) au cours de la période de 12 mois s’achevant fin mars 2026, soit une hausse de 8,8 % sur un an.

Cette croissance a été soutenue par l’Accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et le Vietnam (UKVFTA), l’adhésion du Royaume-Uni à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et l’élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global en octobre 2025.

Selon Matt Ryland, ces résultats positifs témoignent d’une dynamique solide des échanges et des investissements bilatéraux et offrent aux entreprises britanniques davantage d’opportunités de participer au développement du Vietnam.

La BritCham sert non seulement de plateforme de réseautage d’affaires, mais aussi de canal de dialogue sur les politiques publiques par l’intermédiaire du British Corporate Advocacy Council (BCAC). Ce mécanisme permet aux entreprises d’interagir directement avec les autorités de régulation, d’identifier les problèmes liés à l’environnement des affaires et de proposer des solutions.

En 2026, le BCAC a collaboré avec le Centre financier international du Vietnam (VIFC) sur la feuille de route pour le développement du VIFC à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang. Il a également mené des discussions avec le ministère des Finances et participé à plusieurs dialogues public-privé de haut niveau.

Selon la BritCham Vietnam, ces activités visent à promouvoir un environnement commercial transparent et prévisible, permettant aux entreprises de mieux tirer parti des opportunités offertes par la nouvelle phase de développement du Vietnam.

Parallèlement à la croissance des échanges et des investissements, la qualité des contributions du secteur à capitaux étrangers revêt une importance croissante à mesure que le Vietnam s’oriente vers un modèle de croissance fondé sur la productivité et la valeur ajoutée.

Nguyên Linh Chi, responsable de la communication d’entreprise chez Unilever Vietnam, a souligné que les capitaux d’investissement, la production, les exportations et la création d’emplois demeurent des contributions majeures des entreprises à capitaux étrangers à l’économie vietnamienne. Toutefois, ce secteur a le potentiel de générer une valeur accrue à long terme lors de la prochaine étape du développement.

Les entreprises à capitaux étrangers peuvent arrimer la technologie et l’innovation à l’économie nationale, investir dans le capital humain et les compétences, renforcer les chaînes d’approvisionnement locales, ainsi que partager normes, capacités et expériences de gestion avec les entreprises vietnamiennes, a-t-elle noté.

Ces facteurs revêtent une importance particulière alors que le Vietnam aspire à une croissance de meilleure qualité, portée par le renforcement des capacités technologiques, la valorisation des ressources humaines et une intégration accrue aux chaînes de valeur mondiales.

Dans le cadre de la coopération entre le Royaume-Uni et le Vietnam, ces domaines suscitent également un intérêt croissant de la part des entreprises britanniques, venant s’ajouter aux activités traditionnelles de commerce et d’investissement.

La BritCham Vietnam prévoit d’organiser le Forum d’affaires Royaume-Uni-Vietnam 2026 le 29 octobre à Hô Chi Minh-Ville. Ce forum se concentrera sur la transformation du modèle de croissance vietnamien ainsi que sur le rôle de la coopération économique bilatérale dans ce processus.

L’événement comprendra une table ronde, une exposition d’entreprises, des sessions thématiques et un dîner de gala, parallèlement à des rencontres B2B organisées dans le cadre de la mission commerciale Royaume-Uni-Vietnam, afin d’aider les entreprises à explorer les marchés et à concrétiser des opportunités de coopération.

Selon la BritCham Vietnam, cette combinaison de dialogue politique, d’expositions et de réseautage d’affaires devrait offrir aux entreprises des deux pays une plateforme pour aborder les enjeux économiques à long terme et transformer les relations d’affaires en opportunités concrètes de commerce et d’investissement. – VNA


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