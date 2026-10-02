Économie

Ouverture à Hai Phong du Salon des produits industriels ruraux représentatifs du Nord

L'événement est organisé avec une échelle de 492 stands, dont environ 250 stands consacrés à la présentation des réalisations du développement industriel et artisanal de Hai Phong ainsi que d'autres provinces et villes.

Visiteurs au stand de la ville de Hai Phong. Photo: VNA
Visiteurs au stand de la ville de Hai Phong. Photo: VNA

Hai Phong (VNA) – Le Salon des produits industriels ruraux représentatifs du Nord 2026 s’est ouvert le 1er octobre dans la ville portuaire de Hai Phong, à l’initiative du Département municipal de l’Industrie et du Commerce, en coordination avec les organes et unités concernés.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Tran Viet Hoa, directeur du Département de l’Industrie du ministère de l’Industrie et du Commerce, a souligné que le Nord constituait un vaste espace économique et industriel. La région dispose à la fois de centres de production et de transformation développés et de nombreuses localités bénéficiant d’atouts dans les domaines agricole, forestier et minier, ainsi que dans les métiers traditionnels.

Cette diversité constitue une base favorable au développement de chaînes de valeur reliant les matières premières, la production et la transformation à la logistique et aux marchés, permettant de convertir les atouts locaux en capacités productives et en valeur ajoutée pour l’industrie.

Dans ce processus, la promotion industrielle joue un rôle pratique en créant une capacité de production supplémentaire, en augmentant la productivité, la qualité et la compétitivité. Parallèlement au renouvellement des technologies, à la transformation numérique et à la transformation écologique, le développement de produits industriels ruraux représentatifs et la promotion commerciale constituent des maillons importants pour amener les produits sur le marché, élargir les commandes et participer plus profondément aux chaînes d'approvisionnement.

De son côté, Nguyen Hoang Long, directeur du Département de l'Industrie et du Commerce de Hai Phong, a indiqué que le salon constitue l'une des activités majeures de la série d'événements du secteur de l'industrie et du commerce organisés en 2026 dans la ville. Elle offre également à Hai Phong l’occasion de renforcer ses liens avec les provinces et villes du pays dans la promotion des produits, la mise en relation de l’offre et de la demande, l’élargissement des marchés et la promotion de la coopération entre les entreprises, les coopératives et les établissements de production.

L'événement est organisé avec une échelle de 492 stands, dont environ 250 stands consacrés à la présentation des réalisations du développement industriel et artisanal de Hai Phong ainsi que d'autres provinces et villes.

La foire représente une occasion pour les entreprises, les coopératives et les établissements de production de rencontrer des partenaires, de rechercher des opportunités de coopération, d'associer l'offre et la demande et d'élargir leurs marchés. Elle aide également les localités à présenter leurs produits spécifiques aux consommateurs et aux réseaux de distribution.

Dans un contexte où les marchés imposent des exigences croissantes en matière de qualité, d’origine, de présentation et de traçabilité, Nguyen Hoang Long a estimé que les établissements industriels ruraux devaient améliorer continuellement la qualité de leurs produits et renforcer leur compétitivité.

Selon lui, le salon constitue une occasion pour les entreprises, les coopératives et les établissements de production de présenter leurs produits, de mieux cerner les besoins du marché, de rechercher activement des partenaires, d’élargir leurs réseaux de distribution et de continuer à perfectionner leurs produits.

Le Département municipal de l’Industrie et du Commerce souhaite que les provinces et villes poursuivent leur coordination avec Hai Phong dans les activités de promotion industrielle et commerciale, afin de développer des liens plus étroits entre production et marché.

Le salon se tient jusqu'au 7 octobre.-VNA

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