Culture-Sports

Le Festival international du thé de Thai Nguyen 2026 proposera une série d’événements d’envergure

Prévu du 30 octobre au 7 novembre 2026, le Festival international du thé de Thai Nguyen mettra à l’honneur le patrimoine, la culture et les savoir-faire liés au thé vietnamien, tout en promouvant la coopération internationale, le développement durable et la marque "Thé de Thai Nguyen".

La vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyen Minh Hang à la conférence de presse présentant le Festival international du thé de Thai Nguyen. Photo: VNA
La vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyen Minh Hang à la conférence de presse présentant le Festival international du thé de Thai Nguyen. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Placé sous le thème "Thai Nguyen – Le thé par excellence", le Festival international du thé de Thai Nguyen 2026 se déroulera du 30 octobre au 7 novembre 2026 dans cette province du Nord.

Il vise à valoriser le rôle du thé et de sa filière au Vietnam, promouvoir la marque "Thé de Thai Nguyen" et encourager une production biologique, de haute qualité et durable, tout en renforçant sa compétitivité sur le marché mondial. Les festivités s’inscrivent également dans le cadre du 195e anniversaire de la fondation de la province de Thai Nguyen (4 novembre 1831-2026).

Cette information a été annoncé lors d'une conférence de presse internationale organisée le 1er octobre à Hanoï par le ministère des Affaires étrangères et le Comité populaire de la province de Thai Nguyen.

Lors de la conférence de presse, la vice-présidente du Comité populaire provincial et cheffe du comité d’organisation, Nguyen Thi Loan, a souligné que le festival rendrait hommage aux artisans, agriculteurs, coopératives et entreprises ayant contribué, au fil des générations, à préserver et développer la réputation du thé de Thai Nguyen. Il constitue aussi un lien entre patrimoine, développement économique, tourisme vert et promotion de l’image de la province à l’international.

La vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyen Minh Hang, a estimé que cet événement revêtait une importance particulière pour la diplomatie culturelle et la valorisation du patrimoine vietnamien. Rappelant que l’ONU a proclamé le 21 mai Journée internationale du thé, elle a souligné que le thé, au-delà de sa dimension culturelle, favorise les échanges et l’amitié entre les peuples.

Le festival permettra de présenter aux partenaires étrangers les traditions agricoles, les savoirs locaux, la culture communautaire ainsi que les avancées du Vietnam en matière de production verte et durable.

Il contribuera également à renforcer la diplomatie économique et l’intégration internationale, en favorisant l’insertion du thé vietnamien dans les chaînes de valeur et d’approvisionnement vertes mondiales, ainsi que la coopération dans l’exportation, le transfert de technologies, l’investissement et le tourisme vert.

La cérémonie d’ouverture aura lieu le soir du 30 octobre sur la place Vo Nguyen Giap, à Thai Nguyen. Au programme : spectacle artistique célébrant les 195 ans de la province, remise de l’Ordre du Travail de première classe à ses autorités et à sa population, reconnaissance officielle du savoir-faire lié à la culture et à la transformation du thé de Thai Nguyen comme patrimoine culturel immatériel national, et feu d’artifice de dix minutes. Un défilé artistique traversera les rues du centre-ville avant la cérémonie. La clôture est prévue le 7 novembre.

Durant les neuf jours, plusieurs activités seront organisées, dont l’exposition "Thai Nguyen, 195 ans – Réalisations, intégration et développement", du 30 octobre au 7 novembre au Centre culturel provincial.

Le lancement du "Train du patrimoine", reliant les gares de Hanoï et de Thai Nguyen, est également prévu, avec un premier départ depuis Hanoï. Le 31 octobre se tiendra le Forum international du thé, autour du thème "Du patrimoine du thé à l’économie mondiale du thé".

Enfin, des rencontres de dégustation du thé avec des personnalités seront organisées du 10 octobre au 7 novembre dans cinq régions réputées : Tan Cuong, La Bang, Vo Tranh, Dong Hy et Dong Phuc. -VNA

#Văn hóa soi đường #NQ 80 #Hệ giá trị Việt_ 1 #Festival international du thé de Thai Nguyen #thé
Suivez VietnamPlus

La culture éclaire la voie

Nouvelle ruralité

Sur le même sujet

Colline de thé de Cau Da, dans la commune de La Bang, province de Thai Nguyen. Photo : VNA

Thai Nguyen, terre d’excellence du thé vietnamien

Réputée pour la qualité de son thé, Thai Nguyen compte parmi les grandes terres de thé du Vietnam. La province lui consacre plus de 22.000 hectares, répartis dans la plupart de ses communes et quartiers. Entre paysages verdoyants et savoir-faire transmis de génération en génération, Thai Nguyen offre aux visiteurs une belle immersion dans la culture du thé et ses saveurs typiques.

