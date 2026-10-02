Le Vietnam et la République de Corée partagent leur expertise budgétaire et régionale

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Séoul (VNA) – Une délégation du ministère vietnamien des Finances, menée par son vice-ministre Nguyên Duc Chi et accompagnée par la consule générale du Vietnam à Busan, Doàn Phuong Lan, a achevé jeudi une visite de deux jours dans le sud-est de la République de Corée centrée sur l’expertise en matière de gestion budgétaire et de connectivité régional.

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Les officiels vietnamiens se sont notamment entretenus avec les autorités de Busan, la deuxième ville du pays, ont visité l’Autorité portuaire locale, avant de se rendre à Ulsan pour inspecter l’usine géante du constructeur automobile Hyundai Motor.

Lors d’une réunion de travail avec le vice-maire de Busan chargé des affaires administratives, Kim Kyung Duk, les deux parties ont échangé leurs expériences concernant la gestion budgétaire, la décentralisation des budgets locaux, les mécanismes de soutien du budget central, les politiques d’attraction des investissements privés dans les infrastructures techniques, ainsi que la gouvernance et les mécanismes financiers favorisant la connectivité régionale.

Les autorités de Busan ont indiqué que les subventions du gouvernement central représentent actuellement environ 42% du budget de la ville. Busan appelle à une décentralisation budgétaire plus substantielle et propose d’ajuster le ratio de répartition des recettes fiscales entre l’État et les collectivités locales à 6:4, afin de doter ces dernières de ressources accrues pour le réinvestissement.

En matière d’investissement dans les infrastructures, la ville promeut les partenariats public-privé pour les grands projets, cherchant ainsi à mobiliser des ressources supplémentaires auprès d’investisseurs privés tout en garantissant des tarifs de service raisonnables pour les habitants.

La délégation a visité l’usine Hyundai Motor d’Ulsan, le plus grand site de fabrication automobile intégré au monde, qui emploie 31.000 salariés pour une capacité de 1,52 million de véhicules par an.

La délégation a visité l’usine Hyundai Motor d’Ulsan de 5 millions de mètres carrés, le plus grand site de fabrication automobile intégré au monde. Le complexe emploie 31.000 salariés pour une capacité de production annuelle de 1,52 million de véhicules. Le site dispose de son propre port maritime, capable d’exporter 4.500 voitures par jour (1,1 million par an). C’est ici que Hyundai Motor assemble ses fleurons écologiques, les Ioniq 5 et Nexo, ainsi que sa gamme premium Genesis.

Pour la quatrième année consécutive, Hyundai Motor Group s’impose comme le troisième constructeur automobile mondial, affichant un bilan solide de 7,27 millions de véhicules vendus sur l'année 2025, une performance largement portée par sa marque éponyme, Hyundai, qui représente à elle seule 4,14 millions d’unités écoulées.

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Exploitant 14 usines réparties dans 10 pays, il a mis en œuvre une stratégie visant à devenir un fournisseur de solutions de mobilité intelligente, articulée autour de trois piliers : l’électrification, la technologie de l’hydrogène et les véhicules définis par logiciel (SDV).

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Les discussions sur la connectivité régionale ont mis l’accent sur l’Alliance économique supra-régionale « Bu-Ul-Gyeong » (regroupant Busan, Ulsan et Gyeongnam), actuellement développée dans le cadre de la politique gouvernementale sud-coréenne des « cinq pôles et trois zones spéciales ».

L’unité chargée de la connectivité régionale a été élevée au rang d’organe exécutif et fonctionne grâce à des consultations régulières et spéciales entre les trois collectivités.

L’alliance vise à mettre en place un réseau de transport interrégional permettant des temps de trajet inférieurs à une heure, ainsi qu’à renforcer son pouvoir de négociation collective pour attirer les sièges d’organismes publics et obtenir d’importantes subventions.

Au sein de l’Autorité portuaire de Busan, la délégation a pris connaissance de l’expérience acquise dans le développement d’un port de transbordement international, du fonctionnement d’une zone de libre-échange portuaire et des projets d’extension du nouveau port de Busan.

Les autorités de Busan ont salué le potentiel maritime du Vietnam et ont indiqué qu’elles étudiaient les moyens de promouvoir la coopération avec les ports vietnamiens.

L’expérience concrète de la République de Corée en matière de décentralisation fiscale, de mobilisation de capitaux privés pour les infrastructures et de mécanismes de connectivité régionale constitue une référence utile pour le Vietnam, alors que ce dernier s’efforce d’améliorer ses mécanismes budgétaires et de finances publiques ainsi que ses politiques de développement régional pour la période à venir. – VNA

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