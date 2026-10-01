Le Festival international du thé de Thai Nguyen 2026 proposera une série d’événements d’envergure

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Hanoï (VNA) – Placé sous le thème "Thai Nguyen – Le thé par excellence", le Festival international du thé de Thai Nguyen 2026 se déroulera du 30 octobre au 7 novembre 2026 dans cette province du Nord.

Il vise à valoriser le rôle du thé et de sa filière au Vietnam, promouvoir la marque "Thé de Thai Nguyen" et encourager une production biologique, de haute qualité et durable, tout en renforçant sa compétitivité sur le marché mondial. Les festivités s’inscrivent également dans le cadre du 195e anniversaire de la fondation de la province de Thai Nguyen (4 novembre 1831-2026).

Cette information a été annoncé lors d'une conférence de presse internationale organisée le 1er octobre à Hanoï par le ministère des Affaires étrangères et le Comité populaire de la province de Thai Nguyen.

Lors de la conférence de presse, la vice-présidente du Comité populaire provincial et cheffe du comité d’organisation, Nguyen Thi Loan, a souligné que le festival rendrait hommage aux artisans, agriculteurs, coopératives et entreprises ayant contribué, au fil des générations, à préserver et développer la réputation du thé de Thai Nguyen. Il constitue aussi un lien entre patrimoine, développement économique, tourisme vert et promotion de l’image de la province à l’international.

La vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyen Minh Hang, a estimé que cet événement revêtait une importance particulière pour la diplomatie culturelle et la valorisation du patrimoine vietnamien. Rappelant que l’ONU a proclamé le 21 mai Journée internationale du thé, elle a souligné que le thé, au-delà de sa dimension culturelle, favorise les échanges et l’amitié entre les peuples.

Le festival permettra de présenter aux partenaires étrangers les traditions agricoles, les savoirs locaux, la culture communautaire ainsi que les avancées du Vietnam en matière de production verte et durable.

Il contribuera également à renforcer la diplomatie économique et l’intégration internationale, en favorisant l’insertion du thé vietnamien dans les chaînes de valeur et d’approvisionnement vertes mondiales, ainsi que la coopération dans l’exportation, le transfert de technologies, l’investissement et le tourisme vert.

La cérémonie d’ouverture aura lieu le soir du 30 octobre sur la place Vo Nguyen Giap, à Thai Nguyen. Au programme : spectacle artistique célébrant les 195 ans de la province, remise de l’Ordre du Travail de première classe à ses autorités et à sa population, reconnaissance officielle du savoir-faire lié à la culture et à la transformation du thé de Thai Nguyen comme patrimoine culturel immatériel national, et feu d’artifice de dix minutes. Un défilé artistique traversera les rues du centre-ville avant la cérémonie. La clôture est prévue le 7 novembre.

Durant les neuf jours, plusieurs activités seront organisées, dont l’exposition "Thai Nguyen, 195 ans – Réalisations, intégration et développement", du 30 octobre au 7 novembre au Centre culturel provincial.

Le lancement du "Train du patrimoine", reliant les gares de Hanoï et de Thai Nguyen, est également prévu, avec un premier départ depuis Hanoï. Le 31 octobre se tiendra le Forum international du thé, autour du thème "Du patrimoine du thé à l’économie mondiale du thé".

Enfin, des rencontres de dégustation du thé avec des personnalités seront organisées du 10 octobre au 7 novembre dans cinq régions réputées : Tan Cuong, La Bang, Vo Tranh, Dong Hy et Dong Phuc. -VNA

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