L’artisan Nguyen Ngoc Tuan présente le thé vietnamien lors du Festival Latino 2026. Photo: VNA

Canada: le thé vietnamien séduit le public latino à Burlington

Participant pour la première fois à un festival latino-américain, l’artisan Nguyen Ngoc Tuan tenait à y apporter le thé vietnamien afin de créer un espace de rencontre et de partage. Autour d’une simple tasse de thé, il souhaite ainsi raconter au monde une nouvelle histoire du Vietnam.

L’artisan Nguyen Ngoc Tuan présente le thé vietnamien lors du Festival Latino 2026. Photo: VNA

Canada : À Burlington, le thé vietnamien crée des ponts entre les cultures

À travers une dégustation placée sous le signe de la simplicité et de la convivialité, le propriétaire de la maison Song Hy Tra a choisi le Festival Latino 2026 pour faire découvrir le thé vietnamien, mais aussi partager un art de l’hospitalité et créer de nouveaux liens entre les cultures.

Voir plus

La préservation de la Citadelle impériale de Thang Long est un modèle « exemplaire » de coopération entre l’UNESCO et les États membres. Photo: BTC

UNESCO Vietnam : Pour que le patrimoine devienne un véritable patrimoine actif

Le Dialogue Asie-Pacifique sur le patrimoine et l’authenticité, organisé du 27 septembre au 1er octobre à Hanoï et à Ninh Binh, s’est penché sur les moyens de préserver l’intégrité des sites dans le contexte de la vie contemporaine, tout en explorant des approches novatrices permettant d’assurer leur transmission, leur valorisation et leur transformation en véritables actifs au service du développement.

Premier Festival du banh mi vietnamien au Japon

Premier Festival du banh mi vietnamien au Japon

Premier événement au Japon entièrement consacré au banh mi vietnamien, le festival organisé les 26 et 27 septembre à Tokyo a invité le public japonais à découvrir, à travers la gastronomie, la culture vietnamienne et les liens qui rapprochaient les deux peuples.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm (3e à partir de la gauche) lors de la cérémonie. Photo: VNA

Le Vietnam lance le chantier de conservation et de restauration du palais Kinh Thiên

Kinh Thiên était le palais principal de la cité interdite de Thang Long sous la dynastie des Lê. Selon le “Dai Viêt su ky toàn thu” (Annales complètes du Dai Viêt), sa construction débuta en 1428, sous le règne de Lê Thai Tô, et s’acheva sous celui de Lê Thanh Tông, sur les fondations des palais principaux des dynasties des Ly et des Trân.

L’œuvre puise sa source dans le reflet de la lune sur l'eau, capturant le paradoxe d'une image à la fois figée dans l'instant et animée d'un mouvement éternel. Photo : thethaovanhoa.vn

Quand l’ikebana japonais fait onduler la lune au cœur de Hanoi

Au Musée des beaux-arts du Vietnam, l’exposition Sazanami Vol. 1 («Vagues de lune») transcende la simple démonstration technique. En faisant dialoguer l’Ikebana avec le paysage culturel et créatif vietnamien, elle ouvre une voie d’une résonance universelle où l’humanité et la nature s’unissent par la grâce des fleurs.

Le spectacle « La Patrie dans nos cœurs » est organisé par le journal Nhan Dan en collaboration avec le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville. Photo : https://nhandan.vn/

Construire des marques nationales dans l'industrie culturelle

Le 7 janvier 2026, le Bureau politique a promulgué la Résolution n° 80-NQ/TW sur le développement de la culture vietnamienne dans la nouvelle ère. Celle-ci fixe notamment l’objectif de porter, d’ici 2030, la contribution de l'industrie culturelle à 7 % du PIB et de créer entre 5 et 10 marques nationales dans les secteurs culturels à fort potentiel, tels que le cinéma, les arts du spectacle, le tourisme culturel, le design et la mode